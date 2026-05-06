પંજાબ: અમૃતસરમાં આર્મી કેમ્પ બહાર વિસ્ફોટ, પોલીસ લાગી તપાસમાં
પંજાબના અમૃતસરમાં આર્મી કેમ્પની બહાર એક મોટો વિસ્ફોટ થયો હોવાની ઘટના સામે આવી છે. પોલીસ અને સુરક્ષા એજન્સીઓ ઘટનાની તપાસ કરી રહી છે.
Published : May 6, 2026 at 12:47 PM IST
અમૃતસર: પંજાબના અમૃતસર મંગળવારની મોડી રાત્રે ખાસા કેમ્પ સ્થિત આર્મી કેમ્પની બહાર વિસ્ફોટ થયો હતો. આ ઘટનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો હતો. એવું કહેવાય છે કે રાત્રે 11 વાગ્યાની આસપાસ એક જોરદાર વિસ્ફોટ સંભળાયો હતો, જેના કારણે લોકો પોતાના ઘરોમાંથી બહાર દોડી આવ્યા હતા. જોકે આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ નથી.
અમૃતસરમાં વિસ્ફોટ
વિસ્ફોટની માહિતી મળતાં, અમૃતસર રૂરલ અને શહેર પોલીસની ટીમ તેમજ આર્મી ટીમો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. વિસ્તારને ઘેરી લઈને સુરક્ષા કડક કરવામાં આવી હતી. ફોરેન્સિક ટીમો અને ડોગ સ્ક્વોડ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા. પુરાવા એકત્ર કરવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે. ઘટનાસ્થળે હાજર અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, વિસ્ફોટથી આર્મી કેમ્પની બહારની દિવાલ પરના શેડને નુકસાન થયું છે . જ્યારે કોઈ મોટી જાનહાનિની પુષ્ટિ થઈ નથી, સુરક્ષા એજન્સીઓ આ બાબતને ગંભીરતાથી લઈ રહી છે.
VIDEO | Punjab: Explosion reported outside BSF camp in Amritsar, bomb disposal, FSL teams at spot.#PunjabNews— Press Trust of India (@PTI_News) May 6, 2026
પોલીસ અને સુરક્ષા દળો તૈનાત
પોલીસ આ બાબતની તપાસ કરી રહી છે. અમૃતસર ગ્રામીણ પોલીસ અધિક્ષક આદિત્ય વોરિયરે જણાવ્યું હતું કે, "તેમને વિસ્ફોટની માહિતી મળી હતી, અને તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી." આ વાતની પુષ્ટિ કરવા માટે, પોલીસ અને સેના ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડ પણ આવી ગઈ અને આ મામલાની તપાસ ચાલી રહી છે, અને ફોરેન્સિક ટીમો બધા પુરાવા એકત્રિત કરી રહી છે. તપાસ હજુ પણ ચાલુ છે, અને જે પણ તથ્યો બહાર આવશે તે જાહેર કરવામાં આવશે.' જાલંધરમાં પણ એક વિસ્ફોટ થયો હોવાની ઘટના સામે આવી છે.
પોલીસ અધિકારીઓ હાલમાં આ મામલે મીડિયા સાથે વધુ માહિતી આપવાનું ટાળી રહ્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે તપાસ પૂર્ણ થયા પછી જ સત્ય બહાર આવશે. આશા છે કે આજે આ ઘટના વિશે વધુ વિગતો બહાર આવશે.
નોંધનીય છે કે આ વિસ્ફોટ પહેલા જાલંધરના BSF ચોકમાં પણ વિસ્ફોટ થયો હતો. ત્યાં એક એક્ટિવા સ્કૂટરમાં વિસ્ફોટ થયો હતો. જોકે કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી, પરંતુ વિસ્ફોટના CCTV ફૂટેજ સામે આવ્યા છે. પોલીસ વિસ્ફોટ થયેલા સ્કૂટરના માલિકની પૂછપરછ કરી રહી છે. જોકે, આ અકસ્માત હતો કે કોઈ મોટી ઘટનાને અંજામ આપવાનો પ્રયાસ હતો તે અંગે હજુ સુધી કોઈ માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી.