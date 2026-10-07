'We Will Do It...' વડાપ્રધાન મોદીના સેવાભાવના 25 વર્ષ પૂર્ણ, વિકસિત ભારતનો આપ્યો નવો નારો
વડાપ્રધાન મોદીએ આજે સાર્વજનિક જીવનમાં 25 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે. વડાપ્રધાન મોદીએ દિલ્હીના શ્રી વિનાયક મંદિરમાં પૂજા કરી હતી.
Published : October 7, 2026 at 11:27 AM IST|
Updated : October 7, 2026 at 11:44 AM IST
નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન મોદીએ આજે સાર્વજનિક જીવનમાં 25 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે. વડાપ્રધાન મોદીએ દિલ્હીના શ્રી વિનાયક મંદિરમાં પૂજા કરી હતી. આ વચ્ચે PM મોદીએ વિકસિત ભારત સંકલ્પ સભાને સંબોધી હતી.
'We Will Do It...' વડાપ્રધાન મોદીના સેવાભાવના 25 વર્ષ પૂર્ણ, વિકસિત ભારતનો આપ્યો નવો નારો
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, "આજનો દિવસ માત્ર યાદો માટે નથી આ પોતાના સંકલ્પોને નવી ઊર્જાથી ભરવાનો દિવસ છે. આ દિવસ વચન દોહરાવવાનો દિવસ છે. તે ઇરાદાઓને વ્યક્ત કરવાનો દિવસ છે જે કહે છે કે અમે કરીને જ રહીશું (We Will Do It.)
#WATCH दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज का ये दिन सिर्फ यादों के लिए नहीं है ये अपने संकल्पों को नई ऊर्जा से भरने का दिन है। ये दिन वादे को दोहराने का दिन है। उस इरादे को व्यक्त करने का दिन है जो कहता है कि हम करके रहेंगे (WE WILL DO IT)...." (सोर्स-डीडी) https://t.co/OCyx9mdebF— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 7, 2026
જંગલોમાં આદિવાસીઓની વચ્ચે રહીને જીવન વિતાવ્યું- PM મોદી
વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું, "આજથી 25 વર્ષ પહેલા, 50 વર્ષની ઉંમરમાં મે પોતાનો સમય જંગલોમાં આદિવાસી સમાજની સેવા કરવા અને પહાડો વચ્ચે રહીને વિતાવ્યો હતો. મારા રાજકીય રિપોર્ટ કાર્ડમાં માત્ર એક સંગઠનાત્મક કાર્યકર્તાનું કામ દેખાતું હતું. હું ચૂંટણીમાં સામેલ તો રહ્યું હતું પરંતુ મે ખુદ ક્યારેય ચૂંટણી લડી નહતી. જો હું ચૂંટણી રાજકારણમાં ચમકવા માંગતો તો ઘણા પહેલા જ મેદાનમાં ઉતરી શકતું હતું પરંતુ મારો સ્વભાવ એવો નહતો. મેં ક્યારેય વિચારવાનું બંધ કર્યું નથી કે હું જીવનમાં શું બનીશ અથવા મારું ભવિષ્ય શું હશે. આનું કારણ એ હતું કે મારા બાળપણના ઉછેર અને મૂલ્યોએ મને મારું જીવન કોઈ હેતુ માટે જીવવાનું શીખવ્યું હતું, વ્યક્તિગત મહત્વાકાંક્ષા માટે નહીં... મને જે પણ જવાબદારીઓ આપવામાં આવી હતી તે મેં પૂર્ણ કરી. જીવનમાં મારો એકમાત્ર ઉદ્દેશ્ય મારા દેશ માટે નિઃસ્વાર્થપણે કામ કરવાનો હતો. મારા માટે, કામ જ બધું છે; કામ જ મારો ધર્મ છે..."
#WATCH दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, " आज से 25 साल पहले, 50 साल की उम्र में मैंने अपना समय जंगलों में आदिवासी समुदायों की सेवा करने और पहाड़ों के बीच रहने में बिताया था, और मेरे राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ़ एक संगठनात्मक कार्यकर्ता का काम दिखता था। मैं चुनावों में शामिल तो रहा था, लेकिन मैंने खुद कभी चुनाव नहीं लड़ा था। अगर मैं चुनावी राजनीति में चमकना चाहता, तो बहुत पहले ही मैदान में उतर सकता था। लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा नहीं था। मैंने कभी यह सोचने के लिए भी नहीं रुककर देखा कि मैं ज़िंदगी में क्या बनूँगा या मेरा भविष्य क्या होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि बचपन से मिली परवरिश और संस्कारों ने मुझे सिखाया था कि अपनी ज़िंदगी किसी मकसद के लिए जीनी चाहिए, न कि निजी महत्वाकांक्षा के लिए...मुझे जो भी जिम्मेदारियां मिली मैं उन्हें निभाता चला गया। जीवन का एक ही उद्देश्य था कि मैं देश के लिए निस्वार्थ कर्म करूं। मेरे लिए कर्म ही सब कुछ है कर्म ही मेरा धर्म है..." (सोर्स-डीडी)<="" p>— ani_hindinews (@ahindinews) October 7, 2026
ગુજરાતના વિકાસથી દેશનો વિકાસ- PM મોદી
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, "જ્યારે હું ગુજરાતમાં હતો તો એક મંત્ર સાથે રહેતો હતો અને તે મંત્ર હતો ગુજરાતના વિકાસ દ્વારા દેશનો વિકાસ. પરંતુ તે સમયગાળો પડકારોથી ભરેલો હતો. તે સમયે, મને ન તો સરકાર ચલાવવાનો અનુભવ હતો, ન તો વહીવટી તંત્રનો, કે ન તો વધારે જ્ઞાન. મારી પાસે ફક્ત લોકોમાં વિશ્વાસ હતો, લોકોની શક્તિમાં વિશ્વાસ હતો. મેં આ વિશ્વાસને મારી શક્તિ બનાવી. મેં લોકોને સાથે લઇને નિર્ણયો લીધા, લોકોને સાથે લઇને નીતિઓ બનાવી, લોકોને સાથે લઇને નીતિઓ લાગુ કરી અને તે જ મંત્ર હતો 'WE WILL DO IT' અને જ્યારે લોકો મારી સાથે હોય છે, ત્યારે પરિણામો પણ પ્રાપ્ત થાય છે. મેં ગુજરાતમાં તેનું પ્રદર્શન કર્યું. ગુજરાત આજે ક્યાં પહોચ્યું છે તેના ઉદાહરણો દુનિયા આપે છે."
#WATCH दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, " जब मैं गुजरात में था तो एक मंत्र के साथ जीता था और वो मंत्र था गुजरात के विकास से देश का विकास। लेकिन वो दौर चुनौतियों से भरा था। तब मेरे पास न तो सरकार चलाने का अनुभव था और न ही प्रशासनिक व्यवस्था का, न ही बहुत ज्ञान था मेरे पास सब कुछ था वो जनता पर विश्वास था, जनशक्ति पर भरोसा। इसी विश्वास को मैंने अपना सामर्थ्य बनाया। मैंने निर्णय लिए जनता को अपने साथ लेकर, जनता को साथ लेकर नीतियां बनाई,जनता को साथ लेकर नीतियों को लागू किया और वही मंत्र 'we will do it'....और जब जनता साथ हो तो परिणाम भी आते हैं। गुजरात में करके दिखाया। आज गुजरात जहां पहुंचा है उसका उदाहरण दुनिया देती है।' (सोर्स-डीडी)<="" p>— ani_hindinews (@ahindinews) October 7, 2026
આ પણ વાંચો: