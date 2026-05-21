26 વર્ષથી ગુમ 4 લોકોના કંકાલ અને કાર નહેરમાંથી મળી આવી; જાણો કેવી રીતે થયો 'ચમત્કાર'
નહેરમાંથી મળેલી આ કારની અંદરથી એક નાના બાળકનો સ્કૂલ યુનિફોર્મ, જૂતા અને માનવ હાડકાના ટુકડા મળી આવ્યા
Published : May 21, 2026 at 10:24 PM IST
રોપર (પંજાબ): પંજાબના રોપર જિલ્લામાંથી એક ખૂબ જ ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે, જ્યાં ભાખરા નહેરનામાંથી એક મારુતિ ઓમ્ની કાર અને માનવ હાડપિંજર મળી આવ્યા છે. આ શોધ સાથે, આ 26 વર્ષ જૂનો રહસ્યમય કોયડો ઉકેલાઈ ગયો, જેના કારણે દાયકાઓથી ત્રણ પરિવારો લોહીના આંસુ વહાવતા હતા,
ક્રેનની મદદથી નહેરમાંથી મળેલી કારની અંદર તપાસકર્તાઓને એક નાના બાળકનો સ્કૂલ યુનિફોર્મ, કેટલાક જૂના જૂતા અને માનવ હાડકાના ટુકડા મળી આવ્યા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે, આ અવશેષો ચાર કમનસીબ વ્યક્તિઓના છે જેઓ 17 ઓક્ટોબર, 2000 ના રોજ લગ્ન સમારોહમાંથી પરત ફરતી વખતે અચાનક ગુમ થઈ ગયા હતા.
લગ્ન ઉત્સવ શોકમાં ફેરવાઈ ગયો
આ આખી વાર્તા 26 વર્ષ પહેલા શરૂ થઈ હતી. મુન્ની લાલ, તેજ રામ, સુરજીત સિંહ અને સુરજીતનો માસૂમ 8 વર્ષનો પુત્ર, કાલુ - બધા કોટલા ગામના રહેવાસીઓ, એક લગ્ન સમારોહમાં હાજરી આપવા ગયા હતા. લગ્નની પતાવી, ચારેય વ્યક્તિઓ તેજ રામની મારુતિ વાનમાં ઘરે પરત ફરી રહ્યા હતા, ત્યારે કોટલા ગામ નજીક, વાહન અચાનક નિયંત્રણ ગુમાવી દીધું અને ભાખરા નહેરમાં ખાબકી ગયું.
જ્યારે તેઓ ઘરે ન પહોંચ્યા, ત્યારે તેમના ચિંતાતુર સંબંધીઓએ તેમને શોધવા માટે દિવસ-રાત આ વિસ્તારમાં શોધખોળ કરી. સતત બે મહિના સુધી, ડાઇવર્સ નહેરમાં ખૂબ જ શોધખોળ કરી, છતાં તેમને કારનો કોઈ પત્તો લાગ્યો નહીં કે ચાર ગુમ થયેલા વ્યક્તિઓનો કોઈ પત્તો લાગ્યો નહીં. આખરે, થાકેલા અને નિરાશ થઈને, પરિવારોએ આશા છોડી દીધી.
પ્રિયજનોની શોધમાં જમીન અને દુકાન વેચાઈ ગયા
જ્યારે વહીવટી સ્તરે શરૂઆતના શોધ પ્રયાસો નિષ્ફળ ગયા, ત્યારે આ કમનસીબ પરિવારોએ પોતાના સ્વતંત્ર પ્રયાસો દ્વારા તેમની શોધ ચાલુ રાખી. ગુમ થયેલા મુન્ની લાલની પત્ની સીતા દેવીએ જણાવ્યું કે, ત્રણેય પરિવારોએ તેમના પ્રિયજનો - જેમાં તેમના પોતાના પતિનો પણ સમાવેશ થાય છે, તેમને શોધવા માટે તેમના જીવનભરના પૈસા એકઠા કર્યા હતા, તે ખર્ચી નાખ્યા હતા. વાહનના માલિક, તેજ રામના પરિવારને શોધ ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે તેમની પૈતૃક જમીન વેચવાની ફરજ પડી હતી, જેનાથી તેઓ દેવાના બોજમાં ડૂબી ગયા હતા.
મૃતક મુન્ની લાલની પત્ની સીતા દેવીએ પોતાની વ્યથા વ્યક્ત કરતા કહ્યું, "મારા પતિ હલવાઈનું કામ કરતા હતા. તે સમયે, અમે તેમને શોધવાના પ્રયાસોમાં અમારી દુકાન વેચી દીધી. અમે અમારી જીવનભરની કમાણીનો એક એક પૈસો વાપરી નાખ્યો, છતાં અમે સંપૂર્ણપણે ખાલી હાથે બહાર આવ્યા. અંતે, જ્યારે અમે સંપૂર્ણપણે ભાંગી પડ્યા અને પરાજિત થયા, ત્યારે અમે ફક્ત ભાગ્યની ઇચ્છાઓ સામે શરણાગતિ સ્વીકારી."
આ ભયાનક રહસ્ય અચાનક કેવી રીતે ખુલ્યું?
આ સમગ્ર કેસમાં સૌથી સનસનાટીભર્યો વળાંક ત્યારે આવ્યો જ્યારે સ્થાનિક ડાઇવર કમલપ્રીત સિંહ સૈની, ભાખરા નહેરના ઝડપી વહેતા પાણીમાં બીજા ગુમ થયેલા વ્યક્તિના મૃતદેહની શોધમાં ઉતર્યા. લગભગ 32 ફૂટની ઊંડાઈએ, અંધારા અને કાંપ વચ્ચે તેમણે એક ગંભીર રીતે કચડાયેલી કાર જોઈ. ત્યારબાદ તરત જ એક બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી.
પાણીના ભારે દબાણ અને 26 વર્ષોના લાંબા સમય પછી, કારની છત અને પાછળનો ભાગ સંપૂર્ણપણે વિખેરાઈ ગયો હતો. લગભગ ત્રણ કલાકની સખત મહેનત પછી, વાહનને આખરે નહેરમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યું. જે ક્ષણે કારનો દરવાજો ખોલવામાં આવ્યો, તેના અંદરના ભાગમાંથી જૂનો સામાન, માનવ હાડપિંજર અને શાળાનો ગણવેશ દેખાયો.
"26 વર્ષ પછી, મારા ભાઈનું આજે ખરેખર અવસાન થયું..." - માતાપિતા વિરહમાં જતા રહ્યાં
ગુમ થયેલા મુન્ની લાલની બહેન બિન્દ્રાએ આંસુથી કહ્યું, "અકસ્માતના સમાચાર મળ્યા પછી પણ, અમે વર્ષો સુધી આશા છોડી ન હતી. અમારા હૃદયના એક ખૂણામાં, આશા હંમેશા ટકી રહી હતી કે કદાચ, એક દિવસ, અમારો ભાઈ જીવતો પાછો આવશે. અમારા વૃદ્ધ માતાપિતા આ ખૂબ જ વિરહમાં મૃત્યુ પામ્યા, તેમના પુત્રના પાછા ફરવાની અવિરત રાહ જોતા. મારી ભાભીએ તેના બાળકોનો ઉછેર કરતા અત્યંત કઠોર અને મુશ્કેલ દિવસો સહન કર્યા છે."
બિન્દ્રાએ વધુમાં ઉમેર્યું, "અમે માનતા હતા કે કોઈ ચમત્કાર થશે. પરંતુ આજે - ૨૬ વર્ષ પછી - હવે જ્યારે તેના અવશેષો અમારી સમક્ષ મૂકવામાં આવ્યા છે, ત્યારે અમારા માટે, મારા ભાઈનું આજે ખરેખર અવસાન થયું છે."
રાખના વિસર્જન દ્વારા અંતિમ વિદાય
અકસ્માતનો ભોગ બનેલા લોકોના પરિવારોએ શેર કર્યું કે કારની અંદરથી મળેલા હાડપિંજરના અવશેષો અને માનવ હાડકાં સંપૂર્ણ ધાર્મિક વિધિઓ અને શ્રદ્ધા સાથે એકત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ, ત્રણ અસરગ્રસ્ત પરિવારોએ રોપરના ઐતિહાસિક ગુરુદ્વારા પાતાલપુરી સાહિબ ખાતે એક સામૂહિક પ્રાર્થના સભાનું આયોજન કર્યું. ત્યાં પ્રાર્થના (અરદાસ) કર્યા પછી, પરિવારોએ - આંસુ ભરેલી આંખો સાથે - તેમના પ્રિયજનોની રાખને પવિત્ર જળમાં વિસર્જિત કરી, તેમને અંતિમ વિદાય આપી.
