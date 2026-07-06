PM મોદી 3 દેશના પ્રવાસ માટે રવાના, વડાપ્રધાને કહ્યું- આ મુલાકાત ભારતની એક્ટ ઇસ્ટ નીતિ, મહાસાગર વિઝનને મજબૂત બનાવશે
PM મોદી ઇન્ડોનેશિયા, ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યૂઝીલેન્ડના 3 દેશના પ્રવાસ માટે રવાના થયા હતા.
Published : July 6, 2026 at 11:19 AM IST
નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ત્રણ દેશના પ્રવાસ માટે રવાના થયા છે. PM મોદીએ આ દરમિયાન જણાવ્યું કે, ઇન્ડોનેશિયા, ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યુઝીલેન્ડની તેમની મુલાકાત ભારતની એક્ટ ઇસ્ટ પોલિસી, મહાસાગર વિઝન અને મુક્ત, ખુલ્લા અને સમાવિષ્ટ ઇન્ડો-પેસિફિક પ્રત્યે ભારતની પ્રતિબદ્ધતાને વધુ મજબૂત બનાવશે.
6-11 જુલાઇ દરમિયાન ત્રણ દેશોના પ્રવાસે રવાના થયા પહેલા પોતાના નિવેદનમાં વડાપ્રધાને જણાવ્યું કે, આ મુલાકાત ત્રણેય દેશો સાથે ભારતના દ્વિપક્ષીય સંબંધોમાં મજબૂત ગતિને આગળ વધારશે.
PM મોદીએ પોતાના નિવેદનમાં જણાવ્યું, "પૂર્વીય અને દક્ષિણ હિંદ મહાસાગરમાં ઇન્ડોનેશિયા અને ઓસ્ટ્રેલિયા અને ત્યારબાદ ન્યુઝીલેન્ડની મારી મુલાકાત ભારતની એક્ટ ઇસ્ટ પોલિસી, મહાસાગર વિઝન અને એક મુક્ત અને ખુલ્લા ઇન્ડો-પેસિફિક પ્રત્યે આપણા દ્રષ્ટિકોણને વધુ મજબૂત બનાવશે."
Delhi: Prime Minister Narendra Modi emplanes for Jakarta, Indonesia.— ANI (@ANI) July 6, 2026
PM Narendra Modi is embarking on a three-nation tour to Indonesia, Australia, and New Zealand.
(Source: DD News) pic.twitter.com/E0yeg3CSlw
MAHASAGAR (તમામ પ્રદેશોમાં સુરક્ષા માટે પરસ્પર અને સર્વાંગી પ્રગતિ) તમામ ક્ષેત્રોમાં સુરક્ષા અને વિકાસ માટે ભારતનું વિઝન છે.રાષ્ટ્રપતિ પ્રબોવો સુબિયાન્ટોના આમંત્રણ પર વડાપ્રધાન 6થી 8 જુલાઇ દરમિયાન ઇન્ડોનેશિયાથી પ્રવાસ શરૂ કરશે. PM મોદીએ કહ્યું, "2018માં ઇન્ડોનેશિયાની મારી પ્રથમ મુલાકાત દરમિયાન ભારત અને ઇન્ડોનેશિયાએ પોતાના દ્વિપક્ષીય સંબંધોને વ્યાપક રણનીતિક ભાગીદારીના સ્તર સુધી વધારી છે.
વડાપ્રધાને કહ્યું કે દ્વિપક્ષીય સંબંધોમાં ઉન્નતિ પછી આ તેમની પ્રથમ દ્વિપક્ષીય મુલાકાત હશે અને તે જાન્યુઆરી 2025માં પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણીમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે રાષ્ટ્રપતિ પ્રબોવોની ભારતની મુલાકાત બાદ થઇ રહી છે. વડાપ્રધાને કહ્યું, "ભારત અને ઇન્ડોનેશિયા મજબૂત સભ્યતા અને લોકોથી લોકોના સંબંધો ધરાવે છે અને મારી મુલાકાત આપણી બહુપક્ષીય ભાગીદારીના તમામ પાસાઓને વધુ ગાઢ બનાવશે."
PM મોદીએ કહ્યું કે, આ મુલાકાત દરમિયાન તે ઇન્ડોનેશિયામાં ભારતીય સમુદાયના લોકોને મળશે અને રાષ્ટ્રપતિ પ્રબોવો સાથે યોગ્યાકાર્તા ખાતે પ્રબ્માનન મંદિરની મુલાકાત લેશે, જે બન્ને દેશો વચ્ચેના ગાઢ સાંસ્કૃતિક સંબંધોનું શાનદાર ઉદાહરણ છે. ઇન્ડોનેશિયાથી મોદી ઓસ્ટ્રેલિયાના વડાપ્રધાન એન્થોની અલ્બેનીસના આમંત્રણ પર મેલબોર્ન જશે.
PM મોદીએ કહ્યું, "મારી મુલાકાત આપણી વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને મજબૂત બનાવશે અને વડાપ્રધાન અલ્બેનીસ સાથે વાતચીતમાં હું સંરક્ષણ અને સુરક્ષા, વેપાર અને રોકાણ, શિક્ષણ જેવા ક્ષેત્રોમાં લોકો વચ્ચેના સંબંધોના ક્ષેત્રોમાં આપણા સંબંધોને આગળ ધપાવીશ. મોદીએ કહ્યું કે મેલબોર્નમાં તે ભારતીય સમુદાયના લોકોને પણ મળશે જે વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીનો એક મહત્ત્વપૂર્ણ આધારસ્તંભ છે."
વધુમાં તેમણે કહ્યું કે, આ મુલાકાત ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાને ઉભરતી અને મહત્ત્વપૂર્ણ ટેકનોલોજી, રમતગમત અને રમતગમત વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રોમાં આપણા દ્વિપક્ષીય સંબંધોને વધુ ગાઢ બનાવવાની તક પણ પૂરી પાડશે. પ્રવાસના અંતિમ તબક્કામાં PM મોદી ન્યુઝીલેન્ડના વડાપ્રધાન ક્રિસ્ટોફર લક્સનના આમંત્રણ પર ઓકલેન્ડ જશે.
PM મોદીએ કહ્યું કે, "મારો પ્રવાસ માર્ચ 2025માં વડાપ્રધાન લક્સનની ભારત મુલાકાત બાદ આપણા દ્વિપક્ષીય સંબંધોમાં આવેલી મજબૂત ગતિને સાર્થક રીતે આગળ વધારશે. મોદીએ કહ્યું કે, લક્સન સાથે આર્થિક, વેપાર અને વાણિજ્યિક સંબંધોને મજબૂત બનાવવા માટે ચર્ચા કરશે.
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