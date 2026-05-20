દિલ્હી રમખાણોના આરોપીઓની જામીન અરજી પર સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું, 'પ્રથમ નજરે અમે તમારી સાથે છીએ'
બેન્ચ UAPA હેઠળ દિલ્હી રમખાણોના મોટા કાવતરાની તપાસ અને તેનાથી સંબંધિત નિયમોમાંથી ઉદ્ભવેલી જામીન અરજીઓ પર વિચાર કરી રહી હતી.
Published : May 20, 2026 at 9:23 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે બુધવારે જામીન સુનાવણી દરમિયાન 2020 ના દિલ્હી રમખાણોના કાવતરાના આરોપી તસ્લીમ અહેમદ અને ખાલિદ સૈફીની તરફેણમાં મૌખિક રીતે પોતાનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો.
ન્યાયાધીશ અરવિંદ કુમાર અને પી.બી. વરાલેની બેન્ચે આ બાબતને વધુ વિચારણા માટે મુલતવી રાખતા પહેલા આ વાત કહી. બેન્ચે શુક્રવારે આ બાબતની વધુ સુનાવણી માટે તારીખ નક્કી કરી છે.
બેન્ચ UAPA અને સંબંધિત નિયમો હેઠળ દિલ્હી રમખાણોના "મોટા કાવતરા" ની તપાસમાંથી ઉદ્ભવતી જામીન અરજીઓ પર વિચાર કરી રહી હતી. આજે સુનાવણી દરમિયાન, દિલ્હી પોલીસનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા એડિશનલ સોલિસિટર જનરલ એસ.વી. રાજુએ સૂચનાઓ પૂર્ણ કરવા અને પ્રેઝન્ટેશન તૈયાર કરવા માટે એક કે બે દિવસનો સમય માંગ્યો.
અહેમદનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા એડવોકેટ મહમૂદ પ્રાચાએ સહ-આરોપી સાથે સમાન શરતો પર દલીલ કરી. સહ-આરોપી ખાલિદ સૈફી માટે વરિષ્ઠ વકીલ રેબેકા જોન હાજર રહ્યા. બેન્ચે મૌખિક રીતે ટિપ્પણી કરી, "પ્રથમ દૃષ્ટિએ, અમે તમારી સાથે છીએ," મામલો મુલતવી રાખતા પહેલા.
મંગળવારે, દિલ્હી પોલીસે દલીલ કરી હતી કે આતંકવાદ વિરોધી કાયદા હેઠળ રાહત મેળવવાના કાનૂની અવરોધ અંગે સંકલન બેન્ચ દ્વારા અલગ અલગ ચુકાદાઓને કારણે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ હેઠળ જામીન આપવાના મુદ્દા પર મોટી બેન્ચ દ્વારા વિચારણા કરવાની જરૂર પડી શકે છે.
આ ઘટનાક્રમ 2020ના દિલ્હી રમખાણોના કેસમાં કાર્યકર્તા ઉમર ખાલિદને જામીન આપવાનો ઇનકાર કરતા બીજી બેન્ચ દ્વારા અગાઉના નિર્ણય સામે સુપ્રીમ કોર્ટે વાંધો ