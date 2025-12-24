કુલદીપ સેંગરના જામીન વિરૂદ્ધ ઇન્ડિયા ગેટ પર પ્રદર્શન, પીડિતાના પરિવારની અટકાયત
ઉન્નાવ ગેંગરેપ કેસમાં પૂર્વ ધારાસભ્ય કુલદીપ સિંહ સેંગરની આજીવન કેદની સજા સ્થગિત કરવા અને જામીન આપવાનો વિરોધ
Published : December 24, 2025 at 10:23 AM IST
નવી દિલ્હી: મંગળવાર મોડી રાત્રે, દિલ્હીનું ઇન્ડિયા ગેટ ફરી એકવાર ન્યાયની માંગ અને પોલીસ કાર્યવાહીનું સાક્ષી બન્યું હતું. વર્ષ 2017માં ઉન્નાવ ગેંગરેપ કેસની પીડિતા, તેની માતા અને સમર્થકોને દિલ્હી પોલીસે પ્રદર્શન કરતા બળજબરી હટાવ્યા હતા. આ પરિવાર પૂર્વ ધારાસભ્ય કુલદીપ સિંહ સેંગરની આજીવન કેદની સજા સ્થગિત કરવા અને તેમને જામીન આપવાના નિર્ણય સામે શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યો હતો.
ઇન્ડિયા ગેટ પર હાઇ વોલ્ટેજ ડ્રામા
મંગળવારે સાંજે પીડિતા, તેની માતા અને મહિલા અધિકાર કાર્યકર્તા યોગિતા ભયાનાએ ઇન્ડિયા ગેટ પાસે ધરણા કર્યા હતા. તેમણે ન્યાયની માંગ અને જામીનનો વિરોધ કરતા પ્લેકાર્ડ પકડ્યા હતા. જેમ જેમ સમય પસાર થતો ગયો તેમ તેમ સુરક્ષા ઘેરો કડક કરવામાં આવ્યો હતો. મોડી રાત્રે, દિલ્હી પોલીસે પ્રદર્શનકારીઓને વિખેરાઈ જવા કહ્યું હતું, પરંતુ જ્યારે તેઓએ ના પાડી, ત્યારે તેઓને બળજબરીથી હટાવવામાં આવ્યા હતા.
જે બાદ, મહિલા પોલીસ કર્મીએ પીડિતા અને તેની માતાને બળજબરીથી ઉપાડી લીધા અને બસમાં બેસાડી દીધા હતા. આ દરમિયાન,પરિવારે વિરોધ કર્યો હતો અને ન્યાય માટે વિનંતી કરી હતી. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે ઇન્ડિયા ગેટ વિસ્તારમાં કલમ 144 લાગુ કરવામાં આવી હોવાથી અને સુરક્ષાના કારણોસર, વિરોધ પ્રદર્શનને મંજૂરી આપી શકાતી નથી.
જામીનના નિર્ણયથી પરિવાર દુ:ખી
દિલ્હી હાઈકોર્ટે ઉન્નાવ ગેંગરેપ કેસમાં આજીવન કેદની સજા કાપી રહેલા કુલદીપ સિંહ સેંગરની સજાને સ્થગિત કરતા શરતી જામીન આપ્યા હતા.આ સમાચાર મળતા જ પીડિતા અને તેના પરિવારને આઘાત લાગ્યો હતો. પીડિતાનું કહેવું છે કે આ નિર્ણય ફક્ત તેના માટે જ નહીં પરંતુ ન્યાયિક પ્રક્રિયા પર વિશ્વાસ રાખતી દરેક દીકરી માટે મોટો ઝટકો છે. પીડિતા, સામાજિક કાર્યકર યોગિતા ભયાના સાથે ઈન્ડિયા ગેટ પાસે ધરણા પર બેઠી હતી. મીડિયા સાથે વાત કરતા, પીડિતાએ આરોપ લગાવ્યો કે,
"આ બધું એક સુનિયોજિત રણનીતિના ભાગ રૂપે થઈ રહ્યું છે. અમારી સુરક્ષા પહેલાથી જ ઓછી કરી દેવામાં આવી હતી અને હવે મુખ્ય આરોપીને બહાર લાવવામાં આવી રહ્યો છે."
તેમણે એવી પણ આશંકા વ્યક્ત કરી કે આગામી ઉત્તર પ્રદેશ વિધાનસભા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને સેંગરને રાહત આપવામાં આવી છે.
સુપ્રીમ કોર્ટે તાજેતરમાં પીડિતાના પરિવારની સુરક્ષાની સમીક્ષા કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. પરિવારનો આરોપ છે કે સેંગરની મુક્તિ તેમના જીવન માટે ગંભીર ખતરો છે. નોંધનીય છે કે આ કેસ દરમિયાન, પીડિતાના પિતાનું કસ્ટડીમાં મોત થયું હતું અને તેના પરિવારના સભ્યોએ એક શંકાસ્પદ માર્ગ અકસ્માતમાં પોતાના જીવ ગુમાવ્યા હતા, જેના કારણે પરિવાર લાંબા સમય સુધી ભયમાં રહ્યો હતો.
