'મફતની રેવડી' વહેંચતી સરકારોથી સામે સુપ્રીમની નારાજગી, કહ્યું ' મફત અનાજ, સાયકલ આપવાને બદલે રોજગારના રસ્તા ખોલો'
દેશના મોટાભાગના રાજ્યો મહેસૂલ ખાધ ધરાવતા રાજ્યો છે અને છતાં તેઓ વિકાસને અવગણીને આવી મફત ભેટો આપી રહ્યા છે - સુપ્રીમ
Published : February 19, 2026 at 7:53 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે ગુરુવારે ફ્રીબીઝ સંસ્કૃતિની આકરી ટીકા કરી અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે દેશના આર્થિક વિકાસને અવરોધતી આવી નીતિઓ પર પુનર્વિચાર કરવો જરૂરી છે અને પૂછ્યું, "શું તે તુષ્ટિકરણ નીતિ જેવી જ નથી?"
ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને વિપુલ એમ પંચોલીની બનેલી બેન્ચે કહ્યું, "દેશના મોટાભાગના રાજ્યો મહેસૂલ ખાધ ધરાવતા રાજ્યો છે અને છતાં તેઓ વિકાસને અવગણીને આવી મફત ભેટો આપી રહ્યા છે.".
બેન્ચે તમિલનાડુ પાવર ડિસ્ટ્રિબ્યુશન કોર્પોરેશન લિમિટેડની અરજીની નોંધ લીધી, જેમાં ગ્રાહકોની નાણાકીય સ્થિતિને ધ્યાનમાં લીધા વિના બધાને મફત વીજળી પૂરી પાડવાનો પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો હતો. બેન્ચે કહ્યું કે, જો રાજ્યો ગરીબોનો હાથ પકડે તો તે સમજી શકાય તેવું છે, પરંતુ આ પ્રકારની ઉદારતા વિતરણથી રાષ્ટ્રનો આર્થિક વિકાસ અવરોધાય છે.
બેન્ચે મૌખિક રીતે અવલોકન કર્યું, "આપણે ભારતમાં કેવા પ્રકારની સંસ્કૃતિ વિકસાવી રહ્યા છીએ? તે સમજી શકાય તેવું છે કે, કલ્યાણકારી પગલાંના ભાગરૂપે તમે એવા લોકોને પ્રદાન કરવા માંગો છો જેઓ વીજળીના ચાર્જ ચૂકવવામાં અસમર્થ છે.".
બેન્ચે ભાર મૂક્યો હતો કે, રાજ્યોએ બધાને મફત ખોરાક, સાયકલ અને વીજળી આપવાને બદલે રોજગારના રસ્તા ખોલવા માટે કામ કરવું જોઈએ. બેન્ચે કહ્યું કે રાજ્યો વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સ પર ખર્ચ કરવાને બદલે બે કામ કરે છે: પગાર ચૂકવવા અને આટલી મોટી રકમનું વિતરણ.
બેન્ચે પૂછ્યું કે, જેઓ પરવડી શકે છે અને જેઓ ન કરી શકે તે વચ્ચે ભેદ પાડ્યા વિના, તમે વિતરણ શરૂ કરો છો? "શું તે તુષ્ટિકરણ નીતિ નહીં બને", CJI ને પૂછ્યું.
બેન્ચે પૂછ્યું કે વીજળીના દરની સૂચના પછી તમિલનાડુની કંપનીએ અચાનક પૈસા કેમ છૂટા કરવાનો નિર્ણય લીધો. "રાજ્યોએ રોજગાર માટે રસ્તા ખોલવા માટે કામ કરવું જોઈએ. જો તમે સવારથી સાંજ સુધી મફત ખોરાક આપવાનું શરૂ કરો છો, તો મફત સાયકલ, પછી મફત વીજળી, પછી કોણ કામ કરશે, અને પછી કાર્ય સંસ્કૃતિનું શું થશે," તેણે અવલોકન કર્યું.
રજૂઆતો સાંભળ્યા પછી, બેન્ચે DMK સરકારની આગેવાની હેઠળની વીજ વિતરણ કંપનીની અરજી પર કેન્દ્ર અને અન્ય લોકોને નોટિસ જારી કરી, જે મફત વીજળી પૂરી પાડવાનો પ્રસ્તાવ મૂકે છે. વીજ કંપનીએ વીજળી સુધારા નિયમો, 2024 ના નિયમને પડકાર્યો છે.
