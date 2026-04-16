ETV Bharat / bharat

પ્રધાનમંત્રી રાજકીય હેતુઓ માટે મહિલાઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે: પ્રિયંકા ગાંધી

કોંગ્રેસ નેતા પ્રિયંકા ગાંધીએ કહ્યું કે પીએમ મોદી આ મુદ્દાનો ઉપયોગ રાજકીય હેતુઓ માટે કરી રહ્યા છે.

લોકસભામાં કોંગ્રેસના નેતા પ્રિયંકા ગાંધી (PTI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 16, 2026 at 7:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસના મહાસચિવ પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રાએ ગુરુવારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર મહિલા અનામત સંબંધિત બંધારણીય સુધારાનો ઉપયોગ સત્તા જાળવી રાખવા અને રાજકીય લાભ માટે મહિલાઓનું શોષણ કરવાના બહાના તરીકે કરવાનો આરોપ લગાવ્યો, અને દાવો કર્યો કે જો આ બિલ પસાર થશે તો દેશમાં લોકશાહીનો અંત આવશે.

મહિલા અનામત અને સીમાંકન સંબંધિત બિલ પર ચર્ચામાં ભાગ લેતા, તેમણે એમ પણ કહ્યું કે વડા પ્રધાને લોકસભામાં 543 સભ્યોની વર્તમાન સંખ્યાના આધારે મહિલા અનામત લાગુ કરવી જોઈએ, અને જાતિ વસ્તી ગણતરી વિના સીમાંકન ન કરવું જોઈએ.

પ્રિયંકાએ ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ પર રાજકીય ચાલાકીનો પણ આરોપ લગાવ્યો, કટાક્ષમાં ટિપ્પણી કરી, "જો ચાણક્ય આજે જીવિત હોત, તો તેઓ તમારી ચાલાકીથી ચોંકી ગયા હોત."

તેમણે કહ્યું કે સત્ય એ છે કે લોકસભામાં ચર્ચા ફક્ત મહિલા અનામત બિલ વિશે જ નહીં, પરંતુ સીમાંકન વિશે પણ છે.

તેમણે દાવો કર્યો કે વડા પ્રધાન મોદીએ જે "રાજકારણની ગંધ"નો ઉલ્લેખ કર્યો છે તે આ બિલમાં ઊંડે સુધી મૂળ ધરાવે છે.

પ્રિયંકાએ આરોપ લગાવ્યો કે સરકાર આ બિલ લાવ્યું છે કારણ કે તે અન્ય પછાત વર્ગો (OBC) ને ભાગીદારી આપવા માંગતી નથી.

કોંગ્રેસ નેતાએ દાવો કર્યો કે જો આ બિલ પસાર થઈ જાય, તો દેશમાં લોકશાહીનો અંત આવશે.

કોંગ્રેસ નેતાએ કહ્યું, "જો વડા પ્રધાને આ ઐતિહાસિક પગલું પ્રામાણિકપણે લીધું હોત, તો સમગ્ર ગૃહ તેને સમર્થન આપત."

તેમણે કહ્યું, "જો તમે (વડા પ્રધાન) મહિલાઓનો આદર કરો છો, તો તમે તેમનો રાજકીય હેતુઓ માટે ઉપયોગ ન કરો, અને આ પગલું તમારા પદ અને ગરિમાને અનુરૂપ નથી."

પ્રિયંકાએ કહ્યું, "2010 માં, સ્વર્ગસ્થ વડા પ્રધાન ડૉ. મનમોહન સિંહ અને યુપીએ અધ્યક્ષા સોનિયા ગાંધીના નેતૃત્વમાં, કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ફરીથી લોકસભા અને વિધાનસભાઓમાં મહિલાઓ માટે અનામતનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. તે રાજ્યસભામાં પસાર થયું હતું, પરંતુ તે લોકસભામાં સર્વસંમતિ સુધી પહોંચવામાં નિષ્ફળ ગયું. 2018 માં, રાહુલ ગાંધીએ મોદીને પત્ર લખીને કહ્યું કે આ મહિલા અનામત 2019 સુધીમાં લાગુ થવી જોઈએ. મને લાગે છે કે વડા પ્રધાન રાહુલ ગાંધીની મજાક ઉડાવી શકે છે, પરંતુ જ્યારે તેઓ ઘરે પાછા ફરશે ત્યારે તેઓ ચોક્કસપણે તેમના શબ્દો પર વિચાર કરશે."

TAGGED:

WOMEN RESERVATION PRIYANKA GANDHI
PRIME MINISTER MODI
PRIYANKA IN LOK SABHA
WOMEN RESERVATION
PRIYANKA GANDHI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.