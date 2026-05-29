પુણેમાં ભયનો માહોલ: ઝેરી દારૂ પીધા પછી 15 લોકોના મોત; ઘણાની હાલત ગંભીર, વિસ્તારમાં તણાવ
પુણે વિસ્તારમાં ઝેરી દારૂ પીધા પછી પંદર લોકોના મોત થયા છે. હોસ્પિટલના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ જ ઝેરી દારૂ પીધા પછી ઘણા લોકો ગંભીર સ્થિતિમાં
Published : May 29, 2026 at 11:58 AM IST
પુણે: ઝેરી દારૂ પીવાથી હડપસર, દાપોડી અને ફુગેવાડી વિસ્તારમાં એક જ દિવસમાં 15 લોકોના મોતથી સમગ્ર વિસ્તારમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ઝેરી દારૂ પીવાથી ઘણા લોકોની હાલત ગંભીર છે અને તેમની વિવિધ હોસ્પિટલોમાં સારવાર ચાલી રહી છે. દરમિયાન, ઝેરી દારૂ કેસમાં નવો વળાંક આવ્યો છે; રાજ્ય આબકારી વિભાગે મુખ્ય આરોપી યોગેશ વાનખેડેની ધરપકડ કરી છે. પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે વાનખેડેએ પિંપરી-ચિંચવડ અને પુણે વિસ્તારોમાં ઝેરી સ્પિરિટ (દારૂ બનાવવા માટેનો કાચો માલ) સપ્લાય કર્યો હતો. એવી શંકા છે કે આ સ્પિરિટમાંથી બનેલો દારૂ પીવાથી મૃત્યુ થયા છે. સતત મૃત્યુ પછી પરિસ્થિતિ ગંભીર બનતા યોગેશ વાનખેડેએ અધિકારીઓ સમક્ષ આત્મસમર્પણ કર્યું. મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે આ ઘટનાની તપાસના આદેશ આપ્યા છે.
રાજ્ય આબકારી વિભાગ દ્વારા ધરપકડ: રાજ્ય આબકારી વિભાગ દ્વારા આ કેસના મુખ્ય આરોપી યોગેશ વાનખેડેની ઔપચારિક ધરપકડ કરવામાં આવી છે. હાલમાં તેની વ્યાપક પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. આ કેસમાં અન્ય લોકોની સંડોવણીની શક્યતા નકારી શકાય નહીં, તેથી તપાસ એજન્સીઓ અનેક દિશામાં સંકેતો શોધી રહી છે. આ ઘટનાથી વિસ્તારમાં ભયનું વાતાવરણ સર્જાયું છે, અને લોકો ગુનેગારો સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી રહ્યા છે. આ ઘટનાથી ફુગેવાડી અને દાપોડીના રહેવાસીઓમાં ગભરાટ ફેલાયો છે, અને શક્ય તેટલી વહેલી તકે સત્ય બહાર આવે તેવી માંગણીઓ જોર પકડી રહી છે.
શું છે મામલો:
હડપસર વિસ્તાર, તેમજ પિંપરી-ચિંચવડ શહેરના દાપોડી અને ફુગેવાડી વિસ્તાર સંપૂર્ણપણે હચમચી ગયા છે. આ વિસ્તારમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના બની છે, જેમાં એક જ દિવસમાં 15 લોકોના શંકાસ્પદ સંજોગોમાં મોત થયા છે. આ ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં ભય, ચિંતા અને ગુસ્સાનું વાતાવરણ ઉભું કર્યું છે.
મૃત્યુની આ શ્રેણીએ વહીવટી અને પોલીસ તંત્રની કાર્યક્ષમતા અને જવાબદારી પર ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. આ કેસનું વધુ ચિંતાજનક પાસું એ છે કે આ જ વિસ્તારના બે વધુ રહેવાસીઓ હાલમાં અલગ અલગ હોસ્પિટલોમાં સારવાર હેઠળ છે; ડોકટરોએ પુષ્ટિ આપી છે કે તેમની સ્થિતિ ગંભીર છે. પરિણામે, ઘટનાની ગંભીરતા નોંધપાત્ર રીતે વધી ગઈ છે. સ્થાનિક રહેવાસીઓએ આ બધા મૃત્યુ ગેરકાયદેસર દારૂના ભંડારમાં ઉત્પાદિત ઝેરી દારૂને આભારી છે, જેના વેચાણ પર સત્તાવાર રીતે પ્રતિબંધ છે.
રહેવાસીઓએ આરોપ લગાવ્યો છે કે આ વિસ્તારમાં દેશી દારૂનું ગેરકાયદે વેચાણ વ્યાપક છે, અને પોલીસ દ્વારા આ ગેરકાયદેસર વેપાર પર કડક કાર્યવાહી કરવામાં નિષ્ફળતા પર લોકોમાં વ્યાપક ગુસ્સો છે. આ ઘટનાએ રાજકીય તોફાન પણ જગાવ્યું છે, જેમાં NCP નેતા અને ભૂતપૂર્વ મેયર યોગેશ બહલે સંપૂર્ણ અને નિષ્પક્ષ તપાસની માંગ કરી છે. તેમણે ગુનેગારો સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી છે અને અધિકારીઓને આવી ગેરકાયદેસર ગેંગનો નાશ કરવા વિનંતી કરી છે.
પોલીસનો દાવો: મૃત્યુ અલગ અલગ કારણોસર થયા છે
પિંપરી-ચિંચવડ પોલીસે આ બાબતે અલગ દ્રષ્ટિકોણ રજૂ કર્યો છે. તેમનો દાવો છે કે પિંપરી-ચિંચવડમાં નોંધાયેલા આઠ મૃત્યુમાંથી પાંચ અસંબંધિત હતા અને અલગ અલગ કારણોસર થયા હતા. જો કે, માહિતી બહાર આવી છે કે ઘણા પીડિતોને તેમના મૃત્યુ પહેલાં ગંભીર ચક્કર જેવા લક્ષણોનો અનુભવ થયો હતો. પરિણામે, પોલીસના ખુલાસાની વિશ્વસનીયતા પર પ્રશ્ન ઉઠાવવામાં આવી રહ્યો છે. આ મૃત્યુનું ચોક્કસ કારણ નક્કી કરવા માટે હાલમાં તપાસ ચાલી રહી છે, અને અધિકારીઓ તબીબી અહેવાલોની રાહ જોઈ રહ્યા છે કે શું મૃતકે ખરેખર ઝેરી દારૂ પીધો હતો. બધા મૃતકો એક જ વિસ્તારના રહેવાસીઓ હોવાથી, નાગરિકોને વિશ્વાસ છે કે આ એક અત્યંત ગંભીર અને ગંભીર બાબત છે.
મૃતકોના નામ:
1. રાહુલ શરદ ક્ષીરસાગર (45 વર્ષ; રહે. પાંધરે માલા, સર્વે નંબર 257, હડપસર, પુણે)
2. વિજય ભુકુરીલાલ શર્મા (45 વર્ષ; રહે. પંઢરે માલા, સાસણે નગર, હડપસર, પુણે)
3. અરુણ દાદર, હડપસર
4. અશોક રમેશ ચવ્હાણ, કાલેપદલ
5. વિજય ભુકુરીલાલ શર્મા, પાંધરે માલા, સાસણે નગર, હડપસર
6. રાજેશ રાજપૂત, ફુગેવાડી
7. પાંડુરંગ ફૂગે, ફુગેવાડી
8. આનંદ દેસાઈ, ફુગેવાડી
9. અકબર પઠાણ, ફુગેવાડી
10. આનંદ નિકાલજે, ફુગેવાડી
11. સુભાષ દિગીકર, પિંપરી
12. અક્ષય અવસરમલ, પિંપરી
13. બાબા શેઠ, પિંપરી
14. રાજેન્દ્ર રાઠોડ
15. વિજય રાઠોડ