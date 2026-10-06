કઠપુતળીએ તો જવું જ પડશે, કઠપુતળીનો ખેલ કરનારાઓએ પણ જવાબ આપવા પડશે: કોંગ્રેસના ચૂંટણીપંચ, PM મોદી અને અમિત શાહ પર પ્રહાર
જયરામ રમેશે એક અહેવાલ શેર કર્યો જે અનુસાર, પશ્ચિમ બંગાળના એક ડઝનથી વધુ ટ્રિબ્યુનલ્સ જજોએ ECના ડિજિટલ પોર્ટલમાં મોટી ખામીઓ શોધી છે
Published : October 6, 2026 at 11:23 AM IST
નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસે મંગળવારે આરોપ લગાવ્યો કે પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી "ટેક્સ્ટબુક કેસ ઑફ માસ મેન્યુપુલેશન એન્ડ રિગિંગ (સામૂહિક હેરાફેરી અને ગોટાળાનો આદર્શ કેસ)" હતો જેની દેખરેખ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર દ્વારા કરવામાં આવી હતી અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે "કઠપૂતળી"એ તો જવું પડશે, પરંતુ "કઠપુતળીનો ખેલ કરનારા બે લોકો" ને પણ જવાબદાર ઠેરવવા પડશે.
કોંગ્રેસના મહાસચિવ અને સંદેશાવ્યવહાર પ્રભારી જયરામ રમેશે એક મીડિયા રિપોર્ટનો સ્ક્રીનશોટ શેર કર્યો જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ પર પશ્ચિમ બંગાળમાં નિયુક્ત કરાયેલા એક ડઝનથી વધુ ટ્રિબ્યુનલના ન્યાયાધીશો, જેમાં 27 લાખ કાઢી નાખવામાં આવેલા મતદારોનો પણ સમાવેશ થાય છે, તેમણે ભારતના ચૂંટણી પંચના આઇટી વિભાગ દ્વારા તેમના માટે સ્થાપિત ડિજિટલ પોર્ટલમાં સ્પષ્ટ ખામીઓ પ્રકાશિત કરી છે.
'X' પરની પોતાની પોસ્ટમાં રમેશે કહ્યું, "ભારતના ચૂંટણી પંચ (જેને તેમણે 'Election Omission' એટલે કે ચૂંટણીમાં ગેરરીતિ આચરનાર સંસ્થા તરીકે સંબોધ્યું)ની પોલ હવે ખૂલી રહી છે." રમેશે કહ્યું, "સ્પષ્ટ છે કે વડાપ્રધાન અને ગૃહમંત્રી (નરેન્દ્ર મોદી અને અમિત શાહ)ની રણનીતિ ગમે તે ભોગે પશ્ચિમ બંગાળની વિધાનસભા ચૂંટણી જીતવાની અને તેના પર કબજો જમાવવાની હતી. આ મોટા પાયે કરવામાં આવેલી હેરાફેરી અને ગેરરીતિનું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ હતું, જેનું સંચાલન મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC)ની દેખરેખ હેઠળ થયું હતું."
More skeletons are tumbling out of the Election Omission of India’s closet. Clearly the PM-HM strategy was to somehow capture and win the West Bengal Assembly elections at any cost. It was a text book case of mass manipulation and rigging which was overseen by the CEC. The puppet has of course to go but the two puppeteers too have to be held accountable. They stand brutally exposed and now it is only a matter of time for them to meet their reckoning. Today, MPs of the INDIA janbandhan plus other Opposition MPs who have also been invited will be marching peacefully to the Election Commission of India to demand the CEC's resignation. Looks like the Parliament complex is already under an unprecedented security siege showing the extreme nervousness of the puppeteer pair.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 6, 2026
કુમાર (મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર) તરફ સ્પષ્ટ ઈશારો કરતા તેમણે કહ્યું કે, "કઠપૂતળીએ તો જવું જ પડશે, પરંતુ તેની પાછળની દોરી ખેંચનારા બે સૂત્રધારોને પણ જવાબદાર ઠેરવવા પડશે." રમેશે ઉમેર્યું, "તેમનો અસલી ચહેરો ક્રૂર રીતે ખુલ્લો પડી ગયો છે અને હવે તેમના કર્મોનો હિસાબ થવામાં બહુ વાર નહીં લાગે."
કોંગ્રેસ નેતાએ જણાવ્યું કે આજે 'INDIA' ગઠબંધનના સાંસદો અને અન્ય વિપક્ષી સાંસદો (જેમને પણ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે) મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરના રાજીનામાની માંગ કરવા માટે ભારતના ચૂંટણી પંચ સુધી શાંતિપૂર્ણ કૂચ કરશે.
"એવું લાગે છે કે સંસદ સંકુલ પહેલેથી જ અભૂતપૂર્વ સુરક્ષા ઘેરાબંધી હેઠળ છે, જે 'કઠપૂતળી નચાવનારી જોડી'ની ભારે ગભરાટભરી સ્થિતિ દર્શાવે છે," તેમ રમેશે કહ્યું. વિપક્ષ દ્વારા મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) પરના હુમલા તેજ કર્યાના એક દિવસ બાદ તેમની આ ટિપ્પણી આવી છે; અગાઉ સુપ્રીમ કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે તેણે 'ફોર્મ 6'માં કોઈ પણ ફેરફારને મંજૂરી આપી નથી.
કોંગ્રેસ અને અન્ય વિપક્ષી પક્ષોએ તેમના તાત્કાલિક રાજીનામાની માંગણી કરી હતી. તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેમણે વડાપ્રધાન અને ગૃહમંત્રીના ઈશારે બંધારણ સાથે દ્રોહ કર્યો છે અને SIR પ્રક્રિયા માટેના ફોર્મમાં એકતરફી રીતે ફેરફારો કર્યા છે.
ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) સૂર્ય કાંત અને ન્યાયાધીશ જોયમાલ્યા બાગચી તથા વી. મોહનાની બેન્ચે કહ્યું, "અમે તમામ નિર્ણયોની તપાસ કરીશું. જો કોઈ નિર્ણય કાયદા અનુસાર નહીં હોય, તો અમે તેને રદ કરીશું. તમે કોર્ટની સત્તાથી વાકેફ છો." બેન્ચે વધુમાં કહ્યું, "અમારા દ્વારા 'ફોર્મ 6'માં કોઈ પણ ફેરફારને મંજૂરી આપવામાં આવી નથી. આ બાબત સ્પષ્ટ રહેવી જોઈએ. જ્યારે રેકોર્ડ્સ રજૂ કરવામાં આવશે, ત્યારે અમે એ જોવા માંગીશું કે તેમાં કોણે ફેરફાર કર્યો છે."
આ પણ વાંચો: