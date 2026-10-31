પંજાબ ચૂંટણી 2027: AAPની પહેલી યાદીમાં 40 ઉમેદવારોના નામ જાહેર, ઘણા મંત્રીઓ પર લટકી તલવાર!
મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન આ યાદીમાં મુખ્ય ચહેરો છે અને તેઓ ફરીથી સંગરુર જિલ્લામાં તેમના પરંપરાગત ગઢ ધુરીથી ચૂંટણી લડશે.
Published : October 31, 2026 at 3:11 PM IST
ચંદીગઢ: શાસક આમ આદમી પાર્ટી (AAP)એ શનિવારે આગામી 2027 પંજાબ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે 40 ઉમેદવારોની પોતાની પ્રથમ યાદી જાહેર કરીને ચૂંટણીનો બ્યુગલ વગાડી દીધું છે. આ યાદીમાં બધા વર્તમાન ધારાસભ્યોનો સમાવેશ થાય છે. પાર્ટી હાઇકમાન્ડે ખૂબ જ સ્પર્ધાત્મક અથવા સંવેદનશીલ બેઠકો પર કડક નિર્ણયો લેવાનું મુલતવી રાખ્યું છે.
ફેબ્રુઆરી 2027માં અપેક્ષિત ચૂંટણીઓના ઘણા મહિના પહેલા તેની યાદી જાહેર કરીને, આમ આદમી પાર્ટી પંજાબમાં તેના ઉમેદવારોની જાહેરાત કરનાર પ્રથમ રાજકીય પક્ષ બની ગઈ છે. ચાલો પ્રથમ યાદીમાં રહેલા મુખ્ય ચહેરાઓ પર નજીકથી નજર કરીએ.
મુખ્યમંત્રી અને વિધાનસભા અધ્યક્ષ મજબૂત બેઠકો પર ફરીથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે
મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન આ યાદીનો મુખ્ય ચહેરો છે અને તેઓ સંગરુર જિલ્લામાં તેમના પરંપરાગત ગઢ, ધુરીથી ફરીથી ચૂંટણી લડશે. માન પહેલાથી જ સંકેત આપી ચૂક્યા હતા કે આ પ્રારંભિક યાદીને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે અને પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને સમય પહેલા અભિનંદન પણ આપ્યા હતા.
કુલતાર સિંહ સંધવાન (કોટકપુરા): હાલમાં પંજાબ વિધાનસભાના અધ્યક્ષ છે. તેમણે 2017 અને 2022 ની ચૂંટણીમાં કોટકપુરા બેઠક સફળતાપૂર્વક જીતી હતી.
સંજીવ અરોરા (લુધિયાણા પશ્ચિમ): તેઓ ઉદ્યોગપતિમાંથી રાજકારણી બનેલા છે જેમણે લુધિયાણા પશ્ચિમથી 2025ની પેટાચૂંટણી જીત્યા અને ધારાસભ્ય બન્યા તે પહેલાં રાજ્યસભાના સભ્ય તરીકે સેવા આપી હતી. મે 2026માં, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા તેમની ભૂતપૂર્વ રિયલ એસ્ટેટ કંપની, હેમ્પટન સ્કાય રિયલ્ટી લિમિટેડ સાથે સંકળાયેલા ₹100 કરોડના મની લોન્ડરિંગ અને નકલી GST બિલિંગ કેસમાં તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
તેમની ધરપકડ બાદ, મુખ્યમંત્રી ભગવંત માને અરોરા પાસેથી તેમના પોર્ટફોલિયો (ઉદ્યોગ અને વીજળી સહિત) છીનવી લીધા અને અન્ય મંત્રીઓને સોંપ્યા, જોકે તેઓ તકનીકી રીતે પોર્ટફોલિયો વિના કેબિનેટ મંત્રી છે.
AAP announces first list of 40 candidates for upcoming Punjab Assembly elections. https://t.co/02dh1mfVuG— ANI (@ANI) October 31, 2026
કુલદીપ સિંહ ધાલીવાલ (અજનલા): હાલમાં આમ આદમી પાર્ટી પંજાબના મુખ્ય પ્રવક્તા છે. અજનાલાના વર્તમાન ધારાસભ્ય તરીકે, નવી ઉમેદવારોની યાદીમાં તેમનું સ્થાન ખૂબ જ સુરક્ષિત છે, જ્યાં પાર્ટી મહત્વપૂર્ણ માઝા કૃષિ ક્ષેત્રમાં તેમના મજબૂત પાયાના નેટવર્ક પર આધાર રાખે છે.
ડૉ. ઈન્દરબીર સિંહ નિજ્જર (અમૃતસર દક્ષિણ): વ્યવસાયે રેડિયોલોજિસ્ટ, તેઓ એક અગ્રણી ધારાસભ્ય છે જેમણે ભગવંત માન સરકારના શરૂઆતના મહિનાઓમાં સ્થાનિક સંસ્થાઓના મંત્રી તરીકે થોડા સમય માટે સેવા આપી હતી. વર્તમાન ધારાસભ્ય તરીકેની તેમની વર્તમાન ભૂમિકા ઉપરાંત, તેઓ અમૃતસરના સામાજિક વર્તુળોમાં ખૂબ જ આદરણીય છે. તેઓ અગાઉ પ્રભાવશાળી શીખ સામાજિક-ધાર્મિક સંગઠન, ચીફ ખાલસા દિવાનનું નેતૃત્વ કરતા હતા.
અમનશેર સિંહ "શેરી" કલસી (બટાલા): હાલમાં પંજાબ માટે આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ના રાજ્ય કાર્યકારી પ્રમુખનું મહત્વપૂર્ણ સંગઠનાત્મક પદ ધરાવે છે. તેઓ બટાલાના વર્તમાન ધારાસભ્ય તરીકે ઉમેદવારોની યાદીમાં ઉચ્ચ-પ્રોફાઇલ સ્થાન ધરાવે છે. તેમણે 2022 માં કોંગ્રેસ અને અકાલી દળ બંનેના અનુભવી પરંપરાગત રાજકારણીઓને હરાવીને આ બેઠક જીતી હતી.
ઘણા વર્તમાન ધારાસભ્યો હજુ પણ નિર્ણયની રાહ જોઈ રહ્યા છે
આ જાહેરાત પહેલા, તીવ્ર રાજકીય અટકળો સૂચવવામાં આવી હતી કે સ્થાનિક નારાજગીને કારણે 30 થી 40 વર્તમાન ધારાસભ્યોને ટિકિટ નકારી શકાય છે. મુખ્યમંત્રી માને અગાઉ ચેતવણી આપી હતી કે કોઈપણ ધારાસભ્યને ટિકિટની ખાતરી નથી. મતદારોના પ્રતિસાદના આધારે અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવશે.
આમ આદમી પાર્ટીએ 40 સલામત બેઠક બેઠકો મેળવી છે, પરંતુ ઘણા ઉચ્ચ-પ્રોફાઇલ દિગ્ગજો અને વરિષ્ઠ કેબિનેટ મંત્રીઓ આ પ્રારંભિક ટિકિટ યાદીમાંથી સ્પષ્ટપણે ગાયબ છે. પાર્ટી હાલમાં 117 સભ્યોની વિધાનસભામાં 94 બેઠકો ધરાવે છે, તેથી 50થી વધુ વર્તમાન ધારાસભ્યો હજુ પણ લીલી ઝંડી રાહ જોઈ રહ્યા છે.
પ્રથમ યાદીમાંથી બાકાત રહેલા સૌથી અગ્રણી નેતાઓના નામ આ છે:
હરપાલ સિંહ ચીમા (દિડબા): પંજાબના હાઇ-પ્રોફાઇલ નાણામંત્રી અને રાજ્ય નેતૃત્વના મુખ્ય સ્તંભ તરીકે સેવા આપતા બીજા કાર્યકાળના અગ્રણી ધારાસભ્ય છે.
અમન અરોરા (સુનામ): પંજાબ આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખ અને રિન્યૂએબલ ઉર્જા મંત્રી છે, જેમણે 2022ની ચૂંટણીમાં રાજ્યમાં સૌથી વધુ વિજય મેળવ્યો હતો.
હરજોત સિંહ બેન્સ (આનંદપુર સાહિબ): સ્પષ્ટવક્તા શિક્ષણ મંત્રી અને પાર્ટીના વિધાનસભા વિભાગમાં એક અગ્રણી યુવા ચહેરો છે.
ડૉ. બલજીત કૌર (મલૌત): સામાજિક સુરક્ષા, મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રી.
આચાર્ય બુધ રામ (બુધલાદા) : સીનિયર નેતા અને બીજા કાર્યકાળના ધારાસભ્ય જેમણે પાર્ટીના રાજ્ય કાર્યકારી પ્રમુખ તરીકે પણ સેવા આપી છે.
અનુભવ અને તાજેતરના પેટા-ચૂંટણી વિજેતાઓનું વ્યૂહાત્મક તાલમેલ
આ યાદીમાં ચાર ધારાસભ્યોનો સમાવેશ થાય છે જેઓ બીજા કાર્યકાળના છે અને 2017 અને 2022 બંને ચૂંટણીમાં સફળતાપૂર્વક પોતાની બેઠકોનો બચાવ કર્યો છે. તેઓ કુલતાર સિંહ સંધવાન, જય કૃષ્ણ સિંહ રૌડી, મનજીત સિંહ બિલાસપુર અને બલજિંદર કૌર છે.
હાલના આમ આદમી પાર્ટીના મોટાભાગના ધારાસભ્યો પ્રથમ વખત ચૂંટાયેલા છે, આથી બાકીની યાદીમાં સ્વાભાવિક રીતે પ્રથમ વખત ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યો વધારે છે.
આ યાદીમાં તાજેતરની પેટાચૂંટણીના વિજેતાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે, જેમ કે ચબ્બેવાલના ઇશાંક કુમાર ચબ્બેવાલ અને નવેમ્બર 2025માં આમ આદમી પાર્ટીના બેનર હેઠળ તરનતારનની પેટાચૂંટણી જીતનારા ભૂતપૂર્વ અકાલી દળના નેતા હરમીત સિંહ સંધુ. વધુમાં, યાદીમાં ચાર મહિલા નેતાઓનો મુખ્ય સમાવેશ થાય છે.
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