આઝાદી પછી પ્રથમ વખત બદલાશે વડાપ્રધાનનું કાર્યાલય, હવે 'સેવા તીર્થ'થી ચાલશે સરકાર
સાઉથ બ્લૉકમાં પીએમ મોદી આજે અંતિમ વખત કેબિનેટ બેઠક કરશે, તે બાદ આ ઇતિહાસ બની જશે.
Published : February 13, 2026 at 2:39 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્રની મોદી સરકારનું પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય આજે શુક્રવારે નવા એડ્રેસ પર શિફ્ટ થઇ જશે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે આઝાદી બાદ પ્રથમ વખત પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય સાઉથ બ્લૉકમાંથી નવી જગ્યાએ જઇ રહ્યું છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 'સેવા તીર્થ' ભવનના નામકરણનું અનાવરણ કર્યું છે.
મળતી માહિતી અનુસાર, આજે સાંજે અહીં સાઉથ બ્લૉકમાં વડાપ્રધાન મોદી અંતિમ વખત કેબિનેટ બેઠક કરશે. આ બેઠક 6 વાગ્યે મળશે. PMOએ જણાવ્યું કે પીએમ મોદી પોતાના કાર્યાલયના શિફ્ટ થયા પહેલા બપોરે આ નવા ભવન 'સેવા તીર્થ'નું અનાવરણ કરશે.
#WATCH | Delhi: PM Narendra Modi unveils the name of complex housing PMO, NSCS and Cabinet Secretariat- ‘Seva Teerth’— ANI (@ANI) February 13, 2026
Since 2014, the Modi government has taken steady steps to move away from symbols of India’s colonial past and to usher in a mindset shift.
The following are… pic.twitter.com/6UYEWa3zf2
PM મોદીએ કર્યું ઉદ્દઘાટન
વડાપ્રધાન મોદીએ સેવા તીર્થ પરિસરની સાથે સાથે કર્તવ્ય ભવન-1 અને 2નું પણ ઉદ્દઘાટન કર્યું છે. ઉદ્દઘાટન ભારતના વહીવટી શાસનના સ્થાપત્યમાં પરિવર્તનશીલ સીમાચિહ્નરૂપ બનશે કારણ કે સેવા તીર્થમાં પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય (PMO), રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પરિષદ સચિવાલય અને કેબિનેટ સચિવાલય છે. કર્તવ્ય ભવન-1 અને 2ની અંદર નાણા, સંરક્ષણ, સ્વાસ્થ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ, શિક્ષણ મંત્રાલય સહિત કેટલાક ઉચ્ચ પ્રોફાઇલ મંત્રાલય કામ કરશે. અધિકારીઓ અનુસાર, પીએમ મોદીએ બપોરે 1.30 વાગ્યે સેવા તીર્થ ભવન પરિસરના નામનું અનાવરણ કર્યું હતું અને પછી ઔપચારિક રીતે સેવા તીર્થ અને કર્તવ્ય ભવન-1 અને 2નું ઉદ્દઘાટન કરશે. સાંજે 6 વાગ્યે સેવા તીર્થમાં એક સાર્વજનિક કાર્યક્રમને પણ પીએમ મોદી સંબોધિત કરશે.
Tomorrow, 13 Feb 2026, the history of independent India takes a new turn.— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) February 12, 2026
The iconic PMO “Prime Minister’s Office” moves from the British era South Block to its new address, #SevaTeerth”.
Incidentally, on this very day in 1931, that is 13 February 1931, the British had declared… pic.twitter.com/vPU75mxY7V
ઇકોસિસ્ટમ બનાવવાના વચનને દર્શાવે છે નવી ઓફિસ
નવું કોમ્પલેક્સ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના એક મોર્ડન, કુશળ, આસાન અને નાગરિક-કેન્દ્રિત ગવર્નન્સ ઇકોસિસ્ટમ બનાવવાના વચનને દર્શાવે છે. બન્ને બિલ્ડિંગ કોમ્પલેક્સમાં ડિજિટલી ઇન્ટીગ્રેટેડ ઓફિસ, સ્ટ્રક્ચર્ડ પબ્લિક ઇન્ટરફેસ ઝોન અને સેન્ટ્રલાઇઝ્ડ રિસેપ્શનની સુવિધાઓ છે. આ સુવિધાઓથી સહયોગ, કુશળતા, આસાન ગવર્નન્સ, નાગરિકોની ભાગીદારીમાં સુધારો અને કર્મચારીઓની ભલાઇ વધશે. 4-સ્ટાર GRIHA સ્ટાન્ડર્ડ અનુસાર ડિઝાઇન કરવામાં આવેલા કોમ્પલેક્સમાં રિન્યૂએબલ એનર્જી સિસ્ટમ, પાણી બચાવવાના ઉપાય, વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ સોલ્યૂશન અને હાઇ-પરફોર્મન્સ બિલ્ડિંગ એનવેલપ સામેલ છે. આ પગલાં પર્યાવરણીય અસરને નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડે છે, સાથે સાથે કાર્યકારી કાર્યક્ષમતામાં પણ વધારો કરે છે.
સાઉથ બ્લૉકમાં આ વસ્તુની કમી હતી
એક ઓફિશિયલ નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું કે બિલ્ડિંગ કોમ્પલેક્સમાં સ્માર્ટ એક્સેસ કંટ્રોલ સિસ્ટમ, સર્વિલાન્સ નેટવર્ક અને એડવાન્સ્ડ ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જેવા મોટા સેફ્ટી અને સિક્યુરિટી ફ્રેમવર્ક પણ સામેલ છે, જે અધિકારીઓ અને વિઝિટર્સ માટે એક સુરક્ષિત અને આસાન માહોલ પાક્કો કરે છે. સેન્ટ્રા વિસ્ટા એરિયામાં નવી સ્ટેટ ઓફ ધ આર્ટ બિલ્ડિંગને ફ્યૂચર રેડી સુવિધાઓથી સજાવવામાં આવ્યું છે. આ એક સારૂં, મોર્ડન વર્કિંગ માહોલ બનાવી રાખવા માટે સારી રીતે તૈયાર છે, જેની સાઉથ બ્લૉકમાં કમી હતી.
આ મંત્રાલય પણ શિફ્ટ થશે
મળતી માહિતી અનુસાર, કેટલાક હાઇ-પ્રોફાઇલ મંત્રાલય કર્તવ્ય ભવન-1 અને 2માં છે જેમાં ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટ્રી, ડિફેન્સ મિનિસ્ટ્રી, હેલ્થ અને ફેમિલી વેલફેર મિનિસ્ટ્રી, કોર્પોરેટ અફેર્સ મિનિસ્ટ્રી, એજ્યુકેશન મિનિસ્ટ્રી, કલ્ચર મિનિસ્ટ્રી, લો એન્ડ જસ્ટિસ મિનિસ્ટ્રી, ઇન્ફર્મેશન એન્ડ બ્રોડકાસ્ટિંગ મિનિસ્ટ્રી, એગ્રીકલ્ચર એન્ડ ફાર્મર્સ વેલફેર મિનિસ્ટ્રી, કેમિકલ્સ એન્ડ ફર્ટિલાઇઝર્સ મિનિસ્ટ્રી અને ટ્રાઇબલ અફેર્સ મિનિસ્ટ્રી સામેલ છે.
સેવા તીર્થ બનાવવામાં કેટલો ખર્ચ થયો
સેવા તીર્થને બનાવવામાં લગભગ 1,189 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ થયો છે. આ ભવનમાં પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય (PMO), કેબિનેટ સચિવાલય અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પરિષદ સચિવાલય માટે અલગ અલગ ભવન બનાવવામાં આવ્યા છે.
