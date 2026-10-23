દિલ્હીમાં 'લોકતંત્ર બચાવો' પ્રોટેસ્ટ માર્ચ, ECIની ઓફિસ તરફ વધી રહેલા પ્રદર્શનકારીઓને પોલીસે રોક્યા
'પીપલ અગેઇન્સ્ટ SIR'ની દિલ્હી સંકલન સમિતિએ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરના રાજીનામાની માંગ સાથે વિરોધ કૂચનું આયોજન કર્યું હતું. ચંચલ મુખર્જીનો અહેવાલ.
Published : October 23, 2026 at 3:49 PM IST
નવી દિલ્હી: શુક્રવારે, ખેડૂત સંગઠનો અને નાગરિક સમાજ સંસ્થાઓએ મતદાર યાદીઓની 'સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન' પ્રક્રિયાના વિરોધમાં મધ્ય દિલ્હીમાં આવેલા ભારતીય ચૂંટણી પંચના મુખ્યાલય તરફ કૂચ કરી હતી. પ્રદર્શનકારીઓએ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) જ્ઞાનેશ કુમાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા અને તેમના પર મતદારોના નામ મતદાર યાદીમાંથી હટાવવાની પ્રક્રિયાની દેખરેખ રાખવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.
'દિલ્હી કોઓર્ડિનેશન કમિટી ઓફ પીપલ અગેઇન્સ્ટ SIR' નામના નાગરિક સમાજ જૂથ દ્વારા આયોજિત 'લોકશાહી બચાવો' વિરોધ કૂચમાં વિદ્યાર્થીઓ, યુવાનો, ખેડૂતો અને સામાન્ય નાગરિકોએ ભાગ લીધો હતો. સહભાગીઓએ રાષ્ટ્રધ્વજ અને પોતાના જૂથના બેનરો હાથમાં પકડ્યા હતા.
"જ્ઞાનેશ કુમાર રાજીનામું આપો", "SIR બંધ કરો" અને "અમે મતોની ચોરી સહન નહીં કરીએ" જેવા નારાઓ વચ્ચે, આ વિરોધ પ્રદર્શનમાં CPI(M)ના વરિષ્ઠ નેતા વૃંદા કારાત તેમજ 'ઓલ ઇન્ડિયા ડેમોક્રેટિક વિમેન્સ એસોસિએશન' (AIDWA), 'ઓલ ઇન્ડિયા ડેમોક્રેટિક સ્ટુડન્ટ્સ ઓર્ગેનાઈઝેશન' (AIDSO) અને અન્ય સંગઠનોના સભ્યો પણ જોડાયા હતા.
VIDEO | Delhi: 'People Against SIR' march towards EC office begins to demand CEC Gyanesh Kumar's resignation. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) #Delhi https://t.co/bo3sqOPf3J— Press Trust of India (@PTI_News) October 23, 2026
આ વિરોધ કૂચ ગોલ ડાક ખાના નજીક કાલી બારી માર્ગ અને ભાઈ વીર સિંહ માર્ગના ચોક પાસેથી શરૂ થઈ હતી અને ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI)ના મુખ્યાલય તરફ આગળ વધી હતી.
ક્રાંતિકારી યુવા સંગઠન (KYS) અને સ્ટુડન્ટ્સ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (SFI)એ આ વિરોધ કૂચને પોતાનું સમર્થન આપ્યું હતું. આ કૂચમાં દિલ્હી, હરિયાણા અને પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશના કાર્યકરોએ ભાગ લીધો હતો.
આ વિરોધ કૂચને ધ્યાનમાં રાખીને, મધ્ય દિલ્હીમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા સઘન બનાવવામાં આવી છે, જ્યાં દિલ્હી પોલીસના જવાનો અને રેપિડ એક્શન ફોર્સ (RAF) ના દળોને મોટી સંખ્યામાં તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. જ્યારે પોલીસે પ્રદર્શનકારીઓને રોક્યા, ત્યારે તેઓ ત્યાં જ બેસી ગયા અને આયોજકો દ્વારા જાહેર કર્યા મુજબ એક 'જન સંસદ' યોજી.
આ વિરોધ પ્રદર્શનમાં સામેલ થયેલા CPI(M) ના નેતા વૃંદા કરાતે જણાવ્યું હતું કે, "જ્યાં સુધી CEC જ્ઞાનેશ કુમાર રાજીનામું નહીં આપે ત્યાં સુધી અમારો સંઘર્ષ ચાલુ રહેશે."
એક પ્રદર્શનકારીએ ટિપ્પણી કરી, "આ કૂચ જંતર-મંતર પાછું મેળવવા માટે નથી; આ લોકશાહી અને રાષ્ટ્રને બચાવવા માટે છે."
VIDEO | Delhi: "Our struggle will continue until CEC Gyanesh Kumar resigns", says CPI(M) leader Brinda Karat during 'People Against SIR' protest. https://t.co/j5QGw5xEPx— Press Trust of India (@PTI_News) October 23, 2026
અન્ય એક પ્રદર્શનકારીએ નોંધ્યું કે, જંતર-મંતરને નિર્ધારિત વિરોધ સ્થળોની યાદીમાંથી હટાવી દેવામાં આવ્યું હોવાથી, હવે દેશનો દરેક રસ્તો 'જંતર-મંતર' બની જશે. આ ભાવના સમગ્ર ભારતમાં વિવિધ સંગઠનો દ્વારા આયોજિત થનારા વિરોધ પ્રદર્શનો તરફ ઈશારો કરે છે.
'પીપલ અગેન્સ્ટ SIR'એ વિવિધ શહેરોમાં થઈ રહેલા વિરોધ પ્રદર્શનો વિશે માહિતી આપવા માટે એક વેબસાઇટ શરૂ કરી છે. આ જૂથના જણાવ્યા અનુસાર, 18 રાજ્યોના 88 શહેરોમાં પ્રદર્શનોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં 145 સંગઠનો સામેલ છે.
કૂચ પહેલાં 'ETV ભારત' સાથે વાત કરતા, સામાજિક કાર્યકર પી. કૃષ્ણા પ્રસાદે જણાવ્યું હતું કે, "અમે બાંગ્લા સાહિબ ગુરુદ્વારા પાસે આવેલા 'ગોલ ડાક ખાના' ખાતે એકઠા થઈશું અને ચૂંટણી પંચ તરફ અમારી વિરોધ કૂચ શરૂ કરીશું. જો પોલીસ અમને રોકવાનો પ્રયાસ કરશે, તો અમે ત્યાં જ અમારું પ્રદર્શન ચાલુ રાખીશું. અમે અમારી માંગણીઓ મનાવવા માટે મક્કમ છીએ અને જો જરૂર પડશે તો, અમે આ વિરોધ પ્રદર્શનને દેશવ્યાપી આંદોલનમાં ફેરવી દઈશું."
'પીપલ અગેન્સ્ટ SIR' સંગઠને જનતાને અપીલ કરી હતી કે તેઓ શુક્રવારે જિલ્લા અને તાલુકા મથકો તેમજ રાજ્યની રાજધાનીઓમાં હાથમાં ત્રિરંગો લઈને 'જન કૂચ'માં જોડાય. આનો ઉદ્દેશ્ય કેન્દ્ર સરકારની સરમુખત્યારશાહી સામે લોકોની એકતા દર્શાવવાનો છે.
PA-SIRએ જણાવ્યું છે કે, લોકશાહી અધિકારોના રક્ષણ માટે યોજાનારા આ શાંતિપૂર્ણ કાર્યક્રમમાં વિવિધ જન સંગઠનો, વર્ગ-આધારિત જૂથો અને નાગરિક સમાજના મંચો સક્રિયપણે જોડાશે. અત્યાર સુધીમાં 300થી વધુ સંગઠનો PA-SIR મંચ સાથે જોડાયા છે અને લગભગ 25 રાજ્યો તથા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં હજારો સ્થળોએ વિરોધ પ્રદર્શનો યોજાનાર છે.
PA-SIR એ વધુમાં સ્પષ્ટ કર્યું કે, સહભાગીઓ એક કૂચ કાઢશે. જો પોલીસ તેમને રોકે છે, તો તેઓ ત્યાં જ એક શાંતિપૂર્ણ 'જન સંસદ' યોજશે અને તમામ નાગરિકોના લોકશાહી અધિકારોનું રક્ષણ કરવાનો સંકલ્પ લેશે. આ કાર્યક્રમ રાષ્ટ્રગીત સાથે સમાપ્ત થશે, કારણ કે શાંતિપૂર્ણ વિરોધ કરવો એ દરેક નાગરિકનો મૂળભૂત અધિકાર છે અને રાષ્ટ્રધ્વજનું સન્માન કરવું એ કોઈ ગુનો નથી.
PA-SIR એ આક્ષેપ કર્યો છે કે, પોલીસ દ્વારા ખાનગી ઘરોમાં ઘૂસીને વ્યક્તિઓને 'હાઉસ અરેસ્ટ' હેઠળ રાખવા એ સંપૂર્ણપણે ગેરવાજબી છે એક એવી બાબત જેના પર અત્યંત શંકાસ્પદ મૌન સેવવામાં આવ્યું છે. જનતા આ 'અઘોષિત કટોકટી'ને સહન કરશે નહીં, અને ભારતને 'પોલીસ સ્ટેટ'માં ફેરવવા દેશે નહીં. "લોકશાહીને પુનઃસ્થાપિત કરવા માટેની આ 'જન કૂચ' માટે ક્યાંય પણ પોલીસની પરવાનગી લેવામાં આવશે નહીં."
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