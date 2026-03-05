ETV Bharat / bharat

કાશ્મીરમાં શિયા બહુમતી ધરાવતા વિસ્તારોમાં પ્રતિબંધો હજુ પણ યથાવત, ઈન્ટરનેટ પણ ધીમું

ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈની હત્યા બાદ ઘણા વિસ્તારોમાં વિરોધ પ્રદર્શનો યથાવત છે.

બુધવાર, 4 માર્ચના રોજ શ્રીનગરમાં બંધ રસ્તા પર સુરક્ષા કરી રહેલા સૈનિકો
બુધવાર, 4 માર્ચના રોજ શ્રીનગરમાં બંધ રસ્તા પર સુરક્ષા કરી રહેલા સૈનિકો (PTI)
By Mir Farhat Maqbool

Published : March 5, 2026 at 1:50 PM IST

શ્રીનગર: કાશ્મીરમાં અધિકારીઓએ ઘાટીના અનેક વિસ્તારોમાં પ્રતિબંધો હટાવી લીધા છે. જોકે, શિયા બહુમતી વિસ્તારોમાં આજે ચોથા દિવસે પણ પ્રતિબંધો યથાવત છે, પોલીસ અને અર્ધલશ્કરી દળો તૈનાત છે. શનિવારે યુએસ-ઇઝરાયલી હુમલામાં ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા, આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈના મોત બાદ આ પરિસ્થિતિ યથાવત છે.

શ્રીનગરમાં ઝાદીબલ અને રૈનાવારી જેવા શિયા બહુલ વિસ્તારો અને પુલવામામાં બડગામ, માગમ, સુમ્બલ અને ગંગુ જેવા શહેરોમાં પ્રતિબંધો યથાવત છે. પોલીસે શ્રીનગર શહેરના મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર, પંથ ચોક અને દાલગેટ પર પણ પ્રતિબંધો હટાવી દીધા છે, જેના કારણે શ્રીનગર અને અન્ય જિલ્લાઓ તરફ ટ્રાફિક ફરી શરૂ થયો છે. શ્રીનગર અને અન્ય નગરોમાં રસ્તાઓ પર જાહેર અને ખાનગી વાહનો ફરી શરૂ થયા છે, અને દુકાનો અને અન્ય વ્યાપારી સંસ્થાઓ આંશિક રીતે ફરી શરૂ થઈ ગઈ છે.

લાલ ચોક અને અન્ય વિસ્તારોમાં શિયા વિરોધીઓને એકઠા થતા અટકાવવા માટે આ પ્રતિબંધો ચાર દિવસથી લાગુ હતા. સોમવારથી સ્થગિત કરાયેલી ઇ-બસો, ખાનગી કેબ અને રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન (RTC) બસ સેવાઓ પણ ફરી શરૂ થઈ ગઈ છે. જોકે, અધિકારીઓએ અહેવાલ આપ્યો છે કે બાંદીપોરાના મગમ, બડગામ શહેર અને સુમ્બલમાં શાંતિપૂર્ણ મેળાવડા જોવા મળ્યા હતા, જ્યાં શિયા સમુદાયના સભ્યોએ ખામેનીની હત્યાનો શોક વ્યક્ત કર્યો હતો અને ઈરાન પર હુમલો કરવા બદલ અમેરિકા અને ઇઝરાયલ વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા.

જમ્મુ અને કાશ્મીર ગૃહ વિભાગ દ્વારા 4 માર્ચની સાંજ સુધી ડેટા અને મોબાઇલ સેવાઓ પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હોવા છતાં, ઇન્ટરનેટ ગતિ હજુ પણ 2G સુધી મર્યાદિત છે અને પ્રીપેડ મોબાઇલ સેવાઓ સ્થગિત છે. જોકે, ગૃહ વિભાગ તરફથી કોઈ નવા આદેશો ન હોવા છતાં, ડેટા અને મોબાઇલ સેવાઓ પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવી નથી.

પોલીસના પત્રનો ઉલ્લેખ કરીને, સરકારના મુખ્ય સચિવ ચંદ્રકર ભારતીએ જણાવ્યું હતું કે પોસ્ટપેઇડ મોબાઇલ ડેટા સેવાઓ (5G/4G/3G) ઘટાડીને 2G (128 Kbps થી વધુ નહીં) કરવામાં આવી હતી અને પ્રીપેડ સેવાઓ સ્થગિત કરવામાં આવી હતી. વિદ્યાર્થીઓની સલામતીને ધ્યાનમાં રાખીને, સરકારે તમામ કોલેજો, શાળાઓ અને યુનિવર્સિટીઓને 7 માર્ચ સુધી બંધ રાખવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.

