ETV Bharat / bharat

પંજાબના મુખ્યમંત્રી નશાની હાલતમાં વિધાનસભા ગૃહમાં આવ્યા, વિપક્ષનો મોટો આરોપ; ડોપ ટેસ્ટની માંગ

પંજાબના મુખ્યમંત્રી પર નશાની હાલતમાં વિધાનસભા ગૃહમાં આવવાનો કોંગ્રેસ અને અકાલી દળે આરોપ લગાવ્યો છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 1, 2026 at 2:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ચંદીગઢ: 1મે, આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર દિવસ પર પંજાબ વિધાનસભામાં ખાસ સત્ર બોલાવવામાં આવ્યું હતું. જોકે, આ સત્ર વિવાદોમાં ઘેરાયું છે. પંજાબના મુખ્યમંત્રી પર નશાની હાલતમાં વિધાનસભા ગૃહમાં આવવાનો કોંગ્રેસ અને અકાલી દળે આરોપ લગાવ્યો છે. કોંગ્રેસે ગૃહમાંથી વોકઆઉટ કર્યું હતું અને ડોપ ટેસ્ટની માંગ કરી હતી.

અકાલી દળનો આરોપ

શિરોમણી અકાલી દળે ટ્વીટ કર્યું, "પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન મજૂર દિવસ નિમિત્તે વિધાનસભાના પવિત્ર ગૃહમાં નશામાં આવ્યા તે ખૂબ જ શરમજનક છે! તમે જોઇ શકો છો કે મુખ્યમંત્રી વિધાનસભામાં કેવું વર્તન કરી રહ્યા છે. શિરોમણી અકાલી દળ મુખ્યમંત્રીના આ વર્તનની સખત નિંદા કરે છે અને તેમણે આ દિવસે નશામાં ન આવવું જોઇતું હતું. શિરોમણી અદાલી દળ માંગ કરે છે કે આજે સમગ્ર પંજાબની સામે મુખ્યમંત્રીનો ડોપ ટેસ્ટ કરવામાં આવે જેથી પંજાબીઓ પણ સત્ય જાણી શકે."

ભગવંત માન વિરૂદ્ધ નિંદા પ્રસ્તાવ પાસ

પંજાબ ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ સુનિલ જાખડે કહ્યું કે, મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન દારુ પીને વિધાનસભામાં પહોંચ્યા હતા. લોકોની વિધનસભામાં ભગવંત માન વિરૂદ્ધ નિંદા પ્રસ્તાવ પાસ થયો છે. વિપક્ષ વિધાનસભામાંથી વોકઆઉટ કરે છે પરંતુ આજે મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન પોતે ભાગી ગયા હતા.

પંજાબના મુખ્યમંત્રી સામે આરોપ

પંજાબના વિપક્ષના નેતા પ્રતાપ સિંહ બાજવાએ કહ્યું કે, "આ મુખ્યમંત્રી સામેનો આરોપ છે, જે પૂર્વ વિપક્ષી નેતા દ્વારા લગાવવામાં આવ્યો છે. ખૂબ જ ગંભીર આરોપ છે. મુખ્યમંત્રીએ તેનો જવાબ આપવો પડશે. જો કોઇ વર્તમાન મુખ્યમંત્રી નશાની હાલતમાં વિધાનસભામાં આવે છે, તો તે ઘોર અપમાન અને નિયમો અને વિશેષાધિકારોનું ઉલ્લંઘન હશે. તે વિધાનસભાની ગરિમા અંગે ગંભીર ચિંતાઓ ઉભી કરે છે."

TAGGED:

PUNJAB CM BHAGWANT MANN ASSEMBLY
BHAGWANT MANN
PUNJAB ASSEMBLY HOUSE
Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.