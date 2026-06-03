લાંબા લગ્ન સંબંધી મુકદ્દમા ફક્ત કાગળ પર લગ્ન જાળવી રાખે છે: સુપ્રીમ કોર્ટ
સુપ્રીમ કોર્ટે 15 વર્ષથી વધુ સમયથી અલગ રહેતા એક દંપતીના લગ્નને ભંગ કરી દીધા છે.
Published : June 3, 2026 at 8:45 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે 15 વર્ષથી અલગ રહેતા એક દંપતીના લગ્ન ભંગ કરી દીધા છે, અને કહ્યું છે કે લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા લગ્નના કેસ ફક્ત કાગળ પર જ લગ્નનું અસ્તિત્વ ધરાવે છે.
કોર્ટે નોંધ્યું છે કે રાજસ્થાન હાઈકોર્ટે અનેક કારણોસર પતિની તરફેણમાં છૂટાછેડા મંજૂર કર્યા હતા. છૂટાછેડા મંજૂર કરવા માટેના એક માન્ય આધાર એ હતો કે પત્નીએ ઘણી વખત જાતીય સંભોગનો ઇનકાર કર્યો હતો, જે હાઈકોર્ટના મતે, પતિ પ્રત્યે ક્રૂરતા સમાન હતું.
ન્યાયાધીશ સંજય કરોલ અને ઓગસ્ટિન જ્યોર્જ મસીહની બેન્ચે કહ્યું, "ભારતીય અદાલતોએ વારંવાર સ્થાપિત કર્યું છે કે જાતીય સંબંધોથી દૂર રહેવાથી ગંભીર ભાવનાત્મક તકલીફ થાય છે અને લગ્નનો પાયો નબળો પડે છે." બેન્ચે ઉમેર્યું, "તેથી, હાઈકોર્ટનો તારણો માન્ય રાખવામાં આવે છે." પ્રતિવાદી-પતિ દ્વારા આપવામાં આવેલા છૂટાછેડાના હુકમનામાને, તેની અપીલને મંજૂરી આપીને, માન્ય રાખવામાં આવે છે.
સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે તેના ઘણા ચુકાદાઓમાં એવું માનવામાં આવ્યું છે કે વાજબી કારણ વગર જાતીય સંભોગનો સતત ઇનકાર કરવા સહિત વિવિધ વૈવાહિક અધિકારોથી વંચિત રહેવું માનસિક ક્રૂરતા છે અને હિન્દુ લગ્ન અધિનિયમની કલમ 13(1)(ia) હેઠળ છૂટાછેડા માટે માન્ય કારણ છે.
બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે ડૉક્ટર દંપતીના લગ્ન ડિસેમ્બર 2007માં થયા હતા. પત્ની ગુજરાતમાં નોકરી કરે છે અને પતિ રાજસ્થાનમાં સરકારી નોકરી કરે છે.
સુપ્રીમ કોર્ટે ન્યાય સુનિશ્ચિત કરવા માટે બંધારણની કલમ 142 હેઠળ પોતાની સત્તાનો ઉપયોગ કરીને કહ્યું હતું કે દંપતી વચ્ચેના લગ્ન વાજબી હતા કારણ કે તે સ્પષ્ટ હતું કે બંધન અવિશ્વસનીય રીતે તૂટી ગયું હતું અને સમાધાનની કોઈ શક્યતા નહોતી.
કોર્ટે ગયા વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં હાઇકોર્ટના આદેશ સામે પત્નીની અપીલ પર 2 જૂનના રોજ પોતાનો નિર્ણય આપ્યો હતો. હાઇકોર્ટે પતિની અપીલને મંજૂરી આપી હતી અને છૂટાછેડા મંજૂર કર્યા હતા. તેના નિર્ણયમાં, સુપ્રીમ કોર્ટે શોધી કાઢ્યું હતું કે પક્ષકારો 15 વર્ષથી વધુ સમયથી અલગ રહેતા હતા અને તેમને કોઈ બાળકો નહોતા. વધુમાં, વારંવાર કોર્ટના પ્રયાસો છતાં, કોઈ સમાધાન થયું નથી.
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે લગ્ન, તેના કાનૂની અને બંધારણીય પરિમાણોમાં, ક્યારેય વ્યક્તિગત અધિકારોના કરારના જોડાણ સુધી મર્યાદિત થઈ શકે નહીં, કે તેને વૈવાહિક અધિકારોના દાવાના સંકુચિત દ્રષ્ટિકોણથી જોઈ શકાય નહીં.
કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે વૈવાહિક અધિકારો એકપક્ષીય રીતે અસ્તિત્વમાં નથી અને તે વૈવાહિક ફરજોના માળખાકીય સમકક્ષ છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે માનસિક ક્રૂરતાના આરોપોનું મૂલ્યાંકન કરતી વખતે લગ્નના મૂળભૂત પાસાઓથી સતત વિચલનો કાનૂની પરિણામો તરફ દોરી શકે છે.
બેન્ચે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ કેસમાં પક્ષકારોના વર્તનથી સ્પષ્ટપણે દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે તેઓ સહવાસના ટૂંકા ગાળા દરમિયાન પણ તેમની વૈવાહિક જવાબદારીઓ પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા હતા. સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, "આ કોર્ટ એ દૃષ્ટિકોણથી વાકેફ છે કે અદાલતોએ લગ્નની પવિત્રતાને જાળવી રાખવી જોઈએ અને ફક્ત એક પક્ષની વિનંતી પર છૂટાછેડા આપવામાં અચકાવું જોઈએ."
બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે આ કેસમાં, દંપતી લાંબા સમયથી અલગ રહેતા હતા, અને લગ્ને બધી પવિત્રતા ગુમાવી દીધી હતી. જોકે પત્નીએ દાવો કર્યો હતો કે તેણીએ ગુજરાતમાં નોકરી છોડી દીધી હતી અને રાજસ્થાન ગઈ હતી, પરંતુ આ દાવાને સમર્થન આપવા માટે રેકોર્ડ પર કોઈ પુરાવા નથી.
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, "તેનાથી વિપરીત, રેકોર્ડ પરના પુરાવા આ દલીલનો વિરોધ કરે છે, અને એ વાતમાં કોઈ વિવાદ નથી કે તે ગુજરાતમાં કામ કરવાનું ચાલુ રાખે છે. એવું લાગે છે કે તેના પતિ સાથે રહેવાનો તેનો કોઈ ઈરાદો નથી, કારણ કે શબ્દો અને કાર્યોમાં તફાવત છે." બેન્ચે પત્નીની અપીલ ફગાવી દીધી, જેનાથી દંપતીના લગ્નનો અંત આવ્યો.