કોટા પ્રસૂતા કાંડ: આરોગ્ય વિભાગના મુખ્ય સચિવે હોસ્પિટલનું કર્યુ નિરીક્ષણ, હોસ્પિટલમાં બેદરકારી નરી આંખે જોઈ
પ્રમુખ શાસન સચિવ ગાયત્રી રાઠોડે કહ્યું કે સારવારમાં થયેલી લાપરવાહી સહન કરવામાં આવશે નહીં. વિભાગીય તપાસ ચાલુ છે. દોષીઓ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
Published : May 12, 2026 at 5:14 PM IST
કોટાઃ મેડિકલ કૉલેજની હૉસ્પિટલોમાં પ્રસૂતાઓની કિડની ફેલ થવાના કિસ્સાએ તબીબી વ્યવસ્થા પર ગંભીર સવાલ ઊભા કરી દીધા છે. આરોગ્ય વિભાગના મુખ્ય શાસન સચિવ (PHS) ગાયત્રી રાઠોડે જે.કે. લોન અને એમબીએસ હૉસ્પિટલોનું નિરીક્ષણ કર્યું અને સ્વીકાર્યું કે સુપરવાઇઝરી નેગ્લિજન્સ (દેખરેખમાં બેદરકારી) સામે આવી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે ઓપરેશન થિયેટર (OT) અને પોસ્ટ ઑપરેટિવ પ્રોટોકોલમાં ચૂક થઈ છે. સાથે જ નર્સિંગ વિદ્યાર્થીઓની તાલીમ પર પણ સવાલ ઉઠાવ્યા અને કહ્યું કે નર્સિંગ વિદ્યાર્થીઓને કેન્યુલા લગાવતાં પણ નથી આવડતું. બીજી તરફ હૉસ્પિટલની બહાર પીડિત પરિવારજનો 24 કલાકથી ધરણા પર છે. તેઓ 50 લાખ રૂપિયાના વળતર અને દોષીઓ સામે કાર્યવાહીની માગ કરી રહ્યા છે. હાલમાં હૉસ્પિટલમાં 5 પ્રસૂતાઓ દાખલ છે, જેમાંથી કેટલીકની હાલતમાં સુધારો છે, તો કેટલીક હજુ પણ ICUમાં છે.
શાસન સચિવ રાઠોડે મંગળવારે જે.કે. લોન અને એમબીએસ હૉસ્પિટલોનું ઝીણવટપૂર્વક નિરીક્ષણ કર્યું. તેમણે લેબર રૂમ, પોસ્ટ ઑપરેટિવ વૉર્ડ, આઈસીયુ અને વેઇટિંગ એરિયા ઉપરાંત હૉસ્પિટલમાં ફરજ પરના ડૉક્ટરો, સ્ટાફ નર્સો અને દર્દીઓના સંબંધીઓ પાસેથી પણ ફીડબેક લીધો. આ દરમિયાન તેમણે કહ્યું કે એક પછી એક પ્રસૂતાઓની બગડતી હાલત ઓપરેશન થિયેટર અને પોસ્ટ ઑપરેટિવ કેર પ્રોટોકોલમાં થયેલી ચૂક તરફ ઈશારો કરે છે. તેમણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું, ‘મજબૂત દેખરેખ (સ્ટ્રોંગ સુપરવિઝન)ની જરૂર હતી, પરંતુ એવું દેખાતું નથી.’
નર્સિંગ વિદ્યાર્થીઓ પર ટિપ્પણી: એમબીએસ હૉસ્પિટલની મુલાકાત દરમિયાન નર્સિંગના વિદ્યાર્થીઓને મળ્યા ત્યારે ગાયત્રી રાઠોડે કહ્યું કે આ તાલીમાર્થીઓને અત્યાર સુધી પાયાની બાબતો પણ નથી આવડતી. તેમણે કહ્યું, ‘આ વિદ્યાર્થીઓને કેન્યુલા લગાવતાં પણ નથી આવડતું. એમના બેઝિક્સ (મૂળભૂત બાબતો) તો ક્લિયર કરાવો.’ તેમણે સંબંધિત અધિકારીઓને સૂચના આપી કે તાલીમ અને મોનિટરિંગ વ્યવસ્થાને મજબૂત બનાવવામાં આવે.
દવાઓના નમૂના તપાસ માટે મોકલાયા, કારણ સ્પષ્ટ નથી: મુખ્ય શાસન સચિવે જણાવ્યું કે આ કિસ્સો દવાઓની કોઈ પ્રતિક્રિયા (રિએક્શન) અથવા કોઈ સંક્રમણના કારણે થયો હોઈ શકે છે. હાલમાં સાવચેતીના ભાગરૂપે અસરગ્રસ્ત દવાઓ બંધ કરીને તપાસ માટે મોકલી આપવામાં આવી છે. જયપુરથી આવેલી નિષ્ણાત ટીમ પણ દર્દીઓના રેકોર્ડ, ICU અને વૉર્ડના સેમ્પલની તપાસ કરી રિપોર્ટ તૈયાર કરી રહી છે.
પાંચ પ્રસૂતાઓ હજુ પણ દાખલ: પ્રાચાર્ય ડૉ. નિલેશ જૈને જણાવ્યું કે હાલમાં પાંચ પ્રસૂતાઓ સુપર સ્પેશિયાલિટી હૉસ્પિટલમાં દાખલ છે. પ્રસૂતા ચંદ્રકલાની હાલતમાં સુધારો થયો છે અને તેમને વૉર્ડમાં શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. સુશીલાને ડાયાલિસિસનો સપોર્ટ આપવામાં આવી રહ્યો છે. રાગિની આઈસીયુમાં છે અને ધન્ની તથા આરતીની સારવાર ચાલુ છે. તમામ દર્દીઓ પર નિષ્ણાત ચિકિત્સકોની દેખરેખ હેઠળ છે.
પરિવારજનોનું ધરણા ચાલુ, કોંગ્રેસ સક્રિય: અહીં, ઘટના બાદથી જ મૃતક પિંકી મહાવરના પતિ ચંદ્રપ્રકાશ અને પરિવારજનો સુપર સ્પેશિયાલિટી હૉસ્પિટલની બહાર ધરણા પર બેઠા છે. કોંગ્રેસ જિલ્લા પ્રમુખ રાખી ગૌતમ પણ તેમના સમર્થનમાં ધરણામાં હાજર છે. પ્રદર્શનકારીઓની માગ છે કે પીડિત પરિવારને 50 લાખ રૂપિયાનું વળતર અપાય અને લાપરવાહ તબીબી કર્મચારીઓ વિરુદ્ધ કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવે. સોમવારે મોડી રાત્રે વહીવટીતંત્રએ ધરણા સ્થળના કૂલર-પંખાની વીજળી કાપી નાખી, પરંતુ પ્રદર્શનકારીઓ લડતા રહ્યાં.
પીએચએસનો કડક સંદેશ: મુખ્ય શાસન સચિવ ગાયત્રી રાઠોડે કહ્યું કે કોઈ પણ સ્તરે પ્રોટોકોલનું ઉલ્લંઘન સહન કરવામાં આવશે નહીં. તેમણે સૂચના આપી કે દર્દીઓની સારવારમાં કોઈ પણ પ્રકારની બેદરકારી ન જોવા મળે. વિભાગીય તપાસ ચાલુ છે અને દોષીઓ વિરુદ્ધ શિસ્તભંગની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો...