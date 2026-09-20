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પોલીસ અધિકારીની મોતનો 'બદલો', એન્કાઉન્ટરમાં ઠાર થયો ખુંખાર

પાકિસ્તાનનું ષડયંત્ર હંમેશાં પંજાબને અસ્થિર કરવાનું રહ્યું છે અને આ કિસ્સામાં પણ તેનો હાથ હોવાનું સામે આવ્યું છે.

ASI હરજીત સિંહ (ફાઇલ ફોટો)
ASI હરજીત સિંહ (ફાઇલ ફોટો) (X-@DGPPunjabPolice)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 20, 2026 at 9:23 AM IST

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અમૃતસર: એક આસિસ્ટન્ટ સબ-ઇન્સ્પેક્ટર (ASI) ની હત્યામાં સંડોવાયેલા એક હુમલાખોરને ઠાર કરાયો છે. પંજાબ પોલીસે આ ઘટનાની પુષ્ટિ કરી છે. તેની ઓળખ અમૃતસરના મુલેચક ગામના રહેવાસી દીપક સિંહ તરીકે થઈ છે. 18 સપ્ટેમ્બરે ફરજ દરમિયાન ASI હરજીત સિંહની હત્યા કરવામાં આવી હતી.

મોડી રાત્રે મીડિયા સાથે વાત કરતા અમૃતસરના પોલીસ કમિશનર હરમનબીર સિંહ ગિલે કહ્યું, "પોલીસ એન્કાઉન્ટરમાં એક હુમલાખોર માર્યો ગયો છે, જ્યારે તેનો સાગરીત અંધારાનો લાભ લઈને ભાગી છૂટવામાં સફળ રહ્યો હતો. પોલીસ તેને પકડવા માટે સર્ચ ઓપરેશન ચલાવી રહી છે."

પોલીસ કમિશનરે જણાવ્યું હતું કે, "ASI હરજીત સિંહની હત્યા બાદ સમગ્ર પોલીસ વિભાગ આ કેસને ઉકેલવામાં વ્યસ્ત હતો. શનિવાર બપોરથી જ શહેર અને આસપાસના વિસ્તારો માટે 'રેડ એલર્ટ' જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું અને કડક નાકાબંધી લાગુ કરવામાં આવી હતી. પોલીસને માહિતી મળી હતી કે કેટલાક શંકાસ્પદ ઈસમો આ વિસ્તારમાં ફરી રહ્યા છે અને અન્ય કોઈને નિશાન બનાવવાની ફિરાકમાં છે."

દરમિયાન, તરનતારન-ઠાંડે રોડ પર આવેલા ચેકપોઈન્ટ પર, પોલીસની એક ટીમે સ્કૂટર પર સવાર બે શંકાસ્પદ યુવકોને થોભવાનો ઈશારો કર્યો. થોભવાને બદલે, આરોપીઓએ સીધા પોલીસની ટીમ પર ગોળીબાર શરૂ કરી દીધો. પોલીસે સ્વ-બચાવમાં વળતો ગોળીબાર કર્યો. જ્યારે પોલીસની ટીમે તેમનો પીછો કર્યો, ત્યારે આરોપીઓએ એક સ્થળે તેમનું સ્કૂટર રોક્યું અને ફરીથી પોલીસ પર ગોળીબાર કર્યો. હુમલાખોરો દ્વારા ચલાવવામાં આવેલી ચાર ગોળીઓમાંથી બે ગોળીઓ પોલીસના વાહનને વાગી હતી, જ્યારે એક ગોળી CIA અધિકારીની છાતીમાં વાગી હતી. જોકે, તે અધિકારીએ બુલેટપ્રૂફ જેકેટ પહેર્યું હોવાથી તેમનો જીવ બચી ગયો હતો.

પોલીસ કમિશનર હરમનબીર સિંહ ગિલે કહ્યું, "ગોળીબારની આ ઘટના દરમિયાન, પોલીસે સ્વ-બચાવમાં છ રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું હતું. તેમાંથી એક ગોળી હુમલાખોરને વાગી હતી. ઘાયલ આરોપીને સારવાર માટે તાત્કાલિક હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યો હતો પરંતુ રસ્તામાં જ તેનું મૃત્યુ થયું હતું. ડોક્ટરોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો. પ્રાથમિક તપાસ અને તેના આધાર કાર્ડ પરથી જાણવા મળ્યું છે કે મૃતક આરોપીની ઉંમર 25 થી 28 વર્ષની વચ્ચે હતી."

પોલીસ કમિશનરે જણાવ્યું હતું કે, "તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ કાવતરું પાકિસ્તાનમાં બેઠા હેન્ડલર્સ સાથે જોડાયેલું છે. આ પાકિસ્તાની હેન્ડલર્સ પૈસા અને ડ્રગ્સના વ્યવસાયની લાલચ આપીને પંજાબના યુવાનોને તેમના જાળમાં ફસાવે છે. સરહદ પાર બેઠેલા સૂત્રધારો યુવાનો પાસેથી 'વફાદારી'ના પુરાવા માંગે છે અને તે મુજબ પોલીસકર્મીઓને નિશાન બનાવવાનું કહે છે.

તપાસમાં એ પણ જાણવા મળ્યું છે કે, ASI હરજીત સિંહને ગોળી માર્યા બાદ, આરોપીઓ ગુનાના સ્થળે પાછા ફર્યા હતા અને લગભગ 30 થી 40 સેકન્ડનો વીડિયો રેકોર્ડ કર્યો હતો. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ વીડિયો સરહદ પારના તેમના સૂત્રધારોને ઘટનાને અંજામ આપ્યાના પુરાવા મોકલવા માટે બનાવવામાં આવ્યો હતો. આ કૃત્ય CCTV કેમેરામાં પણ કેદ થયું હતું. વિદેશી હેન્ડલર્સ અને સમગ્ર નેટવર્ક વિશે વધુ માહિતી મેળવવા માટે પોલીસ આરોપીઓના મોબાઈલ ફોનની ફોરેન્સિક તપાસ કરી રહી છે.જેથી વિદેશી હેન્ડલર્સ અને સમગ્ર નેટર્વક વિશે વધુ માહિતી મળી શકે.

પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, પાકિસ્તાનમાં સ્થિત ગુનેગારો પોલીસમાં ભય પેદા કરવા માટે આવું કરી રહ્યા છે, જેથી પંજાબ પોલીસનું મનોબળ તોડી શકાય. શૂટર્સ પાસે ASI હરજીત સિંહની હત્યા કરવાનો કોઈ ચોક્કસ ઈરાદો નહોતો, પરંતુ તેઓેને પાકિસ્તાનમાં બેસેલા ગુનેગારોએ આદેશ આપ્યો હતો કે, પોલીસની વર્દીમાં જે પણ દેખાય, તેને નિશાનો બનાવો. પરિણામે, પોલીસે હવે વધુ સતર્ક રહેવાની જરૂર છે. પોલીસ કમિશનર હરમનબીર સિંહ ગિલે આ ઘટના પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું હતું અને ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી કે, પંજાબના યુવાનો સરહદ પારના દાણચોરોની યોજનાઓનો શિકાર બની રહ્યા છે અને પોતાના જ લોકોને નિશાન બનાવી રહ્યા છે. પોલીસ કમિશનરે વાલીઓને અપીલ કરી હતી કે તેઓ તેમના બાળકોની પ્રવૃત્તિઓ પર નજીકથી નજર રાખે અને તેમને અસામાજિક તત્વો તથા ડ્રગ્સના વ્યવસાયના પ્રભાવથી બચાવે, જેઓ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા તેમને ગેરમાર્ગે દોરી રહ્યા છે.

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પોલીસ અથડામણ
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