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આશરે 25 દિવસના સંઘર્ષ બાદ વિદ્યાર્થીઓમાં ખુશીનો માહોલ, બોલ્યા - આ આંદોલનની જીત

રાંચીમાં ઝારખંડ સરકારના નિર્ણય પર આંદોલનકારી વિદ્યાર્થીઓએ ખુશી વ્યક્ત કરી છે. ચંદન ભટ્ટાચાર્યનો અહેવાલ

રાંચીમાં ઝારખંડ સરકારના નિર્ણય પર આંદોલનકારી વિદ્યાર્થીઓએ ખુશી વ્યક્ત કરી છે. ચંદન ભટ્ટાચાર્યનો અહેવાલ
રાંચીમાં ઝારખંડ સરકારના નિર્ણય પર આંદોલનકારી વિદ્યાર્થીઓએ ખુશી વ્યક્ત કરી છે. ચંદન ભટ્ટાચાર્યનો અહેવાલ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2026 at 7:10 AM IST

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રાંચીઃ ઝારખંડમાં સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં કથિત ગેરરીતિઓને લઈને ચાલી રહેલા વિદ્યાર્થીઓના આંદોલન વચ્ચે સરકારે મોટો નિર્ણય લીધો છે.

મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેને JSSC CGL સહિત વિવાદિત એજન્સી TDPL દ્વારા લેવામાં આવેલી પરીક્ષાઓ અને તેમના પરિણામો રદ કરવાની જાહેરાત કરી છે. આ સાથે જ વર્ષ 2014થી અત્યાર સુધી યોજાયેલી મહત્વની ભરતી પરીક્ષાઓની નિષ્પક્ષ તપાસ કરાવવાનો નિર્ણય પણ લેવામાં આવ્યો છે. સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે યુવાનોના ભવિષ્ય સાથે રમત કરનાર કોઈપણ દોષિતને બક્ષવામાં આવશે નહીં.

સરકારના આ નિર્ણયની જાણ થતાં જ રાંચીના જયપાલ સિંહ મુંડા સ્ટેડિયમ ખાતેના ધરણાસ્થળે હાજર વિદ્યાર્થીઓમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો. લગભગ 25 દિવસથી આંદોલન કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓએ આ નિર્ણયને પોતાના સંઘર્ષની મોટી જીત ગણાવી. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ એકબીજાને અભિનંદન આપતા જોવા મળ્યા અને આંદોલન દરમિયાન કરેલા સંઘર્ષને યાદ કર્યો.

વિદ્યાર્થીઓએ કહ્યું કે આ નિર્ણય તેમના સતત સંઘર્ષ, એકતા અને શાંતિપૂર્ણ આંદોલનનું પરિણામ છે. વિદ્યાર્થીઓનું કહેવું હતું કે તેઓ છેલ્લા 25 દિવસથી પોતાની માંગણીઓને લઈને ધરણા પર બેઠા હતા. આ દરમિયાન તેમને અનેક પડકારોનો સામનો કરવો પડ્યો, પરંતુ તેમણે આંદોલન ચાલુ રાખ્યું અને સરકાર સુધી પોતાનો અવાજ પહોંચાડ્યો.

વિદ્યાર્થી પ્રતિનિધિઓએ જણાવ્યું કે તેમની મુખ્ય માંગ પરીક્ષા પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા અને ગેરરીતિઓની નિષ્પક્ષ તપાસ કરવાની હતી. સરકારના નિર્ણયથી તેમને આશા જાગી છે કે હવે સમગ્ર મામલાની નિષ્પક્ષ રીતે તપાસ કરવામાં આવશે અને દોષિતો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

ધરણાસ્થળે વિદ્યાર્થીઓએ કહ્યું કે આંદોલને સાબિત કરી દીધું છે કે જો યુવાનો પોતાની માંગણીઓને લઈને એકતાથી અને લોકતાંત્રિક રીતે અવાજ ઉઠાવે, તો તેમની વાત સરકાર સુધી પહોંચાડી શકાય છે. જોકે, વિદ્યાર્થીઓએ એમ પણ કહ્યું કે સરકારના નિર્ણય અને તપાસની પ્રક્રિયાને ધ્યાનમાં રાખીને આગળની રણનીતિ નક્કી કરવામાં આવશે.

આ સમગ્ર ઘટનાક્રમને લઈને સોનમ વાંગચુકે દેવેન્દ્ર નાથ મહતો સાથે વીડિયો કોલ પર વાતચીત કરી હતી. તેમણે ઝારખંડ સરકારના નિર્ણય બદલ સરકારનો આભાર માન્યો હતો. સાથે જ દેવેન્દ્ર નાથ મહતોની નિષ્ઠા અને સંઘર્ષની પણ ભારપૂર્વક પ્રશંસા કરી હતી. સોનમ વાંગચુકે કહ્યું કે જે રીતે અડગ રહીને આંદોલન કરવામાં આવ્યું તે પ્રશંસનીય છે. તેમણે દેવેન્દ્ર નાથ મહતોના જુસ્સા અને સંઘર્ષને સલામ કરી હતી.

બીજી તરફ, આરોગ્ય મંત્રી ઈરફાન અંસારી અને મંત્રી દીપિકા સિંહ પાંડે રાંચી સદર હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા. બંને મંત્રીઓએ આંદોલન કરી રહેલા દેવેન્દ્ર નાથ મહતો અને અન્ય અનશનકારીઓ સાથે મુલાકાત કરી હતી.

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