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કેતન અગ્રવાલ મર્ડર કેસઃ 80 દિવસ બાદ ત્રીજી ધરપકડ, ડિલિટેડ વોટ્સઅપ ચેટમાં ખૂલ્યા રહસ્યો

પુણેના કેતન અગ્રવાલ મર્ડર કેસમાં મોટો વળાંક આવ્યો છે, હત્યાના 80 દિવસ બાદ આરોપી ચેતન અને સિયાના કોલેજ ફ્રેન્ડ રિતેશ હિંગેની ધરપકડ કરાઈ

કેતન અગ્રવાલ
કેતન અગ્રવાલ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 6, 2026 at 6:59 PM IST

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પુણે: પુણેના બહુચર્ચિત કેતન અગ્રવાલ હત્યા કેસમાં એક નવો વળાંક આવ્યો છે. હત્યાના લગભગ 80 દિવસ બાદ પુણે ગ્રામ્ય પોલીસે આ કેસમાં વધુ એક આરોપી યુવકની ધરપકડ કરી છે. ધરપકડ કરાયેલા વ્યક્તિની ઓળખ રિતેશ હિંગે તરીકે થઈ છે; તે મૂળ બીડ જિલ્લાનો રહેવાસી છે.

મળતી માહિતી મુજબ, આરોપી યુવક રિતેશ હિંગે હાલમાં પુણેના બાલેવાડી વિસ્તારમાં આવેલી એક ખાનગી કંપનીમાં કામ કરે છે. પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, રિતેશ હિંગે આ કેસના મુખ્ય આરોપી ચેતન ચૌધરી અને સિયા ગોયલનો કોલેજકાળનો મિત્ર હતો. કેતન અગ્રવાલ હત્યા કેસના સંબંધમાં સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરીની અગાઉ જ ધરપકડ કરવામાં આવી ચૂકી છે. સિયા ગોયલ કેતન અગ્રવાલની મંગેતર હતી; અત્યાર સુધીની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, તે ચેતન ચૌધરી સાથે રિલેશનમાં હતી.

રિતેશ હિંગે
રિતેશ હિંગે (ETV Bharat)

પુણે પોલીસના એક અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, કેતન અગ્રવાલની કથિત હત્યા 18 જૂનના રોજ લોનાવાલા સ્થિત લોહગઢ કિલ્લા પર કરવામાં આવી હતી. પોલીસનું કહેવું છે કે, આરોપીઓ કેતનને લોહગઢ કિલ્લા પર લઈ ગયા હતા અને ત્યાંથી તેને નીચે ફેંકી દીધો હતો. આ ઘટના બાદ પુણે ગ્રામ્ય પોલીસે ત્વરિત કાર્યવાહી કરીને સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરીની ધરપકડ કરી હતી અને ત્યારબાદ હત્યાના આ કાવતરામાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિઓ પણ સામેલ હતા કે કેમ તે અંગે તપાસ ચાલુ છે.

સમગ્ર કેસની તપાસ દરમિયાન સાયબર અને ફોરેન્સિક ટીમોની મદદથી પોલીસે મુખ્ય આરોપીના મોબાઈલ ફોનમાંથી ડિલીટ થયેલી વોટ્સએપ ચેટ્સ મેળવી હતી. આ ચેટ્સના કારણે પોલીસને શંકા ગઈ કે, રિતેશ હિંગેને હત્યાના કાવતરા વિશે અગાઉથી જ જાણ હતી. વધુમાં તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું કે, હત્યાના દિવસે એટલે કે 18 જૂનના રોજ સિયા અને ચેતને રિતેશને તેમની સાથે લોહગઢ કિલ્લે આવવા માટે કહ્યું હતું.

પોલીસનું કહેવું છે કે,રિતેશે કિલ્લાની મુલાકાત લેવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. જો કે મહત્વની વાત એ છે કે, પોલીસના દાવા મુજબ હત્યા બાદ પણ રિતેશ આરોપીઓના સંપર્કમાં હતો. પરિણામે પુણે ગ્રામ્ય પોલીસ તપાસ કરી રહી છે કે શું તેને સમગ્ર કાવતરાની જાણ હતી? તેની ચોક્કસ ભૂમિકા શું હતી ? અને ગુના બાદ તેણે આરોપીઓને કોઈ મદદ કરી હતી કે કેમ?

કેતન અગ્રવાલ હત્યા કેસમાં 80 દિવસ બાદ કરવામાં આવેલી આ ત્રીજી ધરપકડ સમગ્ર કેસને લગતા અનેક વણઉકેલાયેલા પ્રશ્નોના જવાબ પૂરા પાડી શકે છે. રિતેશ હિંગેની પૂછપરછથી હત્યાનું કાવતરું ક્યારે ઘડવામાં આવ્યું હતું? તેમાં અન્ય કોણ સામેલ હતું ? અને શું આરોપીએ કોઈની મદદથી પુરાવા છુપાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો? તે અંગે પણ મહત્વપૂર્ણ માહિતી મળી શકે છે.

આ દરમિયાન કોર્ટમાં હાજર થયા બાદ રિતેશ હિંગેને 12 સપ્ટેમ્બર સુધી પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યો છે. પુણે ગ્રામ્ય પોલીસ તપાસ આગળ વધારી રહી છે, ત્યારે સૌની નજર એ વાત પર છે કે, રિતેશની પૂછપરછથી કેતન અગ્રવાલની હત્યા પાછળના કાવતરા અંગે કોઈ વધારાની કડીઓ મળે છે કે કેમ?

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TAGGED:

PUNE KETAN AGARWAL MURDER CASE
RITESH HINGE ARREST
SIYA GOYEL
CHETAN CHAUDHARY
KETAN AGRAWAL MURDER CASE

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