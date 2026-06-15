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પંજાબ: અકાલ તખ્તે મુખ્યમંત્રી ભગવંત માનને "ગુરુ દ્રોહી" અને "ખાલસા પંથ વિરોધી" જાહેર કર્યા

શ્રી અકાલ તખ્ત સાહેબે એક વિવાદાસ્પદ વીડિયોના સંદર્ભમાં મુખ્યમંત્રી ભગવંત માનને ઔપચારિક રીતે "ગુરુના દેશદ્રોહી" અને "ખાલસા પંથ વિરોધી" જાહેર કર્યા છે.

સીએમ ભગવંત માન
સીએમ ભગવંત માન (file photo-ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 15, 2026 at 10:20 PM IST

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ચંદીગઢ: શીખ ધર્મની સર્વોચ્ચ સંસ્થા, અકાલ તખ્ત સાહિબે સોમવારે પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માનને એક કથિત વાંધાજનક વીડિયોમાં ખોટું બોલવા બદલ "ગુરુના દેશદ્રોહી" અને "ખાલસા પંથ વિરોધી" જાહેર કર્યા. અમૃતસરમાં "પાંચ સિંહ સાહિબાં" (શીખ ધાર્મિક નેતાઓ) ની બેઠક બાદ, અકાલ તખ્તના જથેદાર જ્ઞાની કુલદીપ સિંહ ગર્ગજે અકાલ તખ્તના "ફસીલ" (મંચ) પરથી આદેશ જાહેર કર્યો.

અહેવાલો અનુસાર, શરૂઆતમાં ચર્ચા માટે ફક્ત બે મુખ્ય મુદ્દાઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો: અપવિત્ર કાયદો અને બલવંત સિંહ રાજોઆનાની દયા અરજી પાછી ખેંચી લેવી. આ સમયે જ જથેદાર કુલદીપ સિંહ ગર્ગજે ત્રીજો મુદ્દો, મુખ્યમંત્રીનો કથિત વીડિયો પણ સામેલ કર્યો હતો.

'મુખ્યમંત્રીને વીડિયો અંગે સ્પષ્ટતા માંગવામાં આવી હતી'

જથેદારે કહ્યું, "15 જાન્યુઆરીએ મુખ્યમંત્રીને સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યું હતું. દાનપેટી અંગેના તેમના નિવેદન અંગે સ્પષ્ટતા માંગવામાં આવી હતી. તે સમયે, મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું હતું કે તેઓ દાનપેટી અંગે વધુ કોઈ નિવેદન નહીં આપે. જોકે, તેમણે પછી પણ દાનપેટી અંગે નિવેદનો આપવાનું ચાલુ રાખ્યું. બીજું, તેમના કથિત વીડિયો અંગે પણ સ્પષ્ટતા માંગવામાં આવી હતી, જેને તેમણે નકલી ગણાવી હતી અને કહ્યું હતું કે વીડિયોની લેબ દ્વારા તપાસ થવી જોઈએ."

"27 જાન્યુઆરીના રોજ, અમે પંજાબ સરકારને પત્ર લખીને વીડિયોની તપાસ કરાવી શકીએ તેવી લેબના નામ માંગ્યા હતા. પરંતુ સરકાર તરફથી અમને કોઈ જવાબ મળ્યો ન હતો. ત્યારબાદ, 4 જૂનના રોજ, અમે ચંદીગઢની CFSL લેબને વીડિયોની તપાસ કરાવવા માટે એક ઈમેલ મોકલ્યો. પરંતુ ત્યાંથી પણ કોઈ જવાબ મળ્યો ન હતો. અમે 11 જૂનના રોજ તે લેબને રિમાઇન્ડર પણ મોકલ્યું હતું. ત્યારબાદ, અમે પોતે ભારત સરકાર દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત બે લેબ દ્વારા તપાસ કરાવી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટ પણ આ લેબ દ્વારા તપાસ સ્વીકારે છે, અને લેબ્સે એમ પણ કહ્યું છે કે જો કોઈ કોર્ટનો સંપર્ક કરવાની જરૂર પડશે, તો તેઓ ત્યાં આવીને તપાસની ચકાસણી કરશે. લેબની તપાસમાં સાબિત થયું છે કે વીડિયો સાથે છેડછાડ કરવામાં આવી નથી અને એવો કોઈ સંકેત નથી કે તે AI નો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવ્યો હતો. લેબ્સે પ્રમાણપત્રો પણ જારી કર્યા છે જેને દરેક કોર્ટ દ્વારા માન્યતા આપવામાં આવશે." - કુલદીપ સિંહ ગર્ગજ, કાર્યકારી જથેદાર, શ્રી અકાલ તખ્ત સાહિબ

મુખ્યમંત્રી ભગવંતને 'ગુરુના દેશદ્રોહી' અને 'ખાલસા પંથ વિરોધી' જાહેર કર્યા

શ્રી અકાલ તખ્ત સાહિબ તરફથી ચુકાદો આપતા કાર્યકારી જથેદાર કુલદીપ સિંહ ગર્ગજએ કહ્યું, "મુખ્યમંત્રી ભગવંત સિંહના વિડીયો અંગે ફરિયાદો મળ્યા બાદ, જ્યારે તેમને 15 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ શ્રી અકાલ તખ્ત સાહિબના સચિવાલયમાં બોલાવવામાં આવ્યા હતા, ત્યારે તેમણે કથિત વિડીયો ખોટો અને AI (આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ) દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો હોવાનું જાહેર કર્યું. મુખ્યમંત્રી ભગવંત સિંહે શ્રી અકાલ તખ્ત સાહિબને ખોટું બોલ્યા; તેમની પાસેથી આવી વાતની અપેક્ષા નહોતી. પાંચ સિંહ સાહેબોની બેઠક બાદ, મુખ્યમંત્રી ભગવંતને 'ગુરુના દેશદ્રોહી' અને 'ખાલસા પંથ વિરોધી' જાહેર કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ગુરુ ખાલસા પંથને ક્યારેય આવી પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો ન જોઈએ."

જથેદારે લેબના નામ જાહેર કર્યા ન હતા

નોંધપાત્ર વાત એ છે કે, જથેદારે લેબના નામ જાહેર કર્યા ન હતા અને કહ્યું હતું કે સરકાર રિપોર્ટને પડકારી શકે છે. તેમણે કહ્યું હતું કે જો સરકાર તેને પડકારશે, તો તેઓ કોર્ટમાં જશે અને લેબના નામ પ્રદાન કરશે, અને લેબના પ્રતિનિધિઓ પણ તેની પુષ્ટિ કરશે.

કથિત વીડિયો પર જથેદારના નિવેદન પર AAPનો પ્રતિભાવ

બીજી તરફ, આમ આદમી પાર્ટી (AAP) એ પણ આ નિવેદન પર કડક પ્રતિક્રિયા આપી. AAPના મુખ્ય પ્રવક્તા બલતેજ પન્નુએ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી અને પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું હતું કે, "લેબ રિપોર્ટમાં ફક્ત એટલું જ કહેવામાં આવ્યું છે કે વીડિયો સાચો છે, પરંતુ વીડિયોમાં દેખાતો વ્યક્તિ કોણ છે તે ક્યાંય જણાવવામાં આવ્યું નથી. એવું ક્યારેય સાબિત થયું નથી કે વીડિયોમાં દેખાતો વ્યક્તિ મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન છે."

પન્નુએ દાવો કર્યો હતો કે તેઓ ટૂંક સમયમાં વીડિયો પાછળનું સત્ય ઉજાગર કરશે. તેમણે જથેદાર વિરુદ્ધ કડક ટિપ્પણી પણ કરી હતી, અને કહ્યું હતું કે આ પહેલીવાર છે જ્યારે જથેદારે ખુલ્લેઆમ રાજકીય વલણ અપનાવ્યું છે.

બલતેજ પન્નુએ આરોપ લગાવ્યો કે "એસજીપીસી અને અકાલ તખ્ત સાહિબના જથેદાર, શિરોમણી અકાલી દળના પ્રતિનિધિ તરીકે પોતાને રજૂ કરીને, આપ સરકારને બદનામ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. તેઓ એ હકીકતને પચાવી શકતા નથી કે મુખ્યમંત્રીએ અપવિત્રતા વિરુદ્ધ આટલા કડક કાયદા ઘડ્યા છે અને ચાર વર્ષમાં કોઈ કામ અધૂરું છોડી દીધું છે. આ પહેલી સરકાર છે જેની સામે સાડા ચાર વર્ષ પછી પણ કોઈ સત્તા વિરોધી લહેર નથી. વિપક્ષી પક્ષો, જેમની પાસે હવે કોઈ મુદ્દો બાકી નથી, તેઓ ખોટા આરોપો લગાવી રહ્યા છે."

કોંગ્રેસ સાંસદનો કટાક્ષ

કોંગ્રેસ સાંસદ સુખજિંદર સિંહ રંધાવાએ X પર લખ્યું, "જો જથેદાર સાહેબનો વીડિયો સાચો છે, તો પછી વિલંબ કેમ?" શિરોમણી અકાલી દળે ટ્વિટર પર લખ્યું, "શ્રી અકાલ તખ્ત સાહિબ ખાતે સંગતને સંબોધતા, જથેદાર કુલદીપ સિંહ ગર્ગજજીએ પુષ્ટિ આપી કે તપાસ અહેવાલના આધારે, ભગવંત માન દ્વારા ગુરુ સાહેબોના ચિત્ર અને સંતોની નાની મૂર્તિઓ પર દારૂ છાંટવાનો વીડિયો સાચો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. શિરોમણી અકાલી દળ ભગવંત માન દ્વારા કરવામાં આવેલા આ અક્ષમ્ય અપમાનના કૃત્યની સખત નિંદા કરે છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી આપણા ગુરુ સાહેબો અને આપણા શહીદો પ્રત્યે આવી ખરાબ લાગણીઓ ધરાવે છે તે અત્યંત શરમજનક છે. આ સંદર્ભમાં, જથેદાર કુલદીપ સિંહ ગર્ગજજીના નેતૃત્વમાં શિરોમણી અકાલી દળ, પંથ દ્વારા જારી કરાયેલ કોઈપણ આદેશનું નિષ્ઠાપૂર્વક પાલન કરશે."

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BHAGWANT MANN
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