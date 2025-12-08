પ્રિયંકા ગાંધીએ કહ્યું, "ગૃહમાં નેહરુ પર એકવાર વિગતવાર ચર્ચા કરાવો અને પછી આ પ્રકરણ બંધ કરો."
લોકસભામાં વંદે માતરમ પર ચર્ચા દરમિયાન પ્રિયંકા ગાંધી અને ભાજપના સભ્યોએ નેહરુને લઈને માહોલ ગરમાયો હતો.
By PTI
Published : December 8, 2025 at 7:38 PM IST
નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસના મહાસચિવ પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રાએ સોમવારે લોકસભામાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ભાજપ પર વળતો પ્રહાર કરતા કહ્યું કે જવાહરલાલ નેહરુ પર વિગતવાર ચર્ચા ગૃહમાં એકવાર થવી જોઈએ, જેથી તેમના પર વારંવારના આરોપોનો પ્રકરણ હંમેશા માટે બંધ થઈ શકે અને બેરોજગારી, મોંઘવારી અને અન્ય મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ શકે.
નીચલા ગૃહમાં વંદે માતરમ પર ચર્ચામાં ભાગ લેતા, કોંગ્રેસના સાંસદે એમ પણ કહ્યું કે નેહરુ લગભગ તે જ સમયગાળા માટે જેલમાં હતા જેટલો સમય વડાપ્રધાન મોદી પદ પર રહ્યા છે. કેરળના વાયનાડના લોકસભા સભ્યએ કહ્યું, "નેહરુજી આ દેશ માટે જીવ્યા અને તેની સેવા કરતી વખતે મૃત્યુ પામ્યા."
પ્રિયંકા ગાંધીએ કહ્યું, "વડાપ્રધાન આ ગૃહમાં 12 વર્ષથી છે, અને હું અહીં 12 મહિનાથી છું. પરંતુ હું એક નાની સલાહ આપવા માંગુ છું." નેહરુજી વિરુદ્ધ તમારી પાસે જે ફરિયાદો છે, તમે જે અપમાન કરવા માંગો છો તેની યાદી બનાવો. પછી અમે સ્પીકરને પૂછીશું અને ચર્ચા માટે સમય નક્કી કરીશું. 10 કલાક, 20 કલાક, 40 કલાક, તમારી ફરિયાદોનું નિરાકરણ લાવવા માટે ગમે તેટલા કલાકો લાગે, અમે તેની ચર્ચા કરીશું."
તેમણે કહ્યું, "આ પ્રકરણને એકવાર ચર્ચા કરી હંમેશા માટે બંધ કરો. દેશ તમારી ફરિયાદો સાંભળશે, ઇન્દિરા ગાંધીએ શું કર્યું, રાજીવ ગાંધીએ શું કર્યું, ભાઈ-બહેન શું છે, નેહરુજીએ કઈ ભૂલો કરી. અમને કહો, પછી આપણે આ મુદ્દો પૂર્ણ કરીશું. તે પછી અમે બેરોજગારી, મોંઘવારી અને મહિલાઓના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરીશું..." તેમણે કહ્યું કે જવાહરલાલ નેહરુજી લગભગ એટલા વર્ષોથી દેશ માટે જેલમાં રહ્યા છે જેટલા વર્ષોથી નરેન્દ્ર મોદી વડા પ્રધાન છે.
કોંગ્રેસના મહાસચિવે કહ્યું, "જો નેહરુએ ISRO ન બનાવ્યું હોત, તો મંગળયાન ન હોત. જો DRDO (સંરક્ષણ સંશોધન અને વિકાસ સંગઠન) ન બનાવ્યું હોત, તો તેજસ (લડાયક વિમાન) ન હોત. જો IIT અને IIM ન બન્યા હોત, તો આપણે ITમાં આગળ ન હોત. જો AIIM ન બન્યા હોત, તો આપણે કોરોનાવાયરસ (રોગચાળો)નો સામનો કેવી રીતે કર્યો હોત. જો આટલા બધા જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો ન બન્યા હોત, તો ભારતનો વિકાસ કેવી રીતે થયો હોત?"
તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે, શાસક પક્ષ વંદે માતરમ પર વિવાદ ઉભો કરીને ઘણા મહાપુરુષોનું અપમાન કરી રહ્યું છે. નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ અને રવિન્દ્રનાથ ટાગોરના પત્રોનો ઉલ્લેખ કરતા પ્રિયંકાએ કહ્યું, "28 ઓક્ટોબર, 1937ના રોજ, કોંગ્રેસ કાર્યકારી સમિતિએ તેના ઠરાવમાં 'વંદે માતરમ' ને રાષ્ટ્રગીત તરીકે જાહેર કર્યું. મહાત્મા ગાંધી, નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ, પંડિત નેહરુ, આચાર્ય નરેન્દ્ર દેવ, સરદાર પટેલ અને ગુરુદેવ રવિન્દ્રનાથ ટાગોર કાર્યકારી સમિતિની બેઠકમાં બે શ્લોકો પર સંમત થયા હતા.
તેમણે કહ્યું કે સ્વતંત્રતા પછી, જ્યારે ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદે 1950 માં બંધારણ સભામાં સમાન ગીતના આ બે શ્લોકો ભારતના રાષ્ટ્રગીત તરીકે જાહેર કર્યા, ત્યારે બાબાસાહેબ આંબેડકર સહિત આ મહાપુરુષો હાજર હતા. તેમણે ઉમેર્યું, "ભાજપના સાથીઓના નેતા શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી પણ હાજર હતા. ત્યાં પણ કોઈએ કોઈ વાંધો વ્યક્ત કર્યો ન હતો."
પ્રિયંકાએ કહ્યું, "આજે આપણે આપણા રાષ્ટ્રગીત પર ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, પરંતુ આપણું રાષ્ટ્રગીત પણ એક કવિતા છે, અને ગુરુદેવ રવીન્દ્રનાથ ટાગોરે રાષ્ટ્રગીત અને રાષ્ટ્રગીત બંને પસંદ કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી."
તેમણે દાવો કર્યો, "બંધારણ સભાએ અપનાવેલા 'વંદે માતરમ' ના સ્વરૂપ પર પ્રશ્ન ઉઠાવવો એ માત્ર તે મહાન પુરુષોનું અપમાન નથી, જેમણે પોતાની મહાન બુદ્ધિથી આ નિર્ણય લીધો હતો, પરંતુ તે બંધારણ વિરોધી ઇરાદાઓને પણ ઉજાગર કરે છે."
