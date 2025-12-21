મનરેગા વિવાદ પર મમતા બેનર્જીનું મોટું પગલું, 'કર્મશ્રી'નું નામ બદલીને 'મહાત્મા-શ્રી' રાખવામાં આવ્યું
મનરેગા વિવાદ વચ્ચે, મમતા બેનર્જીએ રાજ્યની ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી યોજના 'કર્મશ્રી'નું નામ બદલીને મહાત્મા ગાંધીના નામ પર 'મહાત્મા-શ્રી' રાખ્યું.
કોલકાતા : મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીની જાહેરાતના 48 કલાકની અંદર, એક મોટું વહીવટી પગલું લેવામાં આવ્યું છે. રાજ્યની ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી યોજના, "કર્મશ્રી"નું નામ બદલીને હવે "મહાત્મા-શ્રી" રાખવામાં આવ્યું છે. પંચાયત અને ગ્રામીણ વિકાસ વિભાગે શુક્રવારે એક જાહેરનામું બહાર પાડીને નામ બદલવાની સત્તાવાર જાહેરાત કરી.
કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 100 દિવસની કાર્ય યોજનામાંથી મહાત્મા ગાંધીનું નામ દૂર કરવાના વિરોધમાં રાજ્ય સરકારે આ નિર્ણય લીધો હતો. રાજકીય નિષ્ણાતોના મતે, 100 દિવસની કાર્ય યોજના માટે બાકી ચૂકવણીને લઈને લોકસભા ચૂંટણી પહેલા શરૂ થયેલા આંદોલનને મમતા બેનર્જીએ રાજ્ય વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા ઓળખની લડાઈમાં પરિવર્તિત કરી દીધું છે.
રાજ્ય પંચાયત અને ગ્રામીણ વિકાસ વિભાગના સચિવ દ્વારા હસ્તાક્ષર કરાયેલ, સૂચનામાં સ્પષ્ટપણે જણાવાયું છે કે 7 માર્ચ, 2024 ના રોજ શરૂ કરાયેલ 'કર્મશ્રી' પ્રોજેક્ટ હવે 'મહાત્મા-શ્રી' તરીકે ઓળખાશે. આ નવું નામ સૂચનાની તારીખ 19 ડિસેમ્બરથી અમલમાં છે. રાજ્યપાલની પરવાનગીથી નામમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો હતો.
નવા નામની સાથે, સરકારી નિર્દેશ પ્રોજેક્ટના ઉદ્દેશ્યોને પણ સ્પષ્ટ કરે છે. 'મહાત્મા-શ્રી' પ્રોજેક્ટનો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ દરેક જોબ કાર્ડ ધારક પરિવાર માટે દર નાણાકીય વર્ષમાં ઓછામાં ઓછા 100 દિવસની વેતન રોજગાર સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. આ કાર્ય રાજ્ય સરકારના વિવિધ વિભાગો દ્વારા ચલાવવામાં આવતા કાર્યક્રમો દ્વારા પૂરું પાડવામાં આવશે.
આ એક વહીવટી નિર્દેશ હોવા છતાં, આ નામ બદલવા પાછળ રાજકીય કારણો છે. સંસદના શિયાળુ સત્રમાં, મોદી સરકારે કેન્દ્રીય 100-દિવસની કાર્ય યોજનાનું નામ બદલવા માટે એક બિલ પસાર કર્યું. મહાત્મા ગાંધીનું નામ દૂર કરવામાં આવ્યું છે, અને નવું નામ 'VB G Ram G' રાખવામાં આવ્યું છે. કોંગ્રેસ, તૃણમૂલ કોંગ્રેસ અને અન્ય ઘણા વિપક્ષી પક્ષોએ આનો સખત વિરોધ કર્યો. વિપક્ષી વિરોધ પ્રદર્શનોએ સંસદમાં ખોરવી નાખી. મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ પણ આ પગલાની ટીકા કરી.
એક ઔદ્યોગિક પરિષદમાં બોલતા, મુખ્યમંત્રીએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે રાષ્ટ્રપિતાનું આ રીતે અપમાન કરવું શરમજનક છે. તેમણે કહ્યું, "અમે ભિખારી નથી; અમને સન્માન જોઈએ છે. જો તમે મહાત્મા ગાંધીનું સન્માન ન કરી શકો, તો અમે કરીશું. બંગાળમાં કર્મશ્રી પ્રોજેક્ટ 70 થી 100 દિવસનું કામ પૂરું પાડશે, અને તે મહાત્મા ગાંધીના નામે હશે."
રાજકીય નિષ્ણાતો માને છે કે વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા આ નામ બદલવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. તેમનું કહેવું છે કે રાજ્યના પોતાના ભંડોળમાંથી જોબ કાર્ડ ધારકોને ચૂકવણી કરીને, મમતા બેનર્જીએ પહેલાથી જ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે તેઓ કેન્દ્ર સરકાર પર આધાર રાખશે નહીં. હવે, યોજનાનું નામ બદલીને અને તેને મહાત્મા ગાંધી સાથે જોડીને, તેમણે એક કાંકરે બે પક્ષીઓ માર્યા છે.
પ્રથમ, ભાજપ પર મહાત્મા ગાંધીનું અપમાન કરવાનો આરોપ લગાવીને, તેઓ એક મોટો રાષ્ટ્રીય રાજકીય સંદેશ મોકલે છે. બીજું, રાજ્યની યોજનાની વિશિષ્ટતા જાળવી રાખીને, તેમણે ભાવનાત્મક રાજકારણ દ્વારા વિપક્ષને ઘેરી લીધો છે. દરમિયાન, નામ બદલવાથી યોજનાની રચના કે ફાયદાઓમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં. 7 માર્ચ, 2024 ના રોજ જારી કરાયેલ મૂળ સૂચનામાંથી ફક્ત યોજનાનું નામ બદલવામાં આવ્યું છે. અન્ય તમામ નિયમો અને નિયમો એ જ રહેશે.
