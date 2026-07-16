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પુરી: જગન્નાથ રથયાત્રામાં ભાગદોડ, બે શ્રદ્ધાળુઓના મોત, ઘણા લોકોના ઘાયલ થયાની આશંકા

જગન્નાથ રથયાત્રા દરમિયાન થયેલી ભાગદોડમાં બે લોકોના મોત થયા છે અને અનેક લોકો ઘાયલ થયાના અહેવાલ છે

જગન્નાથ રથયાત્રા દરમિયાન થયેલી ભાગદોડમાં બે લોકોના મોત થયા છે અને અનેક લોકો ઘાયલ થયાના અહેવાલ છે
જગન્નાથ રથયાત્રા દરમિયાન થયેલી ભાગદોડમાં બે લોકોના મોત થયા છે અને અનેક લોકો ઘાયલ થયાના અહેવાલ છે (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 16, 2026 at 6:50 PM IST

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પુરી: ગુરુવારે, જગન્નાથ રથયાત્રાના પહેલા દિવસે, પુરીના ગ્રાન્ડ રોડ (બડા દંડા) પર ભક્તોની ભારે ભીડને કારણે ભાગદોડ મચી ગઈ હતી. અહેવાલો અનુસાર, ભીડને કારણે બેભાન થવાથી બે લોકો મૃત્યુ પામ્યા.

બેભાન થયેલા વ્યક્તિને સારવાર માટે પુરી જિલ્લા હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ડોકટરોએ તેને મૃત જાહેર કર્યા હતા. મૃત્યુનું ચોક્કસ કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે મૃતકની હજુ સુધી ઓળખ થઈ નથી અને વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.

ભાગદોડ દરમિયાન બીજા વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું હોવાના અહેવાલ છે, જોકે અધિકારીઓએ હજુ સુધી બીજા મૃત્યુની પુષ્ટિ કરી નથી.

ગુરુવાર સાંજ સુધીમાં, રથયાત્રા દરમિયાન વિવિધ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓના કારણે લગભગ 150 લોકોને પુરી જિલ્લા મુખ્યાલય હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે બપોરે 2 વાગ્યાની આસપાસ ભાગદોડ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી.

જગન્નાથ રથયાત્રા દરમિયાન થયેલી ભાગદોડમાં બે લોકોના મોત થયા છે અને અનેક લોકો ઘાયલ થયાના અહેવાલ છે
જગન્નાથ રથયાત્રા દરમિયાન થયેલી ભાગદોડમાં બે લોકોના મોત થયા છે અને અનેક લોકો ઘાયલ થયાના અહેવાલ છે (ETV Bharat)

પુરી રથયાત્રા

ઓડિશાના પુરીમાં નવ દિવસની વાર્ષિક રથયાત્રા સતત વરસાદ અને લાખો ભક્તોની હાજરી વચ્ચે "પહંડી" વિધિથી શરૂ થઈ હતી. "પહંડી" વિધિ દરમિયાન, ભગવાન જગન્નાથ, તેમના મોટા ભાઈ ભગવાન બલભદ્ર અને તેમની બહેન દેવી સુભદ્રાની મૂર્તિઓને 12મી સદીના પુરી મંદિરથી રથ સુધી લઈ જવામાં આવે છે.

ઘંટ, શંખ અને કરતાલના અવાજ વચ્ચે, ચક્રરાજ સુદર્શનને પહેલા મુખ્ય મંદિરમાંથી બહાર લાવવામાં આવ્યા અને દેવી સુભદ્રાના "દર્પદલન" રથ પર બેસાડવામાં આવ્યા. પંડિત સૂર્યનારાયણ રથ શર્માએ સમજાવ્યું કે શ્રી સુદર્શન ભગવાન વિષ્ણુનું શસ્ત્ર છે, જે પુરીમાં ભગવાન જગન્નાથ તરીકે પૂજવામાં આવે છે.

તેમણે જણાવ્યું કે ભગવાન જગન્નાથના મોટા ભાઈ, ભગવાન બલભદ્રની મૂર્તિ પણ તેમના 'તાલધ્વજ' રથ પર સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી. ભગવાન જગન્નાથ અને દેવી સુભદ્રા, ભગવાન બલભદ્રની બહેનની મૂર્તિઓને સેવકો દ્વારા શૂન્ય પહાડી (રથમાં લઈ જતી વખતે આકાશ તરફ મુખ રાખતી દેવી સુભદ્રાની મૂર્તિ) નો ઉપયોગ કરીને તેમના રથમાં લઈ જવામાં આવી હતી.

અંતે, જ્યારે ભગવાન જગન્નાથની મૂર્તિને મંદિરમાંથી બહાર લાવવામાં આવી, ત્યારે 'બડા દંડ' (રથ માર્ગ) પરના ભક્તો ભાવનાથી ભરાઈ ગયા. તેઓએ હાથ ઉંચા કરીને અને 'જય જગન્નાથ' ના નારા લગાવીને ભગવાનની રથ પર સ્થાપનાની ઉજવણી કરી. ઓડિસી નર્તકો, લોક કલાકારો અને સાંસ્કૃતિક જૂથોએ 'કાળિયા ઠાકર' ની સામે પ્રદર્શન કર્યું.

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