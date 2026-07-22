NEET પેપર લીક મુદ્દે સડકથી સંસદ સુધી હોબાળો! રાહુલ ગાંધીના ધરણાં બાદ શહેર-શહેરમાં પ્રદર્શન, ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન વિરુદ્ધ નારાબાજી
રાહુલ ગાંધી અને કોંગ્રેસના સાંસદોએ પીએમ મોદી અને ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણી સાથે વડા પ્રધાનના નિવાસસ્થાનની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું
Published : July 22, 2026 at 7:01 PM IST
હૈદરાબાદ/નવી દિલ્હી/પુણે: નીટ પરીક્ષાના પેપર લીક અને શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં જવાબદારીની માંગને લઈને ચાલી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શન હવે દિલ્હીથી આગળ વધીને મહારાષ્ટ્ર, બિહાર સહિત દેશના અનેક રાજ્યોમાં જોવા મળી રહ્યા છે. આ દરમિયાન, સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે બુધવારે દિલ્હીમાં ચાલી રહેલા વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શન અંગે ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.
જણાવી દઈએ કે, નીટ પેપર લીક મુદ્દે સરકારને ઘેરવા માટે વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી અને અન્ય વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહેલા નેતાઓને પહેલા પોલીસ દ્વારા અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ બાદમાં તેમને મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. બીજી તરફ, ચોમાસુ સત્ર શરૂ થયા બાદ નીટ પ્રશ્નપત્ર લીક મામલે વિદ્યાર્થીઓના આંદોલનને લઈને વિપક્ષના હોબાળાને કારણે સંસદમાં સર્જાયેલા ગતિરોધ વચ્ચે સંસદીય કાર્ય પ્રધાન કિરેન રિજિજુએ બુધવારે રાજ્યસભામાં જણાવ્યું હતું કે સરકાર નીટ પ્રશ્નપત્ર લીક મુદ્દે ગૃહમાં ચર્ચા કરવા માટે "સો ટકા" તૈયાર છે.
આરોપ છે કે, નીટ પેપર લીક મામલે કેન્દ્રીય શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ સાથે દિલ્હીમાં ચાલી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન દિલ્હી પોલીસે લાઠીચાર્જ કર્યો હતો. અહેવાલો મુજબ, આ ઘટનામાં ઘણા યુવા પ્રદર્શનકારીઓ ઘાયલ થયા છે અને વિપક્ષે કેન્દ્ર સરકારની કડક ટીકા કરી છે.
નીટ મુદ્દે રાજ્યસભામાં ગતિરોધ યથાવત
બુધવારે પણ રાજ્યસભામાં નીટ પ્રશ્નપત્ર લીક મામલો અને તેના વિરોધમાં દિલ્હીમાં પ્રદર્શન કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ સામે પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલી કાર્યવાહી અંગે ગતિરોધ યથાવત રહ્યો હતો. સરકારે જણાવ્યું કે તે નીટ પ્રશ્નપત્ર લીક મુદ્દે ચર્ચા કરવા માટે તૈયાર છે, જ્યારે વિપક્ષે આ ચર્ચા નિયમ 267 હેઠળ કરાવવાની પોતાની માંગ પર અડગ રહ્યો હતો.
વિપક્ષે એમ પણ જણાવ્યું કે, કેન્દ્રીય શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા બાદ જ આ મુદ્દે ચર્ચા થઈ શકે. આ મુદ્દે થયેલા હોબાળા વચ્ચે રાજ્યસભાની કાર્યવાહી ત્રણ વખત સ્થગિત કરવામાં આવી અને અંતે બપોરે 3 વાગ્યે સમગ્ર દિવસ માટે મુલતવી રાખવામાં આવી. ત્રણ વખતની સ્થગિતી બાદ જ્યારે બપોરે 3 વાગ્યે ઉચ્ચ સદનની બેઠક ફરી શરૂ થઈ, ત્યારે નીટ પ્રશ્નપત્ર લીક મુદ્દે ચર્ચાની માંગ કરી રહેલા વિપક્ષી સભ્યોએ ફરી હોબાળો શરૂ કર્યો.
મહારાષ્ટ્રમાં વિરોધ પ્રદર્શન
વિદ્યાર્થીઓ પર થયેલા લાઠીચાર્જના વિરોધમાં કોંગ્રેસે આક્રમક વલણ અપનાવ્યું અને પુણેમાં રાજભવનની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. કાર્યકરોએ કાળા ઝંડા લહેરાવ્યા અને કેન્દ્ર સરકાર તેમજ કેન્દ્રીય શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન વિરુદ્ધ નારા લગાવ્યા.
પ્રદર્શનકારીઓએ નીટ પેપર લીક મામલે નિષ્પક્ષ તપાસ કરવાની, દોષિતો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની અને સાથે જ કેન્દ્રીય શિક્ષણ પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ કરી. તેમણે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને આ મામલે નૈતિક જવાબદારી સ્વીકારવાની પણ અપીલ કરી.
‘ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન અને અમિત શાહે રાજીનામું આપવું જોઈએ’
બુધવારે (22 જુલાઈ) પુણે શહેર કોંગ્રેસે રાજભવનના પ્રવેશદ્વાર પાસે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું અને દિલ્હીના જંતર-મંતર પર પોતાની વાજબી માંગણીઓ અને અધિકારો માટે શાંતિપૂર્ણ રીતે પ્રદર્શન કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ પર પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલા લાઠીચાર્જની નિંદા કરતાં કાળા ઝંડા લહેરાવ્યા. વિરોધ દરમિયાન કેન્દ્ર સરકાર વિરુદ્ધ જોરદાર નારેબાજી કરવામાં આવી.
આ પ્રસંગે કોંગ્રેસના શહેર અધ્યક્ષ પ્રશાંત જગતાપે જણાવ્યું હતું કે, “નીટ પેપર લીકની ઘટનાને કારણે હજારો વિદ્યાર્થીઓને નુકસાન થયું છે.”
વિદ્યાર્થીઓના વિરોધનો રાજકીય હથિયાર તરીકે ઉપયોગ કરી રહ્યો છે વિપક્ષ: રાજનાથ સિંહ
રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહે બુધવારે દિલ્હીમાં ચાલી રહેલા વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શન અંગે ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી અને વિપક્ષ પર આરોપ લગાવ્યો કે તેઓ પોતાના રાજકીય હિતો સિદ્ધ કરવા માટે આ મુદ્દાનો ‘રાજકીય હથિયાર’ તરીકે ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. તેમણે વિપક્ષને અપીલ કરી કે રસ્તાઓ પર વિરોધ કરવાને બદલે સંસદમાં આ મુદ્દાઓ ઉઠાવે.
તેમનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે જંતર-મંતર પર કૉકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ના નેતૃત્વ હેઠળ ચાલી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શનને 30 દિવસથી વધુ સમય થઈ ગયો છે અને આ આંદોલનમાં વધુ સમર્થકો પણ જોડાઈ રહ્યા છે.
આ ઉપરાંત, અનેક વિપક્ષી પક્ષોના નેતાઓએ બુધવારે કાળા કપડાં પહેરીને સંસદની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું અને નીટ પેપર લીક મામલે વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ સાથે એકતા વ્યક્ત કરી.
રાજનાથ સિંહે ‘એક્સ’ પર કરેલી એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, “આ અત્યંત દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે કે કેટલાક લોકો પોતાના રાજકીય હિતો સાધવા માટે આપણા દેશના વિદ્યાર્થીઓ અને યુવાનોનો રાજકીય હથિયાર તરીકે ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.”
હૈદરાબાદમાં વિરોધ પ્રદર્શન
તેલંગાણાના હૈદરાબાદમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) અને કોંગ્રેસના નેતાઓ સામસામે વિરોધ પ્રદર્શન કરતા શહેરમાં તણાવનું વાતાવરણ સર્જાયું. નવી દિલ્હીમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સરકારી નિવાસસ્થાને રાહુલ ગાંધીના નેતૃત્વમાં ચાલી રહેલા વિરોધના વિરોધમાં ભાજપે ગાંધી ભવનનો ઘેરાવ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો.
પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ રામચંદ્ર રાવના નેતૃત્વમાં ભાજપના કાર્યકરો પક્ષના પ્રદેશ કાર્યાલયથી ગાંધી ભવન તરફ કૂચ કરી રહ્યા હતા, પરંતુ પોલીસે તેમને રસ્તામાં જ રોકી દીધા.
પાર્ટીના પ્રદેશ કાર્યાલય નજીક બેરિકેડ્સ ગોઠવી દેવામાં આવ્યા અને ભાજપના નેતાઓને આગળ વધતા અટકાવવામાં આવ્યા. જેના કારણે ભાજપના પ્રદેશ કાર્યાલયમાં તણાવપૂર્ણ સ્થિતિ સર્જાઈ. આ દરમિયાન ભાજપના કાર્યકરો અને પોલીસ વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી તેમજ ધક્કામુક્કી થઈ.
પોલીસે ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ રામચંદ્ર રાવ સહિત અનેક ભાજપ કાર્યકરોની અટકાયત કરીને તેમને ગોશામહલ પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગઈ.
બીજી તરફ, ભાજપ યુવા મોરચાના કાર્યકરોએ ગાંધી ભવન ખાતે કોંગ્રેસના ફ્લેક્સ બેનરો ફાડી નાખ્યા. ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ રામચંદ્ર રાવે આરોપ લગાવ્યો કે રાહુલ ગાંધીનું વર્તન લોકશાહી વિરુદ્ધ છે.
ગુજરાતમાં વિરોધ પ્રદર્શન
કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધી દ્વારા તાજેતરમાં વડાપ્રધાનના સત્તાવાર નિવાસસ્થાન નજીક કરવામાં આવેલા વિરોધ પ્રદર્શનના વિરોધમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ)એ આજે દેશભરમાં વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. ભાજપના નેતાઓ અને કાર્યકરો દેશની વિવિધ રાજધાનીઓમાં કોંગ્રેસના કાર્યાલયોની બહાર વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે.
આ વિરોધ કાર્યક્રમ અંતર્ગત ભાજપના રાજ્ય કક્ષાના વરિષ્ઠ નેતાઓ અને મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો કોંગ્રેસ કાર્યાલયની બહાર એકત્ર થયા હતા. રાહુલ ગાંધીના વિરોધ પ્રદર્શનને લઈને ભાજપે કોંગ્રેસ વિરુદ્ધ નારેબાજી કરી હતી. સંભવિત તણાવને ધ્યાનમાં રાખીને દેશના વિવિધ શહેરોમાં કોંગ્રેસ કાર્યાલયોની આસપાસ કડક પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો.
અમદાવાદમાં પણ ભાજપના નેતાઓ અને મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો વિરોધ પ્રદર્શન માટે કોંગ્રેસ કાર્યાલય પહોંચ્યા હતા. ભાજપના કાર્યકરો કોંગ્રેસ વિરુદ્ધ નારા લગાવી રહ્યા હતા. બીજી તરફ, કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ પણ સામસામે નારેબાજી કરી હતી, જેના કારણે ત્યાંનું રાજકીય વાતાવરણ ગરમાયું હતું.
કોંગ્રેસ ભવનની અંદર તેમજ આસપાસ ભારે પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને અને શાંતિ જળવાઈ રહે તે માટે સમગ્ર વિસ્તારને પોલીસ છાવણીમાં ફેરવી દેવામાં આવ્યો હતો. સુરક્ષા વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરવા માટે સ્થળ પર 2,000થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓને તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા.
સુરક્ષા વ્યવસ્થાની સીધી દેખરેખ રાખવા માટે 2 જેસીપી (જોઇન્ટ કમિશનર ઓફ પોલીસ), 5 ડીસીપી (ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ પોલીસ) અને 7 એસીપી (અસિસ્ટન્ટ કમિશનર ઓફ પોલીસ) કક્ષાના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સ્થળ પર હાજર રહ્યા હતા. બંને પક્ષોના કાર્યકરો વચ્ચે કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે પોલીસ સતત પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહી હતી.
દિલ્હી વિરોધ પ્રદર્શનની અસર નાગપુરમાં પણ જોવા મળી
કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) દ્વારા 20 જુલાઈના રોજ યોજાયેલા વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન પોલીસની કાર્યવાહીનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ વાયરલ થયો હતો. આ વીડિયોમાં 27 વર્ષીય યુવક દિલ્હી પોલીસ સામે ઊભો રહીને વારંવાર “મારો સર, મારો” કહી રહ્યો હતો.
આ યુવકની ઓળખ ભરત કમલાકર બનૈત તરીકે થઈ છે, જે મહારાષ્ટ્રના નાગપુરનો રહેવાસી છે. ભરત પોતાના લગભગ 200 મિત્રો સાથે CJPના ‘સંસદ ચલો’ વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લેવા માટે દિલ્હી આવ્યો હતો.
ઈટીવી ભારત સાથે વાતચીત દરમિયાન ભરતે જણાવ્યું હતું કે, જ્યાં સુધી આ મામલાનો ઉકેલ નહીં આવે અને યોગ્ય જવાબ નહીં મળે, ત્યાં સુધી તે પાછો નહીં ફરે. તેણે વધુમાં જણાવ્યું કે શરૂઆતમાં તેણે પોતાના પિતાને હૃદયરોગ હોવાથી પોલીસ દ્વારા થયેલી મારપીટની વાત છુપાવી હતી, પરંતુ જ્યારે તેની પિટાઈનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો ત્યારે આ વાત સૌને ખબર પડી.
સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચામાં આવેલા આ વીડિયોમાં ભરત પોલીસ સામે એકલો જ અડગ ઊભો રહ્યો હતો. પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલી લાઠીચાર્જ અને મારપીટને કારણે અન્ય વિદ્યાર્થીઓ ગભરાઈને ભાગી રહ્યા હતા, ત્યારે પણ તેણે હિંમત હારી નહોતી.
જંતર-મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન દિલ્હી પોલીસના લાઠીચાર્જનો સામનો કરતાં ભરત વારંવાર “મારો સર, મારો” કહેતો જોવા મળ્યો હતો. તેણે 20 જુલાઈને પોતાના જીવનનો “કાળો દિવસ” ગણાવતા ઈટીવી ભારતને જણાવ્યું કે તે દિવસના દૃશ્યો અને સંઘર્ષ તેની આખી જિંદગી યાદ રહેશે.
આ ઘટનાની તેમના પરિવાર પર પણ ઊંડી અસર પડી હતી. ભરતના પિતા કમલાકર બનૈત અને માતા વનિતા બનૈતે પોલીસના બળપ્રયોગની નિંદા કરી અને પોતાના પુત્રને સંપૂર્ણ સમર્થન આપ્યું.
ઈટીવી ભારત સાથે વાત કરતાં તેમના માતા-પિતાએ જણાવ્યું કે શાંતિપૂર્ણ રીતે વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓને આ રીતે માર મારવો સંપૂર્ણપણે ખોટો છે. તેમણે એ પણ ઈચ્છા વ્યક્ત કરી કે ભરત વિદ્યાર્થીઓના હિત માટેના આંદોલનમાં સક્રિય રહે.
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