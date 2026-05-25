પંજાબ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ: બેલેટ પેપરના ઉપયોગને પડકારતી અરજી સુપ્રીમ કોર્ટે ફગાવી દીધી
રાજ્ય ચૂંટણી પંચ પંજાબની આગામી શહેરી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં બેલેટ પેપરનો ઉપયોગ કરશે, કારણ કે ચૂંટણી પંચ સમયસર EVM પૂરા પાડવામાં નિષ્ફળ ગયું છે.
Published : May 25, 2026 at 5:10 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે સોમવારે પંજાબ રાજ્ય ચૂંટણી પંચના શહેરી સ્થાનિક સંસ્થાઓની ચૂંટણીઓ બેલેટ પેપરનો ઉપયોગ કરીને કરાવવાના નિર્ણયને પડકારતી અરજી પર સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. આઠ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનો સહિત 104 મ્યુનિસિપલ સંસ્થાઓ માટે મતદાન 26 મેના રોજ યોજાશે. મત ગણતરી 29 મેના રોજ થશે.
મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને વિપુલ એમ. પંચોલીની બનેલી બેન્ચ દ્વારા આ મામલાની સુનાવણી કરવામાં આવી હતી.
અરજદારના વકીલે દલીલ કરી હતી કે ચૂંટણીઓ બેલેટ પેપરનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવી રહી છે અને એસોસિએશન ફોર ડેમોક્રેટિક રિફોર્મ્સ (ADR) કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો, જેમાં EVM ને સામાન્ય માનવામાં આવતું હતું.
બેન્ચે ટિપ્પણી કરી હતી કે તે હવે ચૂંટણી પ્રક્રિયાને અસ્થિર કરી શકે નહીં અને પ્રશ્ન કર્યો હતો કે અરજદાર રુચિતા ગર્ગે આટલી મોડી કેમ તેનો સંપર્ક કર્યો. "ચૂંટણીઓ આવતીકાલે છે, હવે શું કરી શકાય? હવે સમય બાકી નથી," બેન્ચે કહ્યું.
બેન્ચે ટિપ્પણી કરી હતી કે અરજદારને ચૂંટણી સમયપત્રકની ઔપચારિક સૂચનાની રાહ જોવાની જરૂર નથી. "તમે જાણતા હતા કે ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. ઘણી વખત મુકદ્દમા થઈ ચૂક્યા છે," બેન્ચે કહ્યું.
સુપ્રીમ કોર્ટે ચૂંટણીઓ માટે નિરીક્ષકની નિમણૂક કરવાનો પણ ઇનકાર કર્યો હતો, એમ કહીને કે આ ખૂબ જ ગંભીર હસ્તક્ષેપ હશે અને કોર્ટ આવું નહીં કરે.
બેન્ચ પંજાબ અને હરિયાણા હાઇકોર્ટના આદેશને પડકારતી અરજી પર સુનાવણી કરી રહી હતી, જેણે આગામી પંજાબ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ માટે ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીનો (EVM) થી બેલેટ પેપર પર સ્વિચ કરવાના રાજ્ય ચૂંટણી પંચના નિર્ણયને પડકારતી ગર્ગની અરજીને ફગાવી દીધી હતી.
SEC એ અગાઉ હાઇકોર્ટને કહ્યું હતું કે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ બેલેટ પેપરનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવી રહી છે કારણ કે ચૂંટણી પંચ (EC) સમયપત્રક મુજબ EVM પ્રદાન કરવામાં નિષ્ફળ ગયું છે. રાજ્ય સરકારના વકીલે જાળવણીના આધારે અરજીનો વિરોધ કર્યો હતો.
