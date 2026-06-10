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NDA બેઠકમાં PM મોદીનું સંબોધન: દેશ કોંગ્રેસના કુચક્રમાંથી મુક્ત થયો, આ 12 વર્ષની એક મોટી સફળતા

PM મોદી દેશના સૌથી લાંબા સમયગાળા માટે ચૂંટાયેલા વડાપ્રધાન બની ગયા છે

PM મોદી દેશના સૌથી લાંબા સમયગાળા માટે ચૂંટાયેલા વડાપ્રધાન બની ગયા છે
PM મોદી દેશના સૌથી લાંબા સમયગાળા માટે ચૂંટાયેલા વડાપ્રધાન બની ગયા છે (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 10, 2026 at 10:11 PM IST

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Updated : June 10, 2026 at 10:28 PM IST

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નવી દિલ્હી: શાસક ગઠબંધનના શાસનના 12 વર્ષ પૂર્ણ થવા અને ભારતના સૌથી લાંબા સમય સુધી ચૂંટાયેલા વડાપ્રધાન બન્યાની ઉજવણી માટે બુધવારે નેશનલ ડેમોક્રેટિક એલાયન્સ (NDA) ની એક ખાસ બેઠક યોજાઈ હતી. NDA નેતાઓને સંબોધતા PM મોદીએ કહ્યું, "તમે બધાએ ખરેખર આ દિવસને મારા માટે યાદગાર બનાવ્યો છે."

NDA નેતાઓની બેઠકને સંબોધતા PM નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, "આટલા લાંબા સમય સુધી ભારત માતાની સેવા કરવી, તેની સેવા કરવાનો લહાવો મેળવવો, ફક્ત સર્વશક્તિમાનની વિશેષ કૃપાથી જ શક્ય છે." PM મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, તેમના માટે, લોકો દૈવીનું મૂર્ત સ્વરૂપ છે; તેથી જ તેઓ હંમેશા આ સેવાને આધ્યાત્મિક ભક્તિ (સાધના) ના સ્વરૂપ તરીકે જોતા આવ્યા છે. આ ભક્તિ ક્યારેય એકલ પ્રયાસ રહી નથી; તે એક સામૂહિક યજ્ઞ (બલિદાન/ઉમદા પ્રયાસ) છે જેમાં તમે બધા અને અન્ય ઘણા સાથીઓએ ફરજની ભાવના સાથે તમારી સેવાઓ આપી છે.

NDA નેતાઓ પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરતાં, PM મોદીએ કહ્યું કે તેમણે આ દિવસને ખરેખર તેમના માટે યાદગાર બનાવ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે તેઓ અભિભૂત અને ખૂબ આભારી છે. તેમણે ટિપ્પણી કરી કે 'ચરૈવેતિ-ચરૈવેતિ' (આગળ વધતા રહો) ના મંત્રનો જાપ કરતી વખતે અને આ રાજકીય સફરના અનેક ઉતાર-ચઢાવમાંથી પસાર થતી વખતે, તેમણે ક્યારેય આ ખાસ સીમાચિહ્ન સુધી પહોંચવાની કલ્પના પણ નહોતી કરી. તેઓ સૌથી લાંબા કાર્યકાળ માટે ચૂંટાયેલા વડાપ્રધાન તરીકે સતત સેવા આપવાની તક મળવાને પોતાનું સર્વોચ્ચ સૌભાગ્ય માને છે. આ પ્રસંગે તેમનું સન્માન અને આદર કરવા બદલ તેમણે દરેકનો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કર્યો.

પોતાના સંબોધનમાં, PM મોદીએ યાદ કર્યું કે, જ્યારે NDA 2014 માં જીત્યું, ત્યારે તેમણે કહ્યું હતું કે દેશના સામાન્ય નાગરિક માટે એક નવી આશાનો પ્રકાશ થયો છે. આ આશાને પોષવી અને જાળવી રાખવી એ બધાની સામૂહિક જવાબદારી છે. કોંગ્રેસ દ્વારા વિશ્વાસઘાત બાદ દેશના લોકોએ NDA પર વિશ્વાસ મૂક્યો હતો. આજે, તેઓ સંતોષ અને ગર્વની લાગણી અનુભવે છે કે, NDA પરિવાર તરીકે, તેમણે સતત રાષ્ટ્રના વિશ્વાસને મજબૂત બનાવ્યો છે.

વિપક્ષ પર નિશાન સાધતા, પીએમ મોદીએ ટિપ્પણી કરી કે કોંગ્રેસે વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવાને બદલે દેશને હજારો કરોડ રૂપિયાના કૌભાંડોની શ્રેણીમાં ખેંચી લીધો છે. 2014 માં NDA સરકારની રચના થઈ ત્યારે દેશનું ભાગ્ય બદલાઈ ગયું. તેમણે કહ્યું કે, જ્યારે ઇરાદો, નીતિ અને નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયા એકસાથે કામ કરે છે અને એકતામાં કામ કરે છે ત્યારે દેશે વિકાસની સાચી ગતિ જોઈ.

પીએમ મોદીએ જણાવ્યું કે NDAના 12 વર્ષના કાર્યકાળની એક મોટી સફળતા એ છે કે દેશને કોંગ્રેસની કાવતરાઓની જાળમાંથી મુક્તિ મળી. તેમણે ઉમેર્યું કે કોંગ્રેસે દેશને લાચારી, નિરાશા અને હીનતાના ગર્તામાં ધકેલી દીધો છે.

