પંજાબ: ડ્રગ્સની હેરાફેરી સામે મોટી કાર્યવાહી; 16.8 કિલો હેરોઈન સાથે ચારની ધરપકડ

પંજાબ પોલીસે સરહદ પારથી આવતા ડ્રગ્સની હેરાફેરી કરનારા ટોળકી સામે મોટી કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. ગેંગના ચાર સભ્યોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 8, 2026 at 2:43 PM IST

ચંદીગઢ: પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત સિંહ માનના નિર્દેશો અનુસાર, રાજ્યને ડ્રગ્સ મુક્ત બનાવવા માટે નક્કર પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે. આ પહેલના ભાગ રૂપે, પોલીસે ડ્રગ્સ હેરફેર સામે એક મોટી કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. આ કામગીરી દરમિયાન, સરહદ પાર ડ્રગ્સ હેરફેરના મોટા નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો હતો.

કપૂરથલા પોલીસે પાકિસ્તાન સમર્થિત નશીલા પદાર્થોની દાણચોરીના મોડ્યુલનો નાશ કર્યો છે. આ કેસમાં એક મહિલા સહિત ચાર વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તેમના કબજામાંથી કુલ 16.8 કિલોગ્રામ હેરોઈન જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું. આ માહિતી મંગળવારે પંજાબના પોલીસ મહાનિર્દેશક (DGP), ગૌરવ યાદવે શેર કરી હતી.

ધરપકડ કરાયેલા વ્યક્તિઓની ઓળખ સુલતાનપુર લોધીના પંડોરી મોહલ્લાના બલવિંદર સિંહ; અમૃતસરના ગોહલવારની સુમનપ્રીત કૌર; અને અમૃતસરના દૌકે ગામના હરપાલ સિંહ અને જસકરણબીર સિંહ તરીકે થઈ છે. હેરોઈનનો જથ્થો જપ્ત કરવા ઉપરાંત, પોલીસ ટીમોએ ગ્રે મારુતિ બલેનો કાર પણ જપ્ત કરી છે જેમાં આરોપીઓ મુસાફરી કરી રહ્યા હતા.

ડીજીપી ગૌરવ યાદવે જણાવ્યું હતું કે પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ડ્રગ્સની દાણચોરી પાકિસ્તાન અને દુબઈ સ્થિત હેન્ડલરોના ઈશારે કરવામાં આવી રહી હતી. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે આ કન્સાઈનમેન્ટ અમૃતસર સરહદી વિસ્તારમાંથી લાવવામાં આવ્યું હતું અને ચંદીગઢમાં ડિલિવરી કરવાનો ઈરાદો હતો.

ડીજીપીએ વધુમાં નોંધ્યું હતું કે ચાલુ તપાસ આ કેસના આગળ અને પાછળના કનેક્શનને શોધવા પર કેન્દ્રિત છે જેથી સમગ્ર નેટવર્કનો પર્દાફાશ થાય. તેમણે સંકેત આપ્યો કે આગામી દિવસોમાં વધુ ધરપકડો અને રિકવરી થવાની શક્યતા છે.

ઓપરેશનલ વિગતો શેર કરતા, કપૂરથલાના વરિષ્ઠ પોલીસ અધિક્ષક (એસએસપી) ગૌરવ તૂરાએ જણાવ્યું હતું કે, બાતમીના આધારે, ફગવાડાની પોલીસ ટીમોએ છટકું ગોઠવ્યું હતું. જ્યારે પોલીસે શંકાસ્પદ લોકોના વાહનને અટકાવ્યું, ત્યારે આરોપીઓએ ભાગી જવાના પ્રયાસમાં પોલીસ પાર્ટી પર દોડવાનો પ્રયાસ કર્યો.

ઝડપી પીછો કર્યા પછી, પોલીસને વાહનને રોકવા માટે વાહનના ટાયર પર ઘણા રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરવાની ફરજ પડી હતી. ત્યારબાદ વાહનની તપાસમાં 16.8 કિલોગ્રામ હેરોઈન મળી આવ્યું. આ સંદર્ભમાં, સદર ફગવાડા પોલીસ સ્ટેશનમાં નાર્કોટિક ડ્રગ્સ અને સાયકોટ્રોપિક સબસ્ટન્સ (NDPS) એક્ટ હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો.

