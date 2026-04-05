ચંડીગઢમાં ભાજપ કાર્યાલય પર ગ્રેનેડ હુમલા મામલે પાંચની ધરપકડ
1 એપ્રિલના રોજ ચંદીગઢમાં ભાજપ કાર્યાલય પર ગ્રેનેડ ફેંકવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે આ સંબંધમાં પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.
Published : April 5, 2026 at 6:26 PM IST
ચંદીગઢ: પંજાબ પોલીસની કાઉન્ટર-ઇન્ટેલિજન્સ વિંગે ચંદીગઢમાં ભાજપ કાર્યાલય પર ગ્રેનેડ હુમલામાં સંડોવાયેલા પાંચ વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી છે. કાઉન્ટર-ઇન્ટેલિજન્સ વિંગે ચંદીગઢ પોલીસ સાથે સંયુક્ત કાર્યવાહીમાં આ સફળતા મેળવી છે.
પંજાબના ડિરેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ (ડીજીપી) ગૌરવ યાદવે જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓ પાસેથી એક હેન્ડ ગ્રેનેડ, .30 બોરની જિગ્ના પિસ્તોલ અને દારૂગોળો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. આરોપીઓની ઓળખ બલવિંદર લાલ ઉર્ફે શમી, જસવીર સિંહ ઉર્ફે જસ્સી, ચરણજીત સિંહ ઉર્ફે ચન્ની, રૂબલ ચૌહાણ અને મનદીપ ઉર્ફે અભિજીત શર્મા તરીકે કરવામાં આવી છે.
ડીજીપીએ જણાવ્યું હતું કે પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, આ મોડ્યુલને પાકિસ્તાનની ગુપ્તચર એજન્સી, આઈએસઆઈ દ્વારા ટેકો આપવામાં આવ્યો હતો અને તે પોર્ટુગલ અને જર્મનીમાં વિદેશી હેન્ડલરોના નિર્દેશન હેઠળ કાર્યરત હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓ એક સુનિયોજિત નેટવર્કનો ભાગ હતા, જેમાં હુમલો કરવા માટે ઘણા "કટઆઉટ" અને સબ-મોડ્યુલનો સમાવેશ થતો હતો.
ડીજીપીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે હુમલામાં સામેલ બે મુખ્ય ગુનેગારોની પણ ઓળખ કરવામાં આવી છે, અને આ કેસમાં તેમની કડીઓ શોધવા માટે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.
ડીજીપી યાદવે જણાવ્યું હતું કે, "ઘણા કટઆઉટ અને સબ-મોડ્યુલનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઓપરેશન દ્વારા વિસ્તારમાં શાંતિ અને સુમેળને ખલેલ પહોંચાડવાના હેતુથી એક મોટા આતંકવાદી કાવતરાને અસરકારક રીતે નિષ્ફળ બનાવવામાં આવ્યો છે. આ કેસમાં સંડોવાયેલા મુખ્ય આરોપીને પકડવાના પ્રયાસો ચાલુ છે."
અધિકારીઓએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે બુધવારે સાંજે 5 વાગ્યાની આસપાસ ભાજપ કાર્યાલય નજીક એક શંકાસ્પદ ઇમ્પ્રુવાઇઝ્ડ એક્સપ્લોઝિવ ડિવાઇસ (IED) ફેંકવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે વિસ્ફોટ થયો હતો. જોકે, કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.
બુધવારે સાંજે સોશિયલ મીડિયા પર સામે આવેલા એક વીડિયોમાં એક વ્યક્તિ વાદળી ગ્રેનેડમાંથી પિન કાઢીને ફેંકતો જોવા મળ્યો હતો, જ્યારે બીજા એક વ્યક્તિએ આખી ઘટના રેકોર્ડ કરી હતી. વિસ્ફોટના થોડા સમય પહેલા જ બંને ભાગતા જોવા મળ્યા હતા.
10 સેકન્ડના વીડિયોમાં તેમના ચહેરા દેખાતા નહોતા, અને ફૂટેજની સત્યતાની હજુ પુષ્ટિ થઈ નથી. સીસીટીવી કેમેરા રેકોર્ડિંગમાં શંકાસ્પદોને રસ્તો ક્રોસ કરતા અને વિસ્ફોટ પછી તરત જ ભાગતા પણ કેદ કરવામાં આવ્યા હતા.
પ્રતિબંધિત સંગઠન બબ્બર ખાલસા ઇન્ટરનેશનલના સુખજિંદર સિંહ બબ્બરને આભારી એક અલગ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં, સંગઠને આ ઘટનાની જવાબદારી સ્વીકારી હતી.
બુધવારે (1 એપ્રિલ) ચંદીગઢના સેક્ટર 37માં ભાજપ કાર્યાલય પર ગ્રેનેડ ફેંકવામાં આવ્યો હતો. આસિસ્ટન્ટ ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ (સ્ટેટ સ્પેશિયલ ઓપરેશન સેલ) દીપક પારેખે જણાવ્યું હતું કે તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે આરોપીઓએ હેન્ડ ગ્રેનેડ, શસ્ત્રો અને દારૂગોળોનો જથ્થો પહોંચાડ્યો હતો, જે પછી અંતિમ હુમલાખોરોને સોંપતા પહેલા ઘણા કાર્યકરો દ્વારા પહોંચાડવામાં આવ્યો હતો.
પારેખે કહ્યું કે પોર્ટુગલ સ્થિત હેન્ડલરની સૂચના પર કામ કરતા, આરોપીએ હુમલાની ડિલિવરી અને અમલનું સંકલન કર્યું. તેમણે ઉમેર્યું, "હુમલામાં સામેલ ફરાર હુમલાખોરોને પકડવા માટે પોલીસ ટીમો દરોડા પાડી રહી છે."
3 એપ્રિલના રોજ મોહાલીમાં આ ઘટનાના સંદર્ભમાં આર્મ્સ એક્ટની કલમ 25(1)(બી) અને ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 61(2) હેઠળ એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી હતી.
