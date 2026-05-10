PM મોદી આજે હૈદરાબાદની મુલાકાતે, 9,377 કરોડ રૂપિયાના વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન કરશે
પ્રધાનમંત્રી મોદી મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડી, કેન્દ્રીય મંત્રીઓ કિશન રેડ્ડી અને બંદી સંજય સાથે 9,377 કરોડ રૂપિયાના પ્રોજેક્ટ્સનું વર્ચ્યુઅલી ઉદ્ઘાટન કરશે.
Published : May 10, 2026 at 1:35 PM IST
હૈદરાબાદ : પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે તેમના કાર્યકાળમાં ત્રીજી વખત તેલંગાણાના હૈદરાબાદની મુલાકાત લેશે. પ્રધાનમંત્રી રુ.9,377 કરોડના વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન કરશે. તેઓ સાંજે ભાજપ દ્વારા આયોજિત જાહેર સભાને પણ સંબોધિત કરશે.
પ્રધાનમંત્રીનો આજનો પ્રવાસ ખૂબ જ વ્યસ્ત રહેશે. તેઓ અહીં ત્રણ કલાક વિતાવશે, જે દરમિયાન તેઓ શ્રેણીબદ્ધ કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેશે. સૌપ્રથમ, પ્રધાનમંત્રી બેંગલુરુથી બેગમપેટ એરપોર્ટ પર ખાસ ફ્લાઇટ દ્વારા પહોંચશે. ત્યાંથી, તેઓ રોડ માર્ગે HICC જશે, જ્યાં તેઓ મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડી, કેન્દ્રીય મંત્રી કિશન રેડ્ડી અને બંદી સંજય સાથે રુ.9,377 કરોડના પ્રોજેક્ટ્સનું વર્ચ્યુઅલી ઉદ્ઘાટન કરશે. બાદમાં, પ્રધાનમંત્રી ગચીબોવલી જશે અને સાંઈ સિંધુ હોસ્પિટલનું ઉદ્ઘાટન કરશે.
રુ.2,380 કરોડ રૂપિયાના ઝહીરાબાદ ઇન્ટિગ્રેટેડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સ્માર્ટ સિટીનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવશે. પ્રધાનમંત્રી ગુડબલ્લુરથી મહબૂબનગર સુધીના 3,175 કરોડ રૂપિયાના ચાર-લેન રોડનો શિલાન્યાસ કરશે, જે રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ 167 વિસ્તરણનો ભાગ છે.
વારંગલમાં આશરે રુ.1,700 કરોડના ખર્ચે બનેલા પીએમ મિત્ર કાકટિયા મેગા ટેક્સટાઇલ પાર્કનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવશે. પ્રધાનમંત્રી રુ.1,250 કરોડના ખર્ચે કાઝીપેટ-વિજયવાડા મલ્ટી-ટ્રેકિંગ પ્રોજેક્ટ હેઠળ વિવિધ વિભાગો દ્વારા પૂર્ણ થયેલ કાર્ય રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરશે.
કાઝીપેટમાં રુ.300 કરોડની અંડર-રેલ બાયપાસ લાઇનનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવશે. પ્રધાનમંત્રી હૈદરાબાદના ઉપનગર મલકાપુરમાં રુ.610 કરોડના ખર્ચે ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન દ્વારા બનાવવામાં આવેલા અત્યાધુનિક ગ્રીનફિલ્ડ POL ટર્મિનલનું ઉદ્ઘાટન કરશે. હૈદરાબાદની મુલાકાત દરમિયાન, પ્રધાનમંત્રી મોદી આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી ચંદ્રાબાબુ નાયડુ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી પવન કલ્યાણના ઘરે જશે.
ભાજપના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, આ મુખ્યમંત્રી ચંદ્રાબાબુ સાથે સૌજન્ય મુલાકાત હતી. પવન કલ્યાણ તેમની તાજેતરની સર્જરી પછી તેમની મુલાકાત લઈ રહ્યા હોવાનું કહેવાય છે. પક્ષના સૂત્રો કહે છે કે આજની મુલાકાત દરમિયાન, પ્રધાનમંત્રી પાર્ટીના સાંસદો, ધારાસભ્યો અને રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણીના સભ્યો સાથે ખાસ બેઠક કરશે જેથી તેમને માર્ગદર્શન મળી શકે.
બાદમાં, પ્રધાનમંત્રી સિકંદરાબાદ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે પાર્ટીની જાહેર સભામાં હાજરી આપશે. બંગાળમાં પાર્ટીની જીતથી ઉત્સાહિત, પાર્ટીના નેતાઓએ જાહેર સભા માટે વિસ્તૃત વ્યવસ્થા કરી છે જેમાં પ્રધાનમંત્રી ભાગ લેશે. તેલંગાણાને લક્ષ્ય બનાવતા ભાજપના અભિયાન વચ્ચે પીએમ મોદીનું ભાષણ રસપ્રદ બની રહ્યું છે. બેઠક બાદ, પ્રધાનમંત્રી સાંજે 7:30 વાગ્યે બેંગલુરુ પાછા ફરશે.
