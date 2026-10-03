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AAPને મોટો ઝટકો! મુખ્ય રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા પ્રિયંકા કક્કડ સહિત અનેક નેતાઓ કોંગ્રેસમાં જોડાયા

પ્રિયંકા કક્કડ સાથે રજત રાકેશ ટંડન અને પૂર્વ ધારાસભ્ય શ્યામ સુંદર શર્મા પણ કોંગ્રેસમાં જોડાયા.

AAPને મોટો ઝટકો!
AAPને મોટો ઝટકો! (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 3, 2026 at 3:19 PM IST

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નવી દિલ્હી: શનિવારે દિલ્હીમાં એક મોટો રાજકીય ફેરફાર જોવા મળ્યો જ્યારે આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના નેતા અને મુખ્ય રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા પ્રિયંકા કક્કડે AAP છોડીને કોંગ્રેસ પક્ષમાં જોડાવાનો નિર્ણય કર્યો. પ્રિયંકા કક્કડની સાથે રજત રાકેશ ટંડન અને ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્ય શ્યામ સુંદર શર્મા પણ પક્ષની વિચારધારાથી પ્રભાવિત થઈને કોંગ્રેસમાં જોડાયા. ભવિષ્યના રાજકીય સમીકરણોની દ્રષ્ટિએ આ રાજકીય ઘટનાક્રમ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. આ પ્રસંગે કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા પવન ખેડા, પ્રદેશ અધ્યક્ષ દેવેન્દ્ર યાદવ અને અન્ય નેતાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

કોંગ્રેસ મુખ્યાલય ખાતે પક્ષમાં જોડાયા બાદ પ્રિયંકા કક્કડે ખુલીને વાત કરી અને રાહુલ ગાંધીના વખાણ કર્યા. તેમણે તે દિલ્હીને પાછું જોવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી જ્યાં તેઓ મોટા થયા હતા—એક હરિયાળું, સ્વચ્છ, પ્રગતિશીલ અને સુરક્ષિત શહેર જેણે તેમના બાળપણના મૂલ્યોને ઘડ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે ભારતીય રાજકારણમાં એક દાયકાથી વધુના અનુભવ બાદ તેઓ એ નિષ્કર્ષ પર પહોંચ્યા છે કે માત્ર કોંગ્રેસ પક્ષ જ દેશ અને દિલ્હી માટે આ દ્રષ્ટિકોણને પુનઃસ્થાપિત કરી શકે છે.

રાહુલ ગાંધીના વખાણ

રાહુલ ગાંધીના વખાણ કરતા તેમણે ટિપ્પણી કરી કે જો દેશના રાજકારણમાં આજે કોઈ એવા નેતા હોય જે ખરેખર પ્રમાણિક અને નિખાલસ હોય તથા સત્ય અને પ્રમાણિકતાનો પક્ષ લેવામાં ડરતા ન હોય, તો તે રાહુલ ગાંધી છે. તેમણે વધુમાં નોંધ્યું હતું કે રાહુલ ગાંધી એકમાત્ર એવા નેતા છે જેમણે ક્યારેય કેમેરા સામે આંસુ નથી વહાવ્યા અને સમગ્ર રાજકીય તંત્ર દ્વારા તેમને નીચા દેખાડવાના અને અપમાનિત કરવાના અસંખ્ય પ્રયાસો છતાં તેઓ અડગ રહ્યા છે.

AAP પર નિશાન સાધતા પ્રિયંકાએ શું કહ્યું

તમારા ટોચના નેતૃત્વએ સરકારી બંગલા કે સત્તાવાર વાહનો ન સ્વીકારવાના સંકલ્પ સાથે રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો હતો, તેમ છતાં હવે ખાનગી મુસાફરી માટે હેલિકોપ્ટરનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે—એવી પ્રથા જેને તેઓ હવે સ્વીકારી શકે તેમ નથી. તેમણે અવલોકન કર્યું કે આમ આદમી પાર્ટીએ એક સમયે અત્યંત આશાસ્પદ વ્યક્તિઓને પોતાની સાથે જોડ્યા હતા, પરંતુ તે તેમને જાળવી રાખવામાં નિષ્ફળ રહી; તેના બદલે, પાર્ટીમાં હવે એવા નવા લોકો ભરાઈ ગયા છે જેમણે ક્યારેય બૂથ સ્તરે પણ કામ કર્યું નથી—રાજસ્થાનમાંથી પસંદ કરાયેલા આવા લોકોને પંજાબમાં ઉચ્ચ હોદ્દા, બંગલા અને સત્તાવાર વાહનો સોંપવામાં આવ્યા છે.

"દેશની જનતા આમ આદમી પાર્ટીના સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ પાસેથી એ જાણવા માંગે છે કે એવી કઈ પરિસ્થિતિઓ સર્જાઈ જેના કારણે કિરણ બેદી, અંજલિ દમાનિયા, મધુ ભાદુરી, શાઝિયા ઈલ્મી, રિચા પાંડે, સ્વાતિ માલીવાલ અને હવે પ્રિયંકા કક્કડ જેવી મહિલાઓએ તેમની સાથેના સંબંધો તોડવા પડ્યા. પ્રિયંકા કક્કડનું પાર્ટી છોડીને કોંગ્રેસમાં જોડાવું એ કોઈ આશ્ચર્યજનક બાબત નથી. જોકે, એક પ્રશ્ન ચોક્કસ ઊભો થાય છે—જેનો જવાબ વર્ષોથી અરવિંદ કેજરીવાલ પાસેથી માંગવામાં આવી રહ્યો છે. દિલ્હી અને દેશની જનતા એ જાણવા માંગે છે કે તેમની સાથે જોડાયેલી મોટાભાગની મહિલા નેતાઓ—ભલે તે 'ઈન્ડિયા અગેઈન્સ્ટ કરપ્શન'ની શરૂઆતનો સમય હોય કે આમ આદમી પાર્ટીની સ્થાપનાનો—શા માટે એવી પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરી રહી હતી જેના કારણે તેમને તેમનો સાથ છોડવાની ફરજ પડી!" — પ્રવીણ શંકર કપૂર, પ્રવક્તા, દિલ્હી ભાજપ

જાણો પ્રિયંકા કક્કડ કોણ છે

પ્રિયંકા કક્કડ વ્યવસાયે વકીલ છે. તેમણે યુએસએની પ્રતિષ્ઠિત યુનિવર્સિટી ઓફ પેન્સિલવેનિયામાંથી કાયદામાં માસ્ટર ડિગ્રી મેળવી છે. રાજકારણમાં પ્રવેશતા પહેલા, તેમણે લગભગ ૧૭ વર્ષ સુધી વકીલાત કરી હતી. તેઓ 2013માં આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા હતા અને પાર્ટીના શરૂઆતના દિવસોથી લઈને તેના સંગઠનાત્મક વિસ્તરણ સુધી અનેક મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકાઓ ભજવી હતી. એપ્રિલ ૨૦૨૩માં, આમ આદમી પાર્ટીએ તેમને પાર્ટીના મુખ્ય રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા તરીકે નિયુક્ત કર્યા હતા. આ ઉપરાંત, તેમણે રાજ્યસભાના સાંસદ સંજય સિંહના સલાહકાર, ઉત્તર પ્રદેશ માટે કાનૂની નિરીક્ષક અને તેલંગાણા માટે પાર્ટી નિરીક્ષક તરીકે પણ સેવા આપી હતી. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, તેઓ ટેલિવિઝન ડિબેટ્સ અને રાષ્ટ્રીય મંચો પર આમ આદમી પાર્ટીનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા સૌથી જાણીતા ચહેરાઓમાંથી એક રહ્યા છે.

કોંગ્રેસમાં જોડાયા પછી, પ્રિયંકા કક્કડે કહ્યું કે રાજકારણમાં એક દાયકાથી વધુના અનુભવ સાથે, તેમને ખાતરી થઈ ગઈ છે કે માત્ર કોંગ્રેસ જ દિલ્હીને સ્વચ્છ, હરિયાળું, વિકસિત અને સુરક્ષિત બનાવી શકે છે. મને એ પણ સમજાયું કે જો આજે આપણા દેશના રાજકારણમાં કોઈ એવા નેતા છે જે ખરેખર અસલી (પ્રમાણિક) છે—અને તે અસલિયતને રજૂ કરવામાં ડરતા નથી—તો તે રાહુલ ગાંધી છે. તેઓ એવા નેતા છે જેમણે ક્યારેય માત્ર કેમેરા માટે આંસુ નથી સાર્યા. મેં જોયું છે કે તેમને નીચા દેખાડવા માટે સમગ્ર સરકારી તંત્રનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, તેમ છતાં રાહુલ ગાંધી અને કોંગ્રેસ બંને મક્કમ રહ્યા હતા.

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TAGGED:

PRIYANKA KAKKAR
પ્રિયંકા કક્કડ
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