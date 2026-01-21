ETV Bharat / bharat

પુરીના જગન્નાથ મંદિરને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી, મંદિરની સુરક્ષા વધારાઈ

ઓડિશાના પુરી સ્થિત જગન્નાથ મંદિર પર હુમલા ઉપરાંત એક સાંસદને પણ રાજીનામું ન આપવા પર હત્યાની ધમકી આપવામાં આવી.

પુરી (ઓડિશા): પુરી સ્થિત જગન્નાથ મંદિરને બોમ્બ બ્લાસ્ટની ધમકી એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા મળ્યા બાદ પુરી જગન્નાથ મંદિર સંકુલમાં અને તેની આસપાસ સુરક્ષા કડક કરવામાં આવી છે. અધિકારી દ્વારા આ માહિતી આપવામાં આવી હતી.

તો, બીજુ જનતા દળ (બીજેડી) ના રાજ્યસભા સભ્ય સુભાષીષ ખુંટિયાને 10 લાખ રૂપિયા ન આપવા અને પદ પરથી રાજીનામું ન આપવા પર ગોળી મારીને હત્યા કરવાની ધમકી આપવામાં આવી છે. પોલીસે બંને કિસ્સાઓમાં તપાસ તેજ કરી છે.

પુરી સિટી ડીએસપીની આગેવાની હેઠળ એક ખાસ ટીમ બનાવવામાં આવી છે અને તપાસ ચાલી રહી છે. જે સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પરથી ધમકીભરી પોસ્ટ મળી હતી તેની URL લિંક ચકાસવામાં આવી રહી છે.

જોકે, પુરી પોલીસ અધિક્ષક પ્રતીક સિંહે જણાવ્યું છે કે, આજે સાંજ સુધીમાં સમગ્ર ઘટનાનો ખુલાસો કરવામાં આવશે. દરમિયાન, સોશિયલ મીડિયા પર બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળ્યા બાદ મંદિરમાં સુરક્ષા કડક કરવામાં આવી છે. બોમ્બ સ્ક્વોડ મંદિરની અંદર અને બહાર તપાસ કરી રહી છે.

જોકે, મંદિરના સ્પેશિયલ સિક્યુરિટી ફોર્સ અને સ્પેશિયલ કમાન્ડો સુરક્ષા જાળવી રહ્યા છે. પુરી શહેરના અનેક મહત્વપૂર્ણ સ્થળોએ પણ સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે. પોલીસ અધિક્ષકે જણાવ્યું હતું કે, સોશિયલ મીડિયા પર ગોળીબારની ધમકી મળ્યા બાદ સાંસદની સુરક્ષા કડક બનાવવા માટે પગલાં લેવામાં આવ્યા છે.

એ નોંધવું જોઈએ કે ગઈકાલે ફેસબુક પર જુલી રાની પાંડા નામના એકાઉન્ટ પરથી આવી જ ધમકીભરી પોસ્ટ પોસ્ટ કરવામાં આવી હતી. પુરી પોલીસ તપાસ કરી રહી છે, અને ગુનેગારો સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરવામાં આવી છે.

સાંસદની ગોળીબારની ધમકી અંગે પોસ્ટલ હોબાળો - રાજ્યસભા સાંસદ સુભાષીષ ખુંટિયાને ગોળીબાર કરવાની ધમકી આપતી ફેસબુક પોસ્ટે સોશિયલ મીડિયા પર ખળભળાટ મચાવ્યો છે. ધમકીભરી પોસ્ટ "જુલી રાની પાંડા" નામના ફેસબુક આઈડી પરથી પોસ્ટ કરવામાં આવી હતી અને પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.

દરમિયાન, રાજ્યસભા સાંસદ ખુંટિયાએ આ ઘટના અંગે જણાવ્યું હતું કે, "બે દિવસ પહેલા એક વ્યક્તિએ મારા મોબાઇલ ફોન પર ₹10 લાખની માંગણી કરતો મેસેજ મોકલ્યો હતો અને મને મારા રાજ્યસભા પદ પરથી રાજીનામું આપવાનું કહ્યું હતું. મેં તેને અવગણ્યું, કારણ કે તે એક ખોટો સંદેશ હતો."

ગઈકાલે, મને સોશિયલ મીડિયા પર જાનથી મારી નાખવાની અને ગોળીબારની ધમકીઓ મળી હતી. આ એક ગંભીર ઘટના છે. સાંસદ ખુંટિયાએ આ અંગે પોલીસને જાણ કરી હતી અને પુરી એસપીને તેમના પરિવાર માટે સુરક્ષા વધારવા વિનંતી કરી હતી. પુરી જેવા પર્યટન સ્થળ, જ્યાં મંદિરો અને વિવિધ બજાર સંકુલ છે, ત્યાં વિવિધ પર્યટન સ્થળોએ ભારે સુરક્ષા વધારવાની માંગ કરવામાં આવી છે.

'જુલી રાની પાંડા' કોણ છે અને તેણીએ આ પોસ્ટ કેમ કરી? - 'જુલી રાની પાંડા' કોણ છે અને તેણીએ આ પોસ્ટ કેમ કરી? આ એકાઉન્ટના માલિકની તપાસ કરવા અથવા તે નકલી એકાઉન્ટ છે કે નહીં તેની તપાસ કરવા અને તાત્કાલિક પગલાં લેવા માટે માંગ કરવામાં આવી રહી છે. નોંધનીય છે કે ગુપ્તચર વિભાગે વારંવાર જણાવ્યું છે કે મંદિર આતંકવાદીઓનું નિશાન છે.

