પંજાબના મંત્રી સંજીવ અરોરા 7 દિવસના ED રિમાન્ડ પર, 100 કરોડના GST કૌભાંડનો આરોપ
શનિવારે EDએ પંજાબના મંત્રી સંજીવ અરોરાની 100 કરોડ રૂપિયાના કથિત GST કૌભાંડ સાથે જોડાયેલા કેસમાં ધરપકડ કરી હતી.
Published : May 10, 2026 at 3:46 PM IST
ચંદીગઢ: મની લોન્ડ્રિંગ કેસમાં ED દ્વારા ધરપકડ કરાયેલા પંજાબના મંત્રી સંજીવ અરોરાને ગુરૂગ્રામની સેશન્સ કોર્ટે 7 દિવસના રિમાન્ડ પર મોકલી દીધા છે. શનિવાર મોડી રાત્રે EDએ આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના નેતા અને પંજાબના કેબિનેટ મંત્રી સંજીવ અરોરાની આશરે 100 કરોડ રૂપિયાના કથિત GST કૌભાંડ સાથે જોડાયેલા કેસમાં ધરપકડ બાદ કોર્ટમાં હાજર કર્યા હતા.
IANS ન્યૂઝ એજન્સી અનુસાર, EDએ સંજીવ અરોરાના 10 દિવસના રિમાન્ડ માંગ્યા હતા પરંતુ વકીલોની દલીલ બાદ મેજિસ્ટ્રેટ મુનમુન ચૌધરીએ 7 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા હતા.
રાજકીય રીતે પ્રેરિત કેસ
સંજીવ અરોરાના વકીલ અર્જુને EDના આરોપોને રાજકારણથી પ્રેરિત ગણાવ્યા છે, તેમણે કહ્યું કે EDએ 5 મેએ કેસ નોંધ્યો હતો અને 9 મેની સવારે મંત્રીની ધરપકડ કરી હતી, જ્યારે આ વચ્ચે કોઇ વાસ્તવિત તપાસ કરવામાં આવી નહતી. વકીલે દાવો કર્યો કે તેમણે હજુ સુધી FIRની કોપી પણ આપવામાં આવી નથી. કોર્ટે હવે મંત્રીને 16મેએ ફરી ગુરૂગ્રામ કોર્ટમાં હાજર કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.
100 કરોડ રૂપિયાના કથિત GST કૌભાંડનો આરોપ
EDના અધિકારીઓ અનુસાર, આ તપાસ 100 કરોડ રૂપિયા કરતા વધુના મોબાઇલ ફોનની કથિત GST ખરીદીની આસપાસ ફરી રહી છે. તપાસ કરનારનો દાવો છે કે ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (ITC), નિકાસ સાથે જોડાયેલા GST રિફંડ અને ડ્યૂટી ડ્રૉબૈકના ખોટી રીતે લાભ ઉઠાવવા માટે દિલ્હી સ્થિત ફેક ફર્મના માધ્યમથી ખોટા ખરીદી બિલ તૈયાર કર્યા હતા. આ કાર્યવાહી દરમિયાન એજન્સીએ હેમ્પટન સ્કાઇ રિયાલિટી લિમિટેડના પરિસરોની પણ તપાસ કરી હતી જે આ કેસમાં તપાસના ઘેરામાં છે.
આમ આદમી પાર્ટીએ ભાજપ પર સાધ્યુ નિશાન
મંત્રી સંજીવ અરોરાના ઘરે EDના દરોડા બાદ પંજાબના AAP પ્રદેશ અધ્યક્ષ અમન અરોરાએ કહ્યું, "અમને ખબર પડી છે કે EDની ટીમ ફરીથી સંજીવ અરોરાના ઘરે પહોંચી છે. હું ભાજપ, ED, CBI અને કેન્દ્ર સરકારને જણાવવા માંગુ છું કે પંજાબ ગુરૂઓ અને ભગત સિંહની ધરતી છે. હું તેમણે પોતાની આ હરકત બંધ કરવા માટે કહું છું."
