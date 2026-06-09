પુણે સ્થિત શેફલર ઈન્ડિયામાં મોટી દુર્ઘટના: ગેસ લીકેજ થતા બેના મોત
પુણેના તાલેગાંવ MIDC વિસ્તારમાં સ્થિત શેફલર ઇન્ડિયા પ્લાન્ટમાં અચાનક કાર્બન ડાયોક્સાઇડ (CO₂) ગેસ લીકેજ થવાથી મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ
Published : June 9, 2026 at 9:10 PM IST
તલેગાંવ (મહારાષ્ટ્ર): પુણે નજીક તલેગાંવ MIDC વિસ્તારમાં સ્થિત શેફલર ઇન્ડિયા પ્લાન્ટમાં મંગળવારે બપોરે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ગેસ લીકેજની ગંભીર ઘટના બની. આ દુ:ખદ અકસ્માતમાં બે કામદારોના મોત થયા અને ત્રણ અન્ય ઘાયલ થયા. આ ઘટનાથી સમગ્ર ઔદ્યોગિક વસાહતમાં ગભરાટ ફેલાયો, જેના કારણે કર્મચારીઓમાં ભયનું વાતાવરણ સર્જાયું.
પ્રારંભિક અહેવાલો અનુસાર, કંપનીના એક વિભાગમાં કામ ચાલી રહ્યું હતું ત્યારે અચાનક ગેસ લીકેજ શરૂ થયું. ગેસનું સ્તર વધતાં, કેટલાક કામદારોને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થવા લાગી. પરિસ્થિતિની ગંભીરતા સમજીને, કંપની વહીવટીતંત્રે તાત્કાલિક બચાવ કામગીરી શરૂ કરી. અસરગ્રસ્ત કામદારોને તાત્કાલિક બહાર કાઢવામાં આવ્યા અને નજીકની હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા.
ડોક્ટરોએ બે કામદારો, ગૌરીશંકર શર્મા અને વૈભવ થોરાટને મૃત જાહેર કર્યા. દરમિયાન, શ્રીકૃષ્ણ સાહુ, નરસિંહ પાટિલ અને અન્ય એક ઘાયલ કામદાર ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે; અહેવાલો જણાવે છે કે તેમની સ્થિતિ સ્થિર છે.
ઘટનાના સમાચાર મળતાં, તલેગાંવ MIDC પોલીસ, MIDC સુરક્ષા વિભાગ અને ફાયર વિભાગના અધિકારીઓ કંપનીના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા. આ વિસ્તારને સુરક્ષિત રાખવા માટે જરૂરી સાવચેતીના પગલાં લેવામાં આવ્યા હતા. ગેસ લીકેજના સ્ત્રોતને ઓળખવાના પ્રયાસો તાત્કાલિક શરૂ કરવામાં આવ્યા હતા, અને અસરગ્રસ્ત વિભાગમાં કામગીરી અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત કરવામાં આવી હતી.
પ્રાથમિક તપાસમાં એવું જણાય છે કે આ ઘટના ઔદ્યોગિક પ્રક્રિયા દરમિયાન ટેકનિકલ ખામીને કારણે બની હશે, જોકે ચોક્કસ કારણ હજુ સ્પષ્ટ નથી. પોલીસે આ ઘટના અંગે કેસ નોંધ્યો છે અને કંપનીની સલામતી પ્રણાલી, ગેસ સંગ્રહ વ્યવસ્થા અને સલામતી પ્રોટોકોલનું પાલન કરવા અંગે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ શરૂ કરી છે.
મીડિયા સાથે વાત કરતા, તાલેગાંવ MIDC પોલીસ સ્ટેશનના વરિષ્ઠ પોલીસ નિરીક્ષક સંતોષ પાટીલે જણાવ્યું હતું કે, "શેફલર ઇન્ડિયા પ્લાન્ટમાં CO₂ ગેસ લીકેજ થયો હતો, જેના પરિણામે બે કામદારોના મોત થયા હતા અને ત્રણ અન્ય ઘાયલ થયા હતા. ઘાયલો હાલમાં સારવાર હેઠળ છે. ઘટનાના સમાચાર મળતાં, પોલીસ અને સંબંધિત અધિકારીઓ તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી ગયા હતા. ગેસ લીકેજનું ચોક્કસ કારણ તપાસવામાં આવી રહ્યું છે, અને કંપનીના સલામતી પ્રોટોકોલની ચકાસણી કરવામાં આવી રહી છે. ઘટનાના તમામ પાસાઓની વ્યાપક તપાસ બાદ જરૂરી કાનૂની પગલાં લેવામાં આવશે."
મજૂર સંગઠનોએ આ ઘટના અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે અને ઔદ્યોગિક સલામતી પગલાંના કડક અમલીકરણની માંગ કરી છે. ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં આવી ઘટનાઓને રોકવા માટે નિયમિત સલામતી નિરીક્ષણ અને કટોકટી વ્યવસ્થાપન પ્રણાલીઓને મજબૂત બનાવવાની માંગ વધી રહી છે.
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