કેનેડામાં ખાલિસ્તાન વિરોધી સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સર નેન્સી ગ્રેવાલની હત્યા
પંજાબી મૂળની સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સર નેન્સી ગ્રેવાલ તેના વીડિયોમાં કટ્ટરપંથીઓની ટીકા કરતી હતી
Published : March 5, 2026 at 4:25 PM IST
હૈદરાબાદ: સોશિયલ મીડિયા પર પોતાના તીખા નિવેદનોને કારણે અવારનવાર ચર્ચામાં રહેનારી પંજાબી મૂળના યુટ્યુબર નેન્સી ગ્રેવાલ તેની કેનેડામાં છરીના ઘા મારીને હત્યા કરી દેવામાં આવી છે. નેન્સીને ઘાયલ હાલતમાં એસેક્સ-વિન્ડસર ઇમરજન્સી મેડિકલ સર્વિસિસ દ્વારા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ સારવાર દરમિયાન તેનું મૃત્યુ થયું હતું.
સ્થાનિક કેનેડિયન મીડિયા અનુસાર, લાસેલ પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, મૃતકની ઓળખ નેન્સી ગ્રેવાલ તરીકે થઈ છે, જે એક જાણીતી યુટ્યુબર હતી. મંગળવારે રાત્રે તેમના પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. ગ્રેવાલ સોશિયલ મીડિયા પર તેમની તીક્ષ્ણ ટિપ્પણીઓ માટે જાણીતી હતી. જોકે, પોલીસે હજુ સુધી પુષ્ટિ કરી નથી કે કોઈ શંકાસ્પદ વ્યક્તિને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો છે કે નહીં.
નોંધનીય છે કે નેન્સી ગ્રેવાલે છ દિવસ પહેલા તેમના સોશિયલ મીડિયા પેજ પર એક વિવાદાસ્પદ વીડિયો અપલોડ કર્યો હતો, જેમાં તેમણે શ્રી અકાલ તખ્ત જથ્થેદાર કુલદીપ સિંહ ગર્ગજ વિરુદ્ધ અપશબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો હતો. આ વીડિયો બાદ, નેન્સી ગ્રેવાલે તેના ફેસબુક પેજ પર કોઈ વીડિયો અપલોડ કર્યો નથી. 25 ફેબ્રુઆરીએ, તેણે ડેરા બિયાસ વિશે પણ અપમાનજનક ટિપ્પણીઓ કરી હતી.
24 ફેબ્રુઆરીએ એક વીડિયોમાં, તેણે પંજાબી ગાયક કેએસ માખનના અકાલી દળમાં જોડાવા પર તીક્ષ્ણ પ્રતિક્રિયા આપી હતી. નેન્સી સુખબીર બાદલ અને બિક્રમ સિંહ મજીઠિયા વિરુદ્ધ પણ અવાજ ઉઠાવી ચૂકી છે.
નેન્સી ગ્રેવાલ કોણ હતી?
કેનેડિયન પરંતુ મૂળ પંજાબી યુટ્યુબર નેન્સી ગ્રેવાલ વારંવાર સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો પોસ્ટ કરતી હતી. તાજેતરમાં, ભારત અને કેનેડા વચ્ચે વધતા વિવાદ દરમિયાન, તેણે તેની યુટ્યુબ ચેનલ પર ઘણા વીડિયો અપલોડ કર્યા હતા. આ વીડિયોમાં, નેન્સીએ ખાલિસ્તાનના નામે ભારત વિરુદ્ધ ઝુંબેશ ચલાવનારાઓની આકરી ટીકા કરી હતી.
