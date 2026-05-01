પંજાબ: ISI માટે જાસૂસી કરવા બદલ 2 લોકોની ધરપકડ, CCTV કેમેરા દ્વારા પાકિસ્તાનમાં સેનાની માહિતી મોકલાવી
Published : May 1, 2026 at 12:02 PM IST
કપુરથલા: પંજાબ પોલીસે કેન્દ્રીય એજન્સીઓ સાથે સંયુક્ત ઓપરેશનમાં મોટી સફળતા મેળવી. આ ઓપરેશન દરમિયાન, દેશ વિરોધી જાસૂસી પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ બે આરોપીઓની માત્ર 12 કલાકમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
બંને આરોપીઓ ભારતીય સેનાની પ્રવૃત્તિઓ સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ માહિતી પાકિસ્તાનની ગુપ્તચર એજન્સી, ISI ને મોકલી રહ્યા હતા. પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી 1 સિમ-આધારિત CCTV કેમેરા (IMOU), 4 સ્માર્ટ મોબાઇલ ફોન અને 1 Wi-Fi મોડેમ જપ્ત કર્યા છે. ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓની ઓળખ સોના અને સંદીપ સિંહ ઉર્ફે સોનુ તરીકે થઈ છે, જે ફિરોઝપુર જિલ્લાના રહેવાસી છે.
SSP ગૌરવ તુરાએ જણાવ્યું હતું કે 28 એપ્રિલના રોજ, પોલીસને ગુપ્ત માહિતી મળી હતી કે કપૂરથલા શહેરમાં આર્મી કેન્ટોનમેન્ટ નજીક સિમ-આધારિત CCTV કેમેરા દ્વારા સેનાની પ્રવૃત્તિઓના લાઇવ ફૂટેજ પાકિસ્તાન મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. માહિતી મળતાં, કપૂરથલાના સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં કાયદાની સંબંધિત કલમો હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો અને તાત્કાલિક કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી હતી. 29 એપ્રિલના રોજ સવારે 2 વાગ્યે, એક સંયુક્ત ટીમે કાર્યવાહી કરી અને ફિરોઝપુરના રહેવાસી બે આરોપીઓ, સોના અને સંદીપ સિંહની ધરપકડ કરી.
તેમણે જણાવ્યું કે પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે સોનાએ લગભગ એક મહિના પહેલા કપૂરથલાના મોડેલ ટાઉનમાં તેની પત્નીના નામે એક દુકાન ભાડે લીધી હતી. સાથે મળીને, તેમણે દુકાનની નજીક એક થાંભલા પર સિમ આધારિત સીસીટીવી કેમેરા લગાવ્યો હતો, જે શહેર અને લશ્કરી પ્રવૃત્તિઓ વિશે લાઇવ માહિતી પાકિસ્તાનને ટ્રાન્સમિટ કરી રહ્યો હતો. આ કેમેરા ફક્ત આરોપીના મોબાઇલ ફોન દ્વારા જ નહીં પરંતુ પાકિસ્તાન સ્થિત "ફૌજી" નામના એજન્ટ દ્વારા પણ ઉપલબ્ધ હતો.
પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આરોપીને આ કામ માટે ₹35,000 રોકડા મળ્યા હતા. સંદીપ સિંહે સરહદ પારથી ડ્રોન દ્વારા મોકલવામાં આવેલ 1 કિલો હેરોઇન સપ્લાય કરવા માટે ₹50,000 મેળવવાની પણ કબૂલાત કરી હતી. બંને આરોપીઓ ઇન્ટરનેટ કોલ દ્વારા પાકિસ્તાની એજન્ટ સાથે સતત સંપર્કમાં હતા.
તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે તેઓ સેન્ટ્રલ જેલ બરનાલામાં બંધ એક આરોપી દ્વારા પાકિસ્તાની એજન્ટ સાથે સંપર્કમાં હતા, જેની આ કેસમાં હજુ સુધી ધરપકડ કરવામાં આવી નથી. પોલીસે ધરપકડ કરાયેલા બંને આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કર્યા અને ચાર દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ મેળવ્યા. વધુ તપાસ ચાલુ છે, અને અન્ય કડીઓની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.