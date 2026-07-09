પંજાબ: મોગાના સદર પોલીસ સ્ટેશન સંકુલમાં વિસ્ફોટ; હેન્ડ ગ્રેનેડ હુમલાની શંકા; સુરક્ષા એજન્સીઓ એલર્ટ
પંજાબના મોગામાં સદર પોલીસ સ્ટેશન સંકુલમાં થયેલા વિસ્ફોટ અંગે સંપૂર્ણ તપાસ ચાલી રહી છે.
Published : July 9, 2026 at 5:38 PM IST
મોગા (પંજાબ): પંજાબના મોગા જિલ્લામાં સદર પોલીસ સ્ટેશન પરિસરમાં થયેલા વિસ્ફોટ બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં સુરક્ષા એજન્સીઓને એલર્ટ પર રાખવામાં આવી છે. ફોરેન્સિક ટીમો હાલમાં તપાસ કરી રહી છે.
આ ઘટના બુધવારે સવારે 3:15 વાગ્યાની આસપાસ બની હોવાનું જાણવા મળે છે. અહેવાલો અનુસાર, વિસ્ફોટથી પોલીસ સ્ટેશનની અંદર પાર્ક કરેલા વાહનોના કાચ તૂટી ગયા હતા, જે વિવિધ કિસ્સાઓમાં મળી આવ્યા હતા. જોકે, રાહતની વાત એ છે કે આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. શરૂઆતમાં, કેટલાક સૂત્રોએ કથિત ગ્રેનેડ હુમલો થયાની જાણ કરી હતી, પરંતુ પોલીસ દ્વારા કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જારી કરવામાં આવ્યું ન હતું.
વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓએ તેને એક નાની ઘટના ગણાવી હતી અને જણાવ્યું હતું કે તપાસ ચાલુ છે. ઘટના બાદ ફોરેન્સિક ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને પુરાવા એકત્રિત કરી રહી છે અને ઘટનાના દરેક પાસાની સંપૂર્ણ તપાસ કરી રહી છે.
#WATCH | Punjab | A low-intensity explosion occurred this morning at the Moga Sadar Police Station. Forensic teams are present at the scene, working closely with the police to conduct a thorough investigation into the incident: Dr Bal Krishan Singla, SP for… pic.twitter.com/JTi155irwF— ANI (@ANI) July 8, 2026
વિસ્ફોટનું કારણ અને તેમાં સામેલ વ્યક્તિઓને શોધવા માટે પોલીસ પણ તેમની તપાસ ચાલુ રાખી રહી છે. પોલીસે લોકોને અપીલ કરી છે કે તેઓ કોઈપણ અપ્રમાણિત અથવા અફવાવાળી માહિતી પર વિશ્વાસ ન કરે અને ફક્ત સત્તાવાર માહિતીને જ સચોટ માને.
આ અંગે, વરિષ્ઠ અકાલી નેતા બિક્રમ મજીઠિયાએ ફરી એકવાર પંજાબ સરકાર પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે. તેમણે પોતાના એક્સ હેન્ડલ પર એક પોસ્ટ શેર કરતા કહ્યું, "હવે મોગા પોલીસ સ્ટેશન પર ગ્રેનેડ... પંજાબ પોલીસ FBI ની હિટ લિસ્ટ પર... આ ગુરુ દોખી @Bhagwant Mann અને "કાચા DGP" નું "કાયદો અને વ્યવસ્થા" છે. પહેલા, સરહદ પર ગ્રેનેડ હુમલો, હવે મોગામાં સદર પોલીસ સ્ટેશનની બહાર વિસ્ફોટ. "કાચા DGP" ના શાસનમાં, ગુંડાઓ નિર્ભય છે, અને પોલીસ બદનામ થાય છે. ગુરુ દોખી ભગવંત માનને પંજાબની પરવા નથી, તે ફક્ત પોતાના પદની પરવા છે. તે દિલ્હીના આદેશોના ગુલામ બનીને પંજાબને બરબાદ કરી રહ્યો છે.
પંજાબ સુરક્ષા માંગે છે, બહાના નહીં!" તે જ સમયે, જ્યારે કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી રવનીત સિંહ બિટ્ટુ સદર પોલીસ સ્ટેશન જઈ રહ્યા હતા, ત્યારે પોલીસે તેમને રોકવા માટે સદર પોલીસ સ્ટેશનની સામે ભારે બેરિકેડ લગાવી દીધી હતી. રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર રસ્તાની વચ્ચે ટ્રકો પાર્ક કરવામાં આવી હતી અને મોટી સંખ્યામાં પોલીસ દળ તૈનાત કરવામાં આવ્યું હતું અને રવનીત સિંહ બિટ્ટુને આગળ વધવા દેવામાં આવ્યા ન હતા.