પીએમ મોદીએ જણાવ્યું હતું કે દેશને એવું માનવા માટે શરતી બનાવવામાં આવ્યું હતું કે ભારતમાં વિકાસ ફક્ત ગોકળગાયની ગતિએ થઈ શકે છે અને ઝડપી વિકાસ અશક્ય છે. તેમણે જણાવ્યું કે આ ધીમા વિકાસને ચાલાકીપૂર્વક "હિન્દુ વિકાસ દર" તરીકે ઓળખવામાં આવ્યો હતો - એટલે કે કાર્યશૈલી, જવાબદારી અને નિષ્ફળતા કોંગ્રેસની હતી, છતાં દેશની વિશાળ હિન્દુ વસ્તી સાથે કલંક જોડાયેલું હતું. વાસ્તવમાં, તેમણે દલીલ કરી હતી કે, આ ખામીયુક્ત વલણને "કોંગ્રેસ વિકાસ દર" નામ આપવું જોઈએ.

પીએમ મોદીએ ટિપ્પણી કરી હતી કે "કોંગ્રેસ વિકાસ દર" યુગ સુશાસન, મજબૂત નીતિ, નિષ્ઠાવાન ઉદ્દેશ્ય અને નિર્ણાયક પગલાંથી વંચિત હતો. જ્યારે અટલજીના નેતૃત્વમાં NDA સરકાર સત્તામાં આવી ત્યારે જ દેશને ઝડપી વિકાસ કેવો દેખાય છે તેની ઝલક મળી. જોકે, કમનસીબે, 2004 માં, રાષ્ટ્ર ફરી એકવાર અસ્થિરતાના વમળમાં ડૂબી ગયું અને કોંગ્રેસના કબજામાં ફસાઈ ગયું.

NDA નેતાઓની બેઠક

સૂત્રોએ જણાવ્યું કે, વડા પ્રધાન મોદી, ભાજપના વરિષ્ઠ નેતાઓ અને શાસક NDAના તમામ ઘટક પક્ષોના પ્રતિનિધિઓએ ભારત મંડપમ ખાતે યોજાયેલી એક મહત્વપૂર્ણ બેઠકમાં ભાગ લીધો હતો. આ બેઠકમાં NDA શાસિત તમામ 22 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના મુખ્યમંત્રીઓ અને નાયબ મુખ્યમંત્રીઓ, તેમજ તમામ ગઠબંધન ભાગીદારોના નેતાઓએ પણ હાજરી આપી હતી.

બુધવારે, મોદી સતત કાર્યકાળની દ્રષ્ટિએ ભારતના સૌથી લાંબા સમય સુધી ચૂંટાયેલા વડાપ્રધાન બન્યા. તેમણે દેશના પ્રથમ વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નહેરુ દ્વારા 4,398 દિવસ સુધી શાસન કરવાનો રેકોર્ડ તોડ્યો, જેમનો કાર્યકાળ 1952ની સામાન્ય ચૂંટણીઓ પછી શરૂ થયો હતો.

1947 થી 1952 સુધી નેહરુએ વચગાળાની સરકારનું નેતૃત્વ કર્યું, કારણ કે 1952 સુધી સામાન્ય ચૂંટણીઓ યોજાઈ ન હતી. ઇન્દિરા ગાંધીએ 14 વર્ષથી વધુ સમય સુધી વડા પ્રધાન તરીકે સેવા આપી હતી જે મોદીના કાર્યકાળ કરતાં વધુ સમય હતો, પરંતુ તેમનો કાર્યકાળ સતત ન હતો.

4399 દિવસ કાર્યકાળ પૂર્ણ કર્યા પછી, મોદી સતત કાર્યકાળ સાથે ભારતના સૌથી લાંબા સમય સુધી ચૂંટાયેલા વડા પ્રધાન બન્યા છે. 26 મે, 2014 ના રોજ મોદીએ પ્રચંડ વિજય બાદ વડા પ્રધાનપદ સંભાળ્યું હતું. ત્યારબાદ, 2019 ની સામાન્ય ચૂંટણીઓમાં તેઓ વધુ પ્રચંડ બહુમતી સાથે ફરીથી ચૂંટાયા હતા, અને તેમનો બીજો કાર્યકાળ તે વર્ષના 30 મે ના રોજ શરૂ થયો હતો. તેમનો સતત ત્રીજો કાર્યકાળ 9 જૂન, 2024 ના રોજ શરૂ થયો હતો.

સૂત્રો અનુસાર, આ બેઠકમાં ભાજપના નેતા નીતિન નવીન અને કેન્દ્રીય મંત્રીઓ રાજનાથ સિંહ, અમિત શાહ, જેપી નડ્ડા અને નીતિન ગડકરી સહિત અન્ય લોકોએ હાજરી આપી હતી. કે. રામ મોહન નાયડુ (તેલુગુ દેશમ પાર્ટી), રાજીવ રંજન સિંહ (જેડી-યુ), એચ.ડી. સહિત એનડીએ-સાથી પક્ષોના કેન્દ્રીય પ્રધાનો. કુમારસ્વામી (JD-S), અને અનુપ્રિયા પટેલ (અપના દળ-સોનેલાલ)-એ પણ બેઠકમાં ભાગ લીધો હતો.

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Last Updated : June 10, 2026 at 10:28 PM IST

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