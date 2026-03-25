મહિનાઓથી નાસતા-ફરતા AAP ધારાસભ્ય હરમીત સિંહની ધરપકડ, દુષ્કર્મ-છેતરપિંડી અને ધમકીનો આરોપ
કોર્ટે ભાગેડુ જાહેર કર્યા બાદ લુકઆઉટ નોટિસ અને 5થી 6 પોલીસ ટીમો દ્વારા સતત શોધખોળ બાદ હરમીત સિંહ પઠાણમાજરા અને તેમના સહયોગીઓની મધ્યપ્રદેશમાંથી ધરપકડ કરાઈ.
Published : March 25, 2026 at 1:43 PM IST
ચંદીગઢ: પંજાબના સનૌર વિસ્તારમાંથી આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના ધારાસભ્ય હરમીત સિંહ પઠાણમાજરાની પટિયાલા પોલીસે આખરે ધરપકડ કરી લીધી છે. તેઓ બળાત્કાર, છેતરપિંડી અને ગુનાહિત ધમકીના આરોપોમાં છેલ્લા 7 મહિનાથી ફરાર હતા. પોલીસે તેમને મધ્યપ્રદેશના શિવપુરી જિલ્લામાંથી પકડ્યા છે.
ધારાસભ્ય હરમીત સિંહ પઠાણમાજરા વિરુદ્ધ પટિયાલા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંઘવામાં આવી હતી. તેમના પર બળાત્કાર, છેતરપિંડી અને ગુનાહિત ધમકીના આરોપો મૂકવામાં આવ્યા હતા. આ કેસમાં તેઓ 2 સપ્ટેમ્બરથી સતત ફરાર હતા. કોર્ટે તેમને ભાગેડુ (પ્રોક્લેમ્ડ ઓફેન્ડર) જાહેર કર્યા હતા અને તેમની વિરુદ્ધ લુકઆઉટ નોટિસ પણ જારી કરવામાં આવી હતી.
Harmeet Singh Pathanmajra has been arrested by Patiala Police in Patiala in connection with a rape case. An FIR was registered against him on charges of rape, fraud, and criminal intimidation. He had been absconding since September 2 and was declared a fugitive by the court,… pic.twitter.com/exFZ9VDRVD— IANS (@ians_india) March 25, 2026
પટિયાલાના વરિષ્ઠ પોલીસ અધિક્ષક (S.S.P) વરુણ શર્માએ આ ધરપકડની પુષ્ટિ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ધારાસભ્ય હરમીત સિંહ પઠાણમાજરા અને તેમના 3 સહયોગીઓને પોલીસે આંતરરાજ્ય કાર્યવાહી દરમિયાન ધરપકડ કરી છે. ધરપકડ કરનારી ટીમો લાંબા સમયથી તેમની શોધખોળ કરી રહી હતી.
પોલીસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, હરમીત સિંહ પઠાણમાજરાને મધ્યપ્રદેશના ગ્વાલિયર નજીક આવેલા શિવપુરી શહેરમાંથી પકડવામાં આવ્યા હતા. ધરપકડ સમયે તેઓ સ્કોર્પિયો કારમાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. તેમની સાથે તેમના ત્રણ સહયોગીઓ પણ હતા, જેમને પણ પોલીસે તાત્કાલિક કસ્ટડીમાં લઈ લીધા હતા.
આ ધરપકડ માટે પટિયાલા પોલીસે અલગ-અલગ સ્થળોએ પાંચથી છ ટીમો તૈનાત કરી હતી. આ ટીમોએ લાંબા સમય સુધી સર્વેલન્સ અને માહિતી એકત્રિત કરીને આ કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. આખરે મધ્યપ્રદેશના શિવપુરી-ગ્વાલિયર વિસ્તારમાંથી આરોપીઓને પકડવામાં સફળતા મળી હતી.
“આરોપીઓને ધરપકડ બાદ પટિયાલા લાવવામાં આવ્યા છે. તેમની પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. કેસના અન્ય પાસાઓની પણ તપાસ કરવામાં આવશે. તમામ આરોપીઓને આજે પટિયાલાની અદાલતમાં રજૂ કરવામાં આવશે, જ્યાં પોલીસ તેમના રિમાન્ડની માંગણી કરશે.” - S.S.P વરુણ શર્મા
પોલીસે આ કેસમાં કાયદેસરની કાર્યવાહી ઝડપથી પૂર્ણ કરવાની તૈયારી કરી લીધી છે. ધારાસભ્ય હરમીત સિંહ પઠાણમાજરા ઉપરાંત તેમના સહયોગીઓની ભૂમિકા અંગે પણ પોલીસ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે. પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, આ કેસમાં અન્ય કેટલાક લોકોની સંડોવણી હોઈ શકે છે જેની તપાસ ચાલુ છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે હરમીત સિંહ પઠાણમાજરા આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય છે અને તેઓ પંજાબ વિધાનસભામાં સનૌર બેઠકનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તેમના પર ગંભીર ફોજદારી આરોપો નોંધાયા બાદથી તેઓ સતત ભાગતા-છુપાતા હતા. કોર્ટે તેમને ભાગેડુ જાહેર કર્યા બાદ પોલીસ માટે તેમની ધરપકડ કરવી વધુ આવશ્યક બની ગઈ હતી.
પટિયાલા પોલીસ હવે કોર્ટમાં આરોપીઓને રજૂ કરીને તેમની સામેની કાર્યવાહી આગળ ધપાવશે. આ મામલે અદાલતમાંથી રિમાન્ડ મળ્યા બાદ પોલીસ દ્વારા વધુ પૂછપરછ અને તપાસ કરવામાં આવશે.
હાલમાં ધરપકડ કરાયેલા તમામ 4 આરોપીઓને પટિયાલા લાવીને પોલીસ સ્ટેશનમાં રાખવામાં આવ્યા છે. તેમની વિરુદ્ધ નોંધાયેલી ફરિયાદ અને ફોજદારી કાયદાની વિવિધ કલમો હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ કેસમાં કોઈપણ પ્રકારની બેદરકારી કે ઢીલ વિના સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવશે તેવો દાવો પોલીસ વહીવટી તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે.
