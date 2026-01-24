ગણતંત્ર દિવસ પહેલા પંજાબમાં રેલવે ટ્રેક પર જોરદાર વિસ્ફોટ, ટ્રેનનો ડ્રાઈવર ઈજાગ્રસ્ત
જેવી માલગાડીનું એન્જિન ખાનપુર ફાટક પાસે પહોંચ્યું, એક જોરદાર વિસ્ફોટ થયો. જેમાં રેલવે લાઈનનો લગભગ 12 ફૂટનો ભાગ તૂટ્યો.
Published : January 24, 2026 at 5:44 PM IST
ફતેહગઢ સાહિબ (પંજાબ): પ્રજાસત્તાક દિવસ પહેલા, પંજાબના સરહિંદમાં રેલ્વે લાઇન પર એક મોટો વિસ્ફોટ થયો હતો. એક માલગાડીના ડ્રાઇવરને ઇજા પહોંચી હતી. આ ઘટના શુક્રવારે રાત્રે 9:50 વાગ્યે બની હતી. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે જે ટ્રેક પર વિસ્ફોટ થયો હતો તે તાજેતરમાં બનાવવામાં આવ્યો હતો અને ખાસ કરીને માલગાડીઓ માટે બનાવવામાં આવ્યો હતો.
એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, માલગાડીનું એન્જિન ખાનપુર ગેટ પાસે પહોંચતા જ એક શક્તિશાળી વિસ્ફોટ થયો. વિસ્ફોટની તીવ્રતા એટલી હતી કે રેલ્વે લાઇનનો લગભગ 12 ફૂટ ભાગ સંપૂર્ણપણે તૂટી ગયો હતો. ટ્રેક અને તેના સ્લીપર્સ ટુકડા થઈ ગયા હતા. આ ઘટનાથી વિસ્તારમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો. માહિતી મળતાં, રેલ્વે ટીમો રાતોરાત ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને ટ્રેકનું સમારકામ કર્યું. વિસ્ફોટનું કારણ જાણી શકાયું નથી.
તપાસનો વિષય
પ્રજાસત્તાક દિવસની પૂર્વસંધ્યાએ થયેલા આ વિસ્ફોટથી સુરક્ષા એજન્સીઓને સતર્ક કરી દેવામાં આવી છે. હાલમાં તે સ્પષ્ટ નથી કે વિસ્ફોટ ટેકનિકલ ખામીને કારણે થયો હતો કે તેની પાછળ આતંકવાદીઓ કે બદમાશોનો હાથ હતો. રેલવે પોલીસ (GRP) અને સ્થાનિક પોલીસ સંપૂર્ણ તપાસ કરી રહી છે.
સરહિંદ રેલ્વે સ્ટેશન નજીક વિસ્ફોટ સ્થળની મુલાકાત લેનારા ડિજિટના ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ નાનક સિંહે જણાવ્યું હતું કે, "આ એક નાનો વિસ્ફોટ હતો જેમાં કોઈ જાનમાલનું નુકસાન થયું નથી. રેલ્વે ટ્રેકને કોઈ મોટું નુકસાન થયું નથી. આ વિસ્ફોટને કોઈપણ આતંકવાદી કાવતરા સાથે જોડવો ઉતાવળ ગણાશે. તપાસ અને આરોપીઓની ધરપકડ પછી જ મામલો સંપૂર્ણપણે સ્પષ્ટ થશે. જેણે પણ આ વિસ્ફોટ કર્યો છે તેની તપાસ કરવામાં આવશે અને તેને કડક સજા કરવામાં આવશે."
રાજકીય નિવેદનબાજી તીવ્ર બની
આ દરમિયાન, આ ઘટના અંગે રાજ્યમાં રાજકીય નિવેદનબાજી તેજ થઈ ગઈ છે. અકાલી દળ અને ભાજપે પંજાબમાં આમ આદમી પાર્ટી સરકાર પર હુમલો કર્યો છે અને રાજ્યની કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિની ટીકા કરી છે. તેમણે પ્રજાસત્તાક દિવસ પહેલા બનેલી ઘટના અંગે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.
અકાલી દળના પ્રમુખ સુખબીર બાદલે સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું, "પંજાબમાં સરહિંદ નજીક રેલ્વે લાઇન પર થયેલા કથિત RDX વિસ્ફોટથી હું ખૂબ જ વ્યથિત અને આઘાત પામ્યો છું. આવી ઘટનાઓ ચિંતાજનક છે અને દાયકાઓના અશાંતિ પછી પુનઃસ્થાપિત શાંતિ અને સુરક્ષા માટે જોખમી છે. મારી પ્રાર્થનાઓ અસરગ્રસ્તો સાથે છે. હું ઘાયલોના ઝડપથી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરું છું. આ ઘટના ભગવંત માનના નેતૃત્વ હેઠળની વર્તમાન આમ આદમી પાર્ટી સરકાર હેઠળ પંજાબમાં કથળતી કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિનો બીજો સ્પષ્ટ સંકેત છે. આવા બેશરમ હુમલાઓને રોકવામાં વારંવાર નિષ્ફળતા અસ્વીકાર્ય છે અને જવાબદારી તાત્કાલિક સુધારવાની જરૂર છે."
સુખબીર બાદલે વધુમાં લખ્યું કે, નોંધનીય છે કે આ ઘટના પ્રજાસત્તાક દિવસના બે દિવસ પહેલા બની હતી, જ્યારે AAP સરકાર દુર્ભાવનાપૂર્ણ ઇરાદા ધરાવતા લોકો સામે મોટી ઝુંબેશ શરૂ કરવાનો દાવો કરી રહી છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે AAP સરકાર હેઠળ, પંજાબમાં પોલીસ અને ગુપ્તચર કેન્દ્રોને નિશાન બનાવીને RPG અને સમાન હથિયારોનો ઉપયોગ કરીને ઘણા મોટા હુમલા થયા છે.
ચંદીગઢ ભાજપે X પર લખ્યું, "સરહિંદ રેલ્વે સ્ટેશન નજીક વિસ્ફોટ. એક માલગાડીને નુકસાન થયું છે. ડ્રાઇવર ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો છે. આ ભગવંત માન-અરવિંદ કેજરીવાલ મોડેલના શાસન હેઠળનો પંજાબ છે - જ્યાં રેલ્વે અસુરક્ષિત છે, સરહદો સંવેદનશીલ છે, અને નાગરિકો સતત ભયમાં જીવે છે. 26 જાન્યુઆરીએ દેશ બંધારણ અને રાષ્ટ્રીય એકતાની ઉજવણી કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે, ત્યારે પંજાબમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા સંપૂર્ણપણે અવ્યવસ્થિત દેખાય છે. વિસ્ફોટો, ગેંગ ગુના, ડ્રગ્સ અને હવે મહત્વપૂર્ણ રેલ્વે માળખા પર હુમલા - છતાં સરકાર બેદરકાર અને બેજવાબદાર રહે છે."
