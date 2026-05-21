ETV Bharat / bharat

પુલવામા હુમલાના ષડયંત્રકાર હમઝા બુરહાનની હત્યા, PoKમાં અજાણ્યા હુમલાખોરે ગોળી મારી

પુલવામા હુમલાના મુખ્ય ષડયંત્રકારમાંથી એક હમઝા બુરહાનને પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીર (PoK)માં અજાણ્યા બંદૂકધારીઓ દ્વારા ઠાર મારવામાં આવ્યો.

પુલવામા હુમલાના ષડયંત્રકાર હમઝા બુરહાનની હત્યા
પુલવામા હુમલાના ષડયંત્રકાર હમઝા બુરહાનની હત્યા (IANS)
author img

By IANS

Published : May 21, 2026 at 6:24 PM IST

|

Updated : May 21, 2026 at 6:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: પુલવામા હુમલાના મુખ્ય ષડયંત્રકારમાંથી એક હમઝા બુરહાનને પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીર (PoK)માં અજાણ્યા બંદૂકધારીઓ દ્વારા ઠાર મારવામાં આવ્યો છે. આ ઘટના PoKના મુઝફ્ફરાબાદમાં બની હતી. બુરહાનને અનેક ગોળી મારવામાં આવી હતી. અજાણ્યા હુમલાખોરોના હુમલામાં ઘટનાસ્થળે જ તેનું મોત થયું હતું.

2022માં તેને આતંકવાદી જાહેર કરતા ભારત સરકારે કહ્યું હતું કે, "23 વર્ષનો અર્જુમંદ ગુલઝાર ડાર ઉર્ફે હમઝા બુરહાન ઉર્ફે ડૉક્ટર, પુલવામાના રત્નીપોરાના ખરબતપોરાનો રહેવાસી છે અને UAPA હેઠળ જાહેર એક આતંકવાદી સંગઠન અલ બદરના સહયોગી સભ્યમાંનો એક છે."

હમઝા, જેને ડૉક્ટર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તેનો જન્મ જમ્મુ અને કાશ્મીરના પુલવામાના રત્નીપોરા વિસ્તારમાં થયો હતો. તે 2017માં ઉચ્ચ અભ્યાસનું જણાવી વીઝા લઇને પાકિસ્તાન ગયો હતો. જોકે, તે આતંકવાદી સંગઠન અલ બદરમાં જોડાયો અને ટૂંક સમયમાં જ કમાન્ડરના હોદ્દા સુધી પહોંચી ગયો હતો.

અલ બદ્રમાં સામેલ થયા બાદ, તે કાશ્મીર પરત ફર્યો હતો. તે યુવાનોને કટ્ટરપંથી બનાવવા અને તેમને આતંકવાદી ગ્રુપમાં સામેલ કરતો હતો. તેનું કામ મુખ્યત્વે દક્ષિણ કાશ્મીર પર જ ફોકસ હતું. કાશ્મીરમાં રહેવા દરમિયાન, તે પુલવામાથી શોપિયાં સુધી પોતાનું નેટવર્ક વધારવામાં સફળ રહ્યો હતો. હમઝાના મોતથી પાકિસ્તાનમાં આતંકી નેટવર્કને મોટો ફટકો પડ્યો છે. તે પાકિસ્તાનના આતંકી ગ્રુપનો એક મહત્ત્વનો સભ્ય હતો, જે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં ઓપરેશન લીડ કરતો હતો.

પુલવામા આતંકવાદી હુમલો ભારતમાં સૌથી ખતરનાક ઘટનામાંની એક છે. 14 ફેબ્રુઆરી, 2019ના રોજ જમ્મુ-શ્રીનગર હાઇવે પર ભારતીય સુરક્ષાકર્મીઓને લઇને જતા કાફલાને પુલવામાના લેથાપોરા વિસ્તારમાં નિશાન બનાવવામાં આવ્યો હતો. એક સુસાઇડ બોમ્બરે વિસ્ફોટકો ભરેલી ગાડીને કાફલાની અંદર બસ સાથે ટકરાવી હતી, જેમાં સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ (CRPF)ના 40 જવાન માર્યા ગયા હતા.

આ હુમલો જૈશ-એ-મોહમ્મદે કર્યો હતો અને સુસાઇડ બોમ્બરની ઓળખ આદિલ અહમદ ડાર તરીકે થઇ હતી. આ હુમલા બાદ ઇન્ડિયન એરફોર્સે બાલાકોટમાં જૈશ-એ-મોહમ્મદના ટ્રેનિંગ બેસ પર હુમલો કરી જડબાતોડ જવાબ આપ્યો હતો. હમઝાની હત્યા પાકિસ્તાનમાં અજાણ્યા હુમલાખોરો દ્વારા ખતમ કરાયેલા આતંકવાદીઓની લાંબી લિસ્ટમાં જોડાઇ ગયું છે. આ વર્ષે મે મહિનામાં લશ્કર-એ-તૈયબાના ઓપરેટિવ ફરમાન અલીને મુરીદકેમાં ગોળી મારવામાં આવી હતી. એપ્રિલમાં અજાણ્યા હુમલાખોરોએ ખૈબર પખ્તૂનખ્વામાં લશ્કર-એ-તૈયબાના કમાન્ડર શેખ યૂસુફ આફ્રિદીને ગોળી મારી હતી.

આ જ મહિનામાં, લશ્કર-એ-તૈયબાના કો-ફાઉન્ડર આમિર હમઝાની લાહોરમાં અજાણ્યા બંદૂકધારીઓએ ગોળી મારીને હત્યા કરી હતી. જોકે, ગોળીબારમાં તે બચી ગયો હતો. જાન્યુઆરીમાં, પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાના હેન્ડલર પાકિસ્તાની સેનાના લેફ્ટનન્ટ કર્નલ ઇમરાન દયાલને ડેરા ઇસ્માઇલ ખાનમાં ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. ઓક્ટોબર 2025માં પેશાવર નજીક અજાણ્યા હુમલાખોરો દ્વારા જૈશ-એ-મોહમ્મદના ઓપરેટિવ મુશ્તાક ઉર્ફે ગાઝી બાબાની ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી.

ગયા વર્ષે મે મહિનામાં, લશ્કર-એ-તૈયબાના કમાન્ડર રઝાઉલ્લાહ નિઝામાની ઉર્ફે અબુ સૈફુલ્લાહ ખાલિદને સિંધ પ્રાંતના માટલીમાં ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. પાકિસ્તાને આ ગોળીબાર અંગે સત્તાવાર નિવેદનો જાહેર કર્યા નથી અને તપાસ પણ થઇ નથી. છેલ્લા બે વર્ષમાં આવી ઘટનાઓમાં વધારો થયો છે. ટોચના કમાન્ડરો અને નેતાઓને નિશાન બનાવવાથી લશ્કર-એ-તૈયબા અને જૈશ-એ-મોહમ્મદ જેવા સંગઠનોને ફરીથી સંગઠિત થવામાં મુશ્કેલી પડી રહી છે.

ઓપરેશન સિંદૂર પછી, આ બન્ને આતંકવાદી ગ્રુપ્સ જેમને સૌથી વધુ નુકસાન થયું હતું. જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં ફરી સક્રિય થવા અને ઓપરેશન્સને ફરી શરૂ કરવામાં તેમને મુશ્કેલી પડી રહી છે. ભારતીય એજન્સીઓએ નોંધ્યું હતું કે આવી હત્યાઓએ આ ગ્રુપ્સનું મનોબળ ઘટાડ્યું છે અને તેના કારણે ભરતીમાં ઘટાડો થયો છે.

આ પણ વાંચો:

Last Updated : May 21, 2026 at 6:30 PM IST

TAGGED:

PULWAMA PLOTTER SHOT DEAD
HAMZA BURHAN KILLED SHOT DEAD
PULWAMA ATTACK MASTERMIND
UNKNOWN GUNMEN ATTACK
HAMZA BURHAN KILLED SHOT DEAD

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.