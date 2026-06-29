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પુણે: બાળકી સાથે દુષ્કર્મ અને હત્યા કેસમાં દોષિતને ફાંસીની સજા, કોર્ટનો મહત્ત્વપૂર્ણ ચુકાદો

મહારાષ્ટ્રના પુણે જિલ્લાના નસરાપુરમાં ત્રણ વર્ષની બાળકી પર દુષ્કર્મ અને હત્યાના દોષિત ભીમરાવ પ્રભાકર કાંબલે (ઉં.વ.65)ને કોર્ટે ફાંસીની સજા સંભળાવી છે.

દોષિત ભીમરાવ પ્રભાકર કાંબલે
દોષિત ભીમરાવ પ્રભાકર કાંબલે (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 29, 2026 at 1:18 PM IST

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Updated : June 29, 2026 at 1:42 PM IST

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પુણે: મહારાષ્ટ્રના પુણે જિલ્લાના નસરાપુરમાં ત્રણ વર્ષની બાળકી પર દુષ્કર્મ અને હત્યાના દોષિત ભીમરાવ પ્રભાકર કાંબલે (ઉં.વ.65)ને કોર્ટે ફાંસીની સજા સંભળાવી છે. કોર્ટે કહ્યું કે આવા જઘન્ય અને ધૃણાસ્પદ ગુના માટે આજીવન કેદ પૂરતી નથી. આ માટે ફાંસીની સજા પણ નાની છે પરંતુ કોર્ટ પાસે આનાથી વધુ કઠોર સજા આપવાનો કોઈ વિકલ્પ નથી.

નસરાપુર સગીર યુવતી સાથે શોષણ અને હત્યા કેસમાં પીડિત પક્ષના વકીલે જણાવ્યું હતું કે, "ત્રણ અલગ અલગ સેક્શન હેઠળ આરોપીને ત્રણ વખત ફાંસીની સજા આપવાનો આદેશ આપ્યો છે. મોતની સજા માટે જરૂરી તમામ શરતો અહીં પુરી થઇ છે."

મહારાષ્ટ્ર સરકારના મંત્રી પંકજા મુંડે તેમજ શરદ પવાર જૂથના સુપ્રીયા સુલેએ પણ કોર્ટના ચુકાદાને આવકાર્યો હતો.

"એક મહિલા તરીકે, મને સંતોષ છે કે કોર્ટે ફાસ્ટ ટ્રેક પ્રક્રિયા દ્વારા ફાંસીની સજા ફટકારી છે. કેટલાક ગુના એટલા જઘન્ય છે કે સજા સંભળાવ્યા પછી પણ વ્યક્તિને લાગે છે કે ગુનેગાર વધુ કડક સજાને પાત્ર છે. જો આવા ફાસ્ટ ટ્રેક ચુકાદાઓ સામાન્ય બની જાય તો રાક્ષસો આવા ગુના કરતા પહેલા બે વાર વિચારશે અને તેમનામાં ભય પેદા થશે." પંકજા મુંડે, મંત્રી, મહારાષ્ટ્ર સરકાર.

પુણે કોર્ટનો 60 દિવસમાં જ ચુકાદો

મહારાષ્ટ્ર દિવસના પ્રસંગે નસરાપુર (તાલુકો-ભોર, જિલ્લો-પુણે)માં સાડા ત્રણ વર્ષની બાળકી પર જાતીય શોષણ કરી હત્યા કરવામાં આવ્યા બાદ રાજ્યભરમાં લોકોમાં રોષ ફેલાયો હતો. આરોપીને તાત્કાલિક ફાંસીની માંગણી સાથે વિવિધ સંગઠનોએ વિરોધ પ્રદર્શન અને મીણબત્તી સાથે રેલી કાઢી હતી. ગુના બાદ પોલીસે આરોપી ભીમરાવ પ્રભાકર કાંબલે (ઉં.વ.65)ની તાત્કાલિક ધરપકડ કરી ઝડપી તપાસ શરૂ કરી હતી. આ તપાસ 14 દિવસમાં પૂર્ણ થઇ હતી અને DNA તેમજ મેડિકલ રિપોર્ટ સહિત તમામ પુરાવાનો સમાવેશ કરી 1100 પાનાની ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી.

કોર્ટ દ્વારા ત્યારબાદ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી જેમાં 125 સાક્ષીઓમાંથી 55 સાક્ષીઓની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. પુણા જિલ્લા સત્ર અદાલતના સ્પેશ્યલ જજ એસ.આર.સાલુંખેએ આરોપી કાંબલેને ફાંસીની સજા સંભળાવી હતી. ગુનો બન્યાના બે મહિનામાં જ આ સજા સંભળાવવામાં આવી છે. નસરાપુર હુમલો કેસ રાજ્યના ન્યાયિક ઇતિહાસમાં આટલી ઝડપી ટ્રાયલનો સાક્ષી બનનાર પ્રથમ કેસ બન્યો છે.

દોષિતને ફાંસીની સજા

1 મે 2026ના રોજ આ ઘટના બની હતી. આરોપી ભીમરાવ કાંબલેએ ત્રણ વર્ષની બાળકીને સ્નેક્સ અને નવું વાછરડું અપાવવાના બહાને પોતાની સાથે લઇ ગયો હતો અને તેને ઢોરના વાડા પાસે એક શેડમાં લઇ ગયો હતો જ્યાં તેને બાળકી સાથે રેપ કર્યો હતો અને બાદમાં તેની હત્યા કરી નાખી હતી.

આ ઘટના બાદ મહારાષ્ટ્રમાં લોકોમાં ગુસ્સો જોવા મળ્યો હતો અને લોકોએ રસ્તા પર ઉતરી પ્રદર્શન કર્યું હતું. ઘટનાની ગંભીરતા જોઇને કેસને ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટમાં ચલાવવામાં આવ્યો હતો. માત્ર 60 દિવસની અંદર જ કોર્ટે આરોપીને દોષિત ઠેરવ્યો છે.

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Last Updated : June 29, 2026 at 1:42 PM IST

TAGGED:

PUNE COURT SENTENCES DEATH
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