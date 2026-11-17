Pushkar Mela 2026: પુષ્કરના મેળામાં 36 ઇંચના નાના ઘોડાએ ખેચ્યું ધ્યાન, 14 ઇંચની ગાય પણ બની આકર્ષણનું કેન્દ્ર
દેશભરમાંથી પશુપાલકો પુષ્કર પહોંચ્યા, ઊંચા કદના મારવાડી ઘોડા વચ્ચે નાના કદના પશુઓએ લૂટી મહેફિલ.
Published : November 17, 2026 at 2:34 PM IST
અજમેર: આંતરરાષ્ટ્રીય પુષ્કર મેળામાં દેશભરમાંથી પશુપાલકો આવી રહ્યા છે. મેળામાં આ વખતે ઊંચા કદના મારવાડી નસ્લના ઘોડા લોકોનું ધ્યાન ખેચી રહ્યા છે. બીજી તરફ વિદેશી નસ્લના નાના કદને કારણે એક લઘુ ઘોડો મેળામાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો છે. તેને જોવા માટે દૂર-દૂરથી લોકો આવી રહ્યા છે. મેળામાં રહેલી એક નાનકડી ગાય પણ લોકોનું ખૂબ ધ્યાન ખેંચી રહી છે. મુલાકાતીઓ આ નાના કદના પ્રાણીઓને જોઇને આશ્ચર્યચકિત થઇ જાય છે અને મેળામાં યાદગીરી તરીકે તેમની સાથે તસવીરો પણ પડાવે છે. બાળકોથી લઇને પુખ્ત વયના લોકો સુધી, તમામ ઉંમરના લોકોમાં આ નાના પ્રાણીઓને લઇને ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.
પુષ્કર મેળામાં 36 ઇંચનો ઘોડો 'ભાલૂ': જયપુરથી આવેલા પશુપાલક અભિનવ તિવારીએ જણાવ્યું- આ વખતે પણ તે નાના કદના પશુઓ સાથે પુષ્કરના પશુ મેળામાં પહોંચ્યા છે, તેમની પાસે 15 નાના કદની ગાયો અને એક કાળો ઘોડો છે. તે 2013થી પુષ્કર મેળામાં ઘોડા લઇને આવી રહ્યા છે જ્યારે ગયા 3 વર્ષથી નાના કદની ગાય પણ લાવ્યા છે. આ વખતે તેમની પાસે વિદેશી નસ્લના શેટલેન્ડ નાનો કાળો ઘોડો છે, જેનું કદ માત્ર 36 ઇંચ છે. લાંબી પૂછડી અને ગરદન પર લાંબા વાળ ધરાવતા આ ઘોડાનો કાળો રંગ જોઇને તેનું નામ 'ભાલૂ' રાખ્યુ છે. તિવારીએ જણાવ્યું કે મેળામાં ઊંચા કદના ઘોડા તો ઘણા આવ્યા છે પરંતુ આટલા નાના કદનો ઘોડો પ્રથમ છે. સ્કોટલેન્ડના શેટલેન્ડ દ્વીપ પર આપવામાં આવેલા આ ઘોડાનો ઉપયોગ પહેલા ખેતી કામ અને પરિવહનમાં કરવામાં આવતો હતો.
નાની જગ્યા અને ઓછા ખર્ચમાં પોશાય છે પુંગનૂર ગાય: પશુપાલક અભિનવ તિવારીએ જણાવ્યું કે નાના કદની ગાયમાં તેમની પાસે વિચ્ચૂર, મિની હાઉસ અને પુંગનૂર નસ્લની 15 ગાયો છે. આ ગાયોને તે વેચવા માટે નહીં પરંતુ પ્રદર્શન માટે લાવ્યા છે જેથી લોકોમાં ગોપાલનની ભાવના વિકસિત થાય અને દેશી નસ્લની આ નાના કદની ગાયને સંરક્ષણ મળે. નાના કદની ગાયોથી દૂધ ઉત્પાદન પણ સારૂ થાય છે અને ઓછા ખર્ચ અને નાની જગ્યામાં જ તેનો ગુજારો થઇ જાય છે.
રોજ આપે છે 3થી 5 લીટર દૂધ: તિવારીએ જણાવ્યું- જે પ્રકારે લોકો સારી નસ્લ અને શ્વાન પાળીને પોતાનું સ્ટેટસ બતાવે છે, તે રીતે નાના કદની ગાય પણ હવે સ્ટેટ્સ બની ગઇ છે. આ ઘરમાં આરામથી ફરે છે અને 10X10ના રૂમમાં રહે છે. તેની પાસે પુંગનૂર નસ્લની ગાય પણ છે જેનું કદ માત્ર 14 ઇંચ છે. આ ગાય દરરોજ 3 લીટર દૂર આપે છે. આ રીતે વિચ્ચૂર નસ્લની ગાય 28 ઇંચની છે અને તે દરરોજ 5 લીટર દૂધ આપે છે. લોકોએ ગાય જરૂર પાળવી જોઇએ જેથી રસ્તા પર ગાય ના ફરે અને તેનાથી દેશી નસ્લની ગાયને સંરક્ષણ પણ મળે.
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