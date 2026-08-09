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પુણેના બારામતી એરપોર્ટ પર ફરી દુર્ઘટના, વિમાનનું ક્રેશ-લેન્ડિંગ

આ ઘટના અજિત પવારના વિમાન દુર્ઘટનાના લગભગ 7 મહિના બાદ થઈ છે.

પુણેના બારામતી એરપોર્ટ પર ફરી દુર્ઘટના
પુણેના બારામતી એરપોર્ટ પર ફરી દુર્ઘટના (IANS)
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By IANS

Published : August 9, 2026 at 3:52 PM IST

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બારામતી (મહારાષ્ટ્ર): રવિવારે બપોરે પુણેના બારામતી એરપોર્ટ પર એક ખાનગી કંપનીનું ટ્રેનર વિમાન ક્રેશ-લેન્ડિંગ થયું. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, કોઈ ઈજાગ્રસ્ત થયું નથી.

અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઘટના એરપોર્ટ પરિસરમાં રનવેથી થોડા અંતરે બપોરે 12:35 વાગ્યે બની હતી. ક્રેશ-લેન્ડિંગ દરમિયાન વિમાનને થોડું નુકસાન થયું હતું.

જાન્યુઆરીમાં બારામતી એરપોર્ટ નજીક લિયરજેટ 45 વિમાન ક્રેશ થયાના લગભગ સાત મહિના પછી આ ઘટના બની છે. મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવાર, તેમના અંગત સુરક્ષા અધિકારી, એક સહાયક અને બે કોકપીટ ક્રૂ સભ્યો સાથે તે ફ્લાઇટમાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. આ વિમાન VSR વેન્ચર્સનું હતું.

એરક્રાફ્ટ, જેને પાઇલટ-ઇન-કમાન્ડ સુમિત કપૂર અને ફર્સ્ટ ઓફિસર શાંભવી પાઠક ઉડાવી રહ્યા હતા. 28 જાન્યુઆરીએ બારામતી એરપોર્ટ પર લેન્ડિંગના બીજા પ્રયાસ દરમિયાન ક્રેશ થયું હતું.

એરક્રાફ્ટ એક્સિડેન્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન બ્યુરો (AAIB) એ તે ક્રેશની તપાસ કરી. તેના પ્રારંભિક અહેવાલમાં, એજન્સીએ નોંધ્યું હતું કે, ઘટના સમયે વિઝિબિલિટી નબળી હતી.

AAIB તપાસ અહેવાલમાં બારામતી એરપોર્ટ રનવેની સ્થિતિ અંગે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. તેમાં રનવેના ઝાંખા નિશાનો અને સપાટી પર કાંકરીનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો, જેનાથી એરફિલ્ડ પર સલામતીના ધોરણો અંગે પ્રશ્નો ઉભા થયા હતા.

તપાસ એજન્સીએ ત્યારબાદ ભલામણ કરી હતી કે નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA) એ ખાતરી કરે કે અનિયંત્રિત એરફિલ્ડ પર નિર્ધારિત સલામતી ધોરણો યોગ્ય રીતે જાળવવામાં આવે.

AAIB આગામી વર્ષના જાન્યુઆરી સુધીમાં અજિત પવાર વિમાન દુર્ઘટના અંગેનો તેનો અંતિમ અહેવાલ રજૂ કરે તેવી અપેક્ષા છે. તે દુર્ઘટનાના સંજોગો અને કારણો અંગે વિગતવાર માહિતી ત્યારે જ જાહેર થશે.

મે મહિનામાં પણ, એક ખાનગી કંપનીનું બીજું ટ્રેનર વિમાન બારામતી એરસ્ટ્રીપ નજીક ક્રેશ થયું હતું. આ ઘટના બારામતી એરસ્ટ્રીપ વિસ્તારની નજીક આવેલા ગોજુબાવી ગામ પાસે બની હતી. અકસ્માતમાં કોઈને ગંભીર ઈજા થઈ ન હતી, અને તાલીમાર્થી પાઇલટ જે વિમાનમાં એકલો હતો તે સુરક્ષિત રીતે બચી ગયો હતો. ટ્રેનર વિમાનનો એક ભાગ ઉતરાણ પહેલાં ઇલેક્ટ્રિક પોલ સાથે અથડાઈ ગયો હતો. ટક્કર છતાં, તાલીમાર્થી પાઇલટ ગંભીર ઈજા વિના બચી ગયો.

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