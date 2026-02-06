ETV Bharat / bharat

પંજાબમાં આમ આદમી પાર્ટીના નેતાની ગોળી મારીને હત્યા, ગુરુદ્વારાની બહાર જ બની ઘટના

આ ઘટના સવારે 7:30 વાગ્યે બની હતી, જ્યારે લકી ઓબેરોય સવારની પ્રાર્થના બાદ ગુરુદ્વારામાંથી બહાર નીકળી રહ્યા હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 6, 2026 at 1:25 PM IST

જાલંધર (પંજાબ): પંજાબના જાલંધરમાં એક મોટી ચકચારી ઘટના સામે આવી છે. શહેરના મોડેલ ટાઉનમાં આવેલા ગુરુદ્વારા સાહિબની બહાર ત્યારે અફરા-તફરી મચી ગઈ જ્યારે લોકો ફાયરિંગનો અવાજ સાંભળ્યો. લોકો જ્યારે સવારની પ્રાર્થના કરીને નીકળી રહ્યાં હતાં ત્યારે અજાણ્યા હુમલાખોરોએ એક વ્યક્તિ પર ફાયરિંગ કરીને તેને મોતને ઘાટ ઉતારી દેવામાં આવ્યો. મૃતકની ઓળખ આમ આદમી પાર્ટીના જાલંધર કેન્ટ મતવિસ્તારના પ્રભારી રાજવિંદર કૌર થિયારાના નજીકના હોવાનું મનાઈ રહ્યું છે.

ગુરુદ્વારા સાહિબમાંથી બહાર નીકળતી વખતે ફાયરિંગ

ઘટનાસ્થળ પર હાજર પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઘટના શુક્રવારની સવારે 7:30 વાગ્યાની આસપાસ બની હતી. બે યુવાનો એક્ટિવા પર આવ્યા હતા અને લકી ઓબેરોય પર આડેધડ ગોળીબાર કર્યો હતો. લકી રાબેતા મુજબ સવારની પ્રાર્થના કર્યા બાદ ગુરુદ્વારા સાહિબમાંથી બહાર નીકળી રહ્યો હતો. જ્યારે તે પોતાની કારમાં જવાનો હતો ત્યારે હુમલાખોરોએ સાતથી આઠ રાઉન્ડ ગોળીબાર કર્યો. ગોળીબારને કારણે યુવાનની હાલત ગંભીર બની ગઈ હતી. તેને તાત્કાલિક નજીકની હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં ડોક્ટરોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો.

આ ઘટનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ

ઘટનાસ્થળે હાજર પ્રત્યક્ષદર્શીઓએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, લકી ઓબેરોય દરરોજ ગુરુદ્વારા સાહિબમાં પ્રાર્થના માટે આવતા હતા. ઘટનાની માહિતી મળતાં, પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને તપાસ શરૂ કરી. પોલીસ સીસીટીવી ફૂટેજની તપાસ કરી રહી છે અને અજાણ્યા હુમલાખોરોને શોધવા માટે નાકાબંધી કરવામાં આવી છે. ધોળા દિવસે થયેલી ગોળીબારની આ ઘટનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં ભય અને ગભરાટનું વાતાવરણ સર્જાયું છે.

ઘટનાની તપાસમાં લાગી પોલીસ

જલંધરના ADCP જયંત પુરીએ જણાવ્યું હતું કે, કંટ્રોલ રૂમમાં ફોન આવ્યો હતો કે મોડલ ટાઉન વિસ્તારમાં ગોળીબાર થયાની ઘટના બની છે, અને અમે તપાસ માટે ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા હતા. પ્રાથમિક તપાસ ચાલી રહી છે, એવું જાણવા મળ્યું છે કે સ્કૂટર સવારોએ આ ઘટનાને અંજામ આપ્યો છે. એક કરતાં વધુ ગોળી ચલાવવામાં આવી છે, પરંતુ વધુ તપાસ ચાલી રહી છે. પોલીસ એ પણ તપાસ કરી રહી છે કે તેમને કોઈ ધમકીઓ મળી હતી કે નહીં."

