PM મોદી આજથી બે દિવસ મલેશિયાના પ્રવાસે, આજે ભારતીય સમુદાયના કાર્યક્રમમાં આપશે હાજરી
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજથી બે દિવસ માટે મલેશિયાના પ્રવાસે જઈ રહ્યાં છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીની આ ત્રીજી મલેશિયાની મુલાકાત છે.
નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો મલેશિયાનો બે દિવસનો પ્રવાસ આજથી શરૂ થઈ રહ્યો છે. પીએમ મોદીનો મલેશિયાનો આ ત્રીજો પ્રવાસ છે. 2024માં વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીની સ્થાપના થઈ ત્યારથી બંને દેશો તેમના સંબંધોને મજબૂત બનાવી રહ્યા છે. આ મુલાકાત દરમિયાન, બંને પક્ષો તેમના સંબંધોના તમામ પાસાઓની સમીક્ષા કરશે.
પ્રધાનમંત્રી મોદીની મલેશિયા મુલાકાત ભારત-મલેશિયા સંબંધોને વધુ ગાઢ બનાવવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે, જેને ઓગસ્ટ 2024 માં મલેશિયાના પ્રધાનમંત્રી અનવર ઇબ્રાહિમની ભારત મુલાકાત દરમિયાન વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી સુધી વધારવામાં આવ્યું હતું. વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીની સ્થાપના પછી લેવામાં આવેલા નિર્ણયોના અમલીકરણ પર ખાસ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે. ભારતની એક્ટ ઇસ્ટ પોલિસી હેઠળ મલેશિયા એક મહત્વપૂર્ણ ભાગીદાર છે.
મલેશિયામાં ભારતના હાઈ કમિશનર બી.એન.રેડ્ડીએ જણાવ્યું હતું કે, બંને પક્ષો વચ્ચે ચર્ચા વેપાર અને અર્થતંત્ર, ઉભરતી ટેકનોલોજી, ઉર્જા, શિક્ષણ અને સ્ટાર્ટઅપ્સ, એઆઈ અને ફિનટેક જેવા ક્ષેત્રોમાં સહયોગને મજબૂત બનાવવા પર કેન્દ્રિત હશે, કારણ કે બંને પક્ષો પરંપરાગત ક્ષેત્રોથી આગળ વધીને સહયોગને વિસ્તૃત કરવા માંગે છે.
પ્રધાનમંત્રી મોદી આજે ભારતીય ડાયસ્પોરા માટે એક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે. કુઆલાલંપુરમાં એક મોટા પાયે સમુદાય કાર્યક્રમ, સેલમત દાતાંગ મોદીજીનું આયોજન કરવામાં આવશે. આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો હાજરી આપે તેવી અપેક્ષા છે. મલેશિયન કલાકારો દ્વારા સાંસ્કૃતિક પ્રદર્શન ભારતની વિવિધતા અને ભારતીય સમુદાયની જીવંતતાની ઉજવણી કરશે.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને મલેશિયાના પ્રધાનમંત્રી અનવર ઇબ્રાહિમ સંયુક્ત રીતે સમુદાય કાર્યક્રમને સંબોધિત કરશે, જે ભારત-મલેશિયા સંબંધોમાં વધતી જતી નિકટતાને પ્રતિબિંબિત કરશે. ડાયસ્પોરા કાર્યક્રમ આજે યોજાવાનો છે, જ્યારે સત્તાવાર સ્વાગત, વ્યક્તિગત બેઠકો, પ્રતિનિધિમંડળ-સ્તરની વાટાઘાટો અને એમઓયુનું વિનિમય આવતીકાલે થશે.