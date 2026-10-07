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'We Will Do It...' વડાપ્રધાન મોદીના સેવાભાવના 25 વર્ષ પૂર્ણ, વિકસિત ભારતનો આપ્યો નવો નારો

વડાપ્રધાન મોદીએ આજે સાર્વજનિક જીવનમાં 25 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે. વડાપ્રધાન મોદીએ દિલ્હીના શ્રી વિનાયક મંદિરમાં પૂજા કરી હતી.

વડાપ્રધાન મોદીના સેવાભાવના 25 વર્ષ પૂર્ણ
વડાપ્રધાન મોદીના સેવાભાવના 25 વર્ષ પૂર્ણ (x.com/BJP4India)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 7, 2026 at 11:27 AM IST

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Updated : October 7, 2026 at 11:44 AM IST

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નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન મોદીએ આજે સાર્વજનિક જીવનમાં 25 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે. વડાપ્રધાન મોદીએ દિલ્હીના શ્રી વિનાયક મંદિરમાં પૂજા કરી હતી. આ વચ્ચે PM મોદીએ વિકસિત ભારત સંકલ્પ સભાને સંબોધી હતી.

'We Will Do It...' વડાપ્રધાન મોદીના સેવાભાવના 25 વર્ષ પૂર્ણ, વિકસિત ભારતનો આપ્યો નવો નારો

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, "આજનો દિવસ માત્ર યાદો માટે નથી આ પોતાના સંકલ્પોને નવી ઊર્જાથી ભરવાનો દિવસ છે. આ દિવસ વચન દોહરાવવાનો દિવસ છે. તે ઇરાદાઓને વ્યક્ત કરવાનો દિવસ છે જે કહે છે કે અમે કરીને જ રહીશું (We Will Do It.)

જંગલોમાં આદિવાસીઓની વચ્ચે રહીને જીવન વિતાવ્યું- PM મોદી

વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું, "આજથી 25 વર્ષ પહેલા, 50 વર્ષની ઉંમરમાં મે પોતાનો સમય જંગલોમાં આદિવાસી સમાજની સેવા કરવા અને પહાડો વચ્ચે રહીને વિતાવ્યો હતો. મારા રાજકીય રિપોર્ટ કાર્ડમાં માત્ર એક સંગઠનાત્મક કાર્યકર્તાનું કામ દેખાતું હતું. હું ચૂંટણીમાં સામેલ તો રહ્યું હતું પરંતુ મે ખુદ ક્યારેય ચૂંટણી લડી નહતી. જો હું ચૂંટણી રાજકારણમાં ચમકવા માંગતો તો ઘણા પહેલા જ મેદાનમાં ઉતરી શકતું હતું પરંતુ મારો સ્વભાવ એવો નહતો. મેં ક્યારેય વિચારવાનું બંધ કર્યું નથી કે હું જીવનમાં શું બનીશ અથવા મારું ભવિષ્ય શું હશે. આનું કારણ એ હતું કે મારા બાળપણના ઉછેર અને મૂલ્યોએ મને મારું જીવન કોઈ હેતુ માટે જીવવાનું શીખવ્યું હતું, વ્યક્તિગત મહત્વાકાંક્ષા માટે નહીં... મને જે પણ જવાબદારીઓ આપવામાં આવી હતી તે મેં પૂર્ણ કરી. જીવનમાં મારો એકમાત્ર ઉદ્દેશ્ય મારા દેશ માટે નિઃસ્વાર્થપણે કામ કરવાનો હતો. મારા માટે, કામ જ બધું છે; કામ જ મારો ધર્મ છે..."

ગુજરાતના વિકાસથી દેશનો વિકાસ- PM મોદી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, "જ્યારે હું ગુજરાતમાં હતો તો એક મંત્ર સાથે રહેતો હતો અને તે મંત્ર હતો ગુજરાતના વિકાસ દ્વારા દેશનો વિકાસ. પરંતુ તે સમયગાળો પડકારોથી ભરેલો હતો. તે સમયે, મને ન તો સરકાર ચલાવવાનો અનુભવ હતો, ન તો વહીવટી તંત્રનો, કે ન તો વધારે જ્ઞાન. મારી પાસે ફક્ત લોકોમાં વિશ્વાસ હતો, લોકોની શક્તિમાં વિશ્વાસ હતો. મેં આ વિશ્વાસને મારી શક્તિ બનાવી. મેં લોકોને સાથે લઇને નિર્ણયો લીધા, લોકોને સાથે લઇને નીતિઓ બનાવી, લોકોને સાથે લઇને નીતિઓ લાગુ કરી અને તે જ મંત્ર હતો 'WE WILL DO IT' અને જ્યારે લોકો મારી સાથે હોય છે, ત્યારે પરિણામો પણ પ્રાપ્ત થાય છે. મેં ગુજરાતમાં તેનું પ્રદર્શન કર્યું. ગુજરાત આજે ક્યાં પહોચ્યું છે તેના ઉદાહરણો દુનિયા આપે છે."

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Last Updated : October 7, 2026 at 11:44 AM IST

TAGGED:

PM MODI 25 YEARS SEVA
PM MODI 25 YEARS SERVICE
PRIME MINISTER NARENDRA MODI
વડાપ્રધાન મોદી
PM MODI 25 YEARS SEVA

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