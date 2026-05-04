પુડુચેરી વિધાનસભાની 30 બેઠકો માટે મતગણતરી શરૂ, બપોર સુધીમાં ચિત્ર થશે સ્પષ્ટ
પુડુચેરી વિધાનસભાની 30 બેઠકો માટે મતગણતરી શરૂ થઈ ચુકી છે. પુડુચેરીમાં લગભગ 90 ટકા મતદાન થયું હતું. .
Published : May 4, 2026 at 8:33 AM IST|
Updated : May 4, 2026 at 8:43 AM IST
પુડુચેરી: પુડુચેરીની 30 વિધાનસભા બેઠકો માટે મતગણતરી સવારે ૮:૦૦ વાગ્યે શરૂ થઈ. પહેલા પોસ્ટલ મતપત્રોની ગણતરી કરવામાં આવી, ત્યારબાદ EVM માંથી વલણો બહાર આવી રહ્યાં છે.
પુડુચેરીમાં લગભગ 90 ટકા મતદાન થયું હતું. પરિણામે, રાજ્યમાં સ્પર્ધા ખૂબ જ રસપ્રદ અને ઉગ્ર રહેવાની ધારણા છે. શરૂઆતના વલણો જાહેર થઈ રહ્યાં છે, અને એકંદર ચિત્ર બપોર સુધીમાં મોટાભાગે સ્પષ્ટ થવાની સંભાવના છે.
#WATCH | Puducherry Elections 2026 | Counting of votes cast through EVMs begins at a counting centre in Puducherry. pic.twitter.com/5JzwbsrUaD— ANI (@ANI) May 4, 2026
ઓલ ઈન્ડિયા એનઆર કોંગ્રેસ (એઆઈએનઆરસી)ના નેતૃત્વ હેઠળ શાસક નેશનલ ડેમોક્રેટિક એલાયન્સ (એનડીએ) સતત બીજા કાર્યકાળ માટે સત્તામાં પાછા ફરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.