હિમાચલ પ્રદેશના એક બહાદુર સૈનિકની પત્નીને 65 વર્ષ પછી પેન્શનના અધિકારો મળ્યા, હાઈકોર્ટે તેમના પક્ષમાં આપ્યો ચુકાદો
કોર્ટે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે ૧૯૬૫ના યુદ્ધમાં થયેલી ઇજાઓને કારણે સૈનિકને સેવામાંથી છૂટા કરવામાં આવ્યા હતા. પરિણામે, તેમને અપંગતા પેન્શન મળવું જોઈતું હતું.
Published : November 7, 2025 at 5:47 PM IST
પંચકુલા/શિમલા : 1965ના ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધના બહાદુર સૈનિક અને હિમાચલ પ્રદેશના મંડી જિલ્લાના રહેવાસી સ્વર્ગસ્થ સૈનિક ચંદ્રમણીની વિધવાને પંજાબ અને હરિયાણા હાઈકોર્ટમાંથી 60 વર્ષ પછી ન્યાય મળ્યો છે. હાઈકોર્ટે સશસ્ત્ર દળો ટ્રિબ્યુનલના આદેશને પડકારતી કેન્દ્ર સરકારની અરજી ફગાવી દીધી હતી, જેમાં 6 દાયકાથી ન્યાય માટે લડી રહેલી વિધવાની તરફેણ કરવામાં આવી હતી. કોર્ટે 1965ના યુદ્ધમાં ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા સૈનિકની પત્નીને ખાસ કૌટુંબિક પેન્શન માટે પાત્ર જાહેર કરી હતી.
1965ના યુદ્ધમાં ઘાયલ, 1987માં મૃત્યુ પામ્યા
હિમાચલ પ્રદેશના મંડી જિલ્લાના સ્વર્ગસ્થ સૈનિક ચંદ્રમણિ 8 એપ્રિલ 1964ના રોજ સેનામાં જોડાયા હતા અને 1965ના યુદ્ધમાં ભાગ લીધો હતો. યુદ્ધ દરમિયાન તેમને ગંભીર શારીરિક અને માનસિક ઇજાઓ થઈ હતી અને તેમની સારવાર લખનૌની લશ્કરી હોસ્પિટલમાં કરવામાં આવી હતી. જોકે, તેમની ગંભીર ઇજાઓને કારણે, તેમને ફરજ માટે અયોગ્ય ગણવામાં આવ્યા હતા. પરિણામે, 21 સપ્ટેમ્બર 1968ના રોજ, તેમને બે સૈનિકોની મદદથી ઘરે મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા, જેમાં એક નોંધ હતી કે તેમને સેવા માટે જરૂરી નથી, અને 24 માર્ચ 1987ના રોજ તેમનું અવસાન થયું.
પત્નીનો ફેમિલી પેન્શન દાવો
સૈનિકની પત્ની, મિન્ની દેવી, ઉર્ફે મુન્નીએ ખાસ કૌટુંબિક પેન્શનનો દાવો કર્યો હતો. ચંદીગઢ સ્થિત આર્મ્ડ ફોર્સિસ ટ્રિબ્યુનલએ 14 જુલાઈ, 2023 ના રોજ તેમના પક્ષમાં ચુકાદો આપ્યો હતો. જેમાં તેમને સામાન્ય કૌટુંબિક પેન્શન મેળવવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. કેન્દ્ર સરકારે આ નિર્ણય સામે પંજાબ અને હરિયાણા હાઈકોર્ટમાં અપીલ કરી હતી. કેન્દ્ર સરકારે આ નિર્ણયને પડકાર્યો હતો, અને દલીલ કરી હતી કે મિન્ની દેવીનો દાવો ખૂબ મોડો હતો, કારણ કે સૈનિકનું 1987માં મૃત્યુ થયું હતું.
કોર્ટે પરિવારને પેન્શન માટે હકદાર જાહેર કર્યો
કેસનો નિકાલ કરતા, હાઇકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે એ સ્પષ્ટ છે કે સૈનિકને 1965ના યુદ્ધમાં થયેલી ઇજાઓને કારણે સેવામાંથી છૂટા કરવામાં આવ્યા હતા. પરિણામે, તેમને અપંગતા પેન્શન મળવું જોઈતું હતું. તેમના મૃત્યુ પછી, સૈનિકની પત્ની ખાસ કૌટુંબિક પેન્શન મેળવવા માટે હકદાર હતી.
કોર્ટે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે સશસ્ત્ર દળો ટ્રિબ્યુનલે નિયમિત કૌટુંબિક પેન્શન નહીં પણ ખાસ કૌટુંબિક પેન્શન આપવું જોઈતું હતું, કારણ કે સૈનિક યુદ્ધમાં થયેલી શારીરિક અને માનસિક ઇજાઓને કારણે અપંગ બની ગયો હતો.
