ETV Bharat / bharat

પીએમ મોદી આજે દિલ્હી-મેરઠ નમો ભારત કોરિડોરનું ઉદ્ઘાટન કરશે, 82 કિમીનું અંતર ફક્ત 55 મિનિટમાં કપાશે

નમો ભારત કોરિડોરની કુલ લંબાઈ 82.15 કિમી છે, જેમાંથી ૧૪ કિમી દિલ્હીમાં અને 68 કિમી ઉત્તર પ્રદેશમાં છે. આ પ્રોજેક્ટનો ખર્ચ 30,274 કરોડ રૂપિયા છે.

પ્રધાનમંત્રી મોદી આવતીકાલે નમો ભારત કોરિડોરનું ઉદ્ઘાટન કરશે
પ્રધાનમંત્રી મોદી આવતીકાલે નમો ભારત કોરિડોરનું ઉદ્ઘાટન કરશે (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 22, 2026 at 11:07 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી/ગાઝિયાબાદ : દેશની પહેલી ઝડપી રેલ, નમો ભારત, 82 કિલોમીટર લાંબા દિલ્હી-મેરઠ કોરિડોર પર દોડવા માટે તૈયાર છે. 22 ફેબ્રુઆરી, રવિવારના રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા તેનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યા બાદ, નમો ભારત સમગ્ર કોરિડોર પર જનતા માટે ખુલ્લું મૂકવામાં આવશે. નમો ભારત સુધારેલ કનેક્ટિવિટી દ્વારા નવી રોજગાર, રહેઠાણ અને વ્યવસાયની તકો સુરક્ષિત કરશે. દિલ્હી અને મેરઠ વચ્ચે મુસાફરીમાં સુધારો થશે, જ્યારે રસ્તાઓ પર ટ્રાફિકની ભીડ ઓછી થશે.

કોરિડોર વિશે મહત્વપૂર્ણ માહિતી

દિલ્હી-ગાઝિયાબાદ-મેરઠ નમો ભારત કોરિડોરની કુલ લંબાઈ 82.15 કિલોમીટર છે. દિલ્હીમાં નમો ભારત કોરિડોર કુલ 14 કિલોમીટરને આવરી લે છે, જ્યારે ઉત્તર પ્રદેશમાં કુલ 68 કિલોમીટર છે. નમો ભારત કોરિડોરની એલિવેટેડ લંબાઈ 70 કિલોમીટર છે, જેમાંથી 9.5 કિલોમીટર દિલ્હીમાં અને 60.57 કિલોમીટર ઉત્તર પ્રદેશમાં છે. નમો ભારત કોરિડોરની ભૂગર્ભ લંબાઈ 12 કિલોમીટર છે, જેમાંથી 5 કિલોમીટર દિલ્હીમાં અને 7 કિલોમીટર ઉત્તર પ્રદેશમાં છે. નમો ભારતના જાળવણી માટે, દોહે અને મોદીપુરમમાં બે જાળવણી ડેપો છે.

જાળવણી માટે દોહે અને મોદીપુરમ ખાતે બે જાળવણી ડેપો
જાળવણી માટે દોહે અને મોદીપુરમ ખાતે બે જાળવણી ડેપો (ETV ભારત)

ભંડોળનો સ્ત્રોત

નમો ભારત કોરિડોર પ્રોજેક્ટનો કુલ ખર્ચ રુ.30,274 કરોડ છે. NCRTC અનુસાર, કોરિડોરનું ભંડોળ બહુપક્ષીય ધિરાણમાંથી મેળવવામાં આવે છે: ADB તરફથી આશરે $1 બિલિયન, ન્યુ ડેવલપમેન્ટ બેંક તરફથી $500 મિલિયન અને એશિયન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંક તરફથી $500 મિલિયન. ભારત સરકાર 20% ફાળો આપે છે, ત્યારબાદ દિલ્હી સરકાર 3.22% અને ઉત્તર પ્રદેશ સરકાર 16.78% ફાળો આપે છે.

નમો ભારત કોરિડોર પર કુલ 16 સ્ટેશન છે

  • જંગપુરા
  • સરાઈ કાલે ખાન
  • ન્યૂ અશોક નગર
  • આનંદ વિહાર
  • સાહિબાબાદ
  • ગાઝિયાબાદ
  • ગુલધર
  • દલીલ
  • દુહાઈ ડિપો
  • મુરાદનગર
  • મોદીનગર દક્ષિણ
  • મોદીનગર ઉત્તર
  • મેરઠ દક્ષિણ
  • શતાબ્દી નગર
  • બેગમપુલ
  • મોદીપુરમ

8 માર્ચ, 2019 ના રોજ પીએમ મોદી દ્વારા શિલાન્યાસ કરવામાં આવ્યો હતો

દિલ્હી ગાઝિયાબાદ મેરઠ નમો ભારત કોરિડોરનો શિલાન્યાસ 8 માર્ચ, 2019 ના રોજ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. પ્રારંભિક 17 કિમીનો ભાગ 20 ઓક્ટોબર, 2023 ના રોજ રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરવામાં આવ્યો હતો. 2024 માં વિસ્તરણ પછી, ટ્રેન 5 જાન્યુઆરી, 2025ના રોજ દિલ્હી પહોંચશે. 22 ફેબ્રુઆરીએ નવા અશોક નગરથી સરાઈ કાલે ખાન (5 કિમી) અને મેરઠ દક્ષિણથી મોદીપુરમ (21 કિમી) વિભાગોના ઉદ્ઘાટન સાથે સમગ્ર કોરિડોર કાર્યરત થવાની અપેક્ષા છે.

નમો ભારત કોરિડોર
નમો ભારત કોરિડોર (ETV Bharat)

નમો ભારત કોરિડોરનું બાંધકામ અનેક તબક્કામાં શરૂ થયું

બાંધકામ શરૂ થયાના ચાર વર્ષમાં, 20 ઓક્ટોબર, 2023 ના રોજ, વડા પ્રધાન મોદીએ ભારતના પ્રથમ ઝડપી રેલ, નમો ભારત કોરિડોરનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. પ્રથમ તબક્કામાં, નમો ભારતે સાહિબાબાદ અને દોહરી ડેપો વચ્ચેના 17 કિલોમીટરના પટ પર કામગીરી શરૂ કરી. 6 માર્ચ, 2026ના રોજ, મોદીનગર ઉત્તર સુધીનો વધારાનો 17 કિલોમીટર જાહેર જનતા માટે ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો, અને 18 ઓગસ્ટ, 2024ના રોજ મેરઠ દક્ષિણ સુધી લંબાવવામાં આવ્યો.

૫ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૫ ના રોજ, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દિલ્હીમાં સાહિબાબાદ અને ન્યૂ અશોક નગર વચ્ચેના 13 કિલોમીટરના વધારાના સેક્શનનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. આ સાથે જ નમો ભારત દિલ્હીમાં પ્રવેશ્યું.

દિલ્હી અને મેરઠ વચ્ચેની અવરજવર વધુ સારી રહેશે
દિલ્હી અને મેરઠ વચ્ચેની અવરજવર વધુ સારી રહેશે (ETV ભારત)

૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૬ના રોજ, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ન્યૂ અશોક નગરથી સરાય કાલે ખાન વચ્ચેના 5 કિમી લાંબા પટ અને મેરઠ દક્ષિણથી મોદીપુરમ વચ્ચેના 21 કિમી લાંબા પટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું.

મલ્ટી-મોડેલ એકીકરણ પર ખાસ ધ્યાન

નમો ભારત સ્ટેશનો જાહેર પરિવહનના વિવિધ માધ્યમો સાથે સંકલિત છે: આંતરરાજ્ય બસ ટર્મિનલ, મેટ્રો સ્ટેશન, રેલ્વે સ્ટેશન અને બસ સ્ટેશન, મુસાફરોને એક મોડ વચ્ચે સરળતાથી ફરવા માટે પરવાનગી આપે છે. એકવાર સંપૂર્ણ કોરિડોર કાર્યરત થઈ જાય, પછી નમો ભારત નેટવર્ક અને દિલ્હી મેટ્રો સહિત દિલ્હીની માસ ટ્રાન્ઝિટ સિસ્ટમની કુલ લંબાઈ 743 કિલોમીટર થઈ જશે.

PM મોદી દિલ્હી-મેરઠ નમો ભારત કોરિડોર
PM મોદી દિલ્હી-મેરઠ નમો ભારત કોરિડોર (ETV ભારત)

જાહેર પરિવહનનો હિસ્સો વધશે

NCRTCનો દાવો છે કે મેરઠ અને દિલ્હી NCRમાં નમો ભારત કોરિડોરના અમલીકરણથી જાહેર પરિવહનનો હિસ્સો 37% થી વધીને 63% થવાની ધારણા છે, જેનાથી પ્રદૂષણમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થશે. જાહેર પરિવહનનો હિસ્સો વધવાથી ખાનગી વાહનો પરની નિર્ભરતા ઓછી થશે અને રસ્તા પર ભીડ ઓછી થશે.

આ પણ વાંચો...

  1. દેશમાં પ્રથમ વખત રેપિડ રેલ કોરિડોર પર વર્ક સ્પેસ બનાવવામાં આવશે, જાણો શું થશે ફાયદા
  2. RPF અને TC વગર ચાલી રહેલી અમદાવાદ-ભુજ નમો ભારત રેપિડ રેલને સારો પ્રતિસાદ, 1 લાખ લોકોએ કરી મુસાફરી

TAGGED:

PRIME MINISTER MODI
82KM DISTANCE COVERED IN 55 MINUTES
NAMO BHARAT CORRIDOR OPEN ON 22 FEB
DELHI MEERUT NAMO BHARAT CORRIDOR
GHAZIABAD NAMO BHARAT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.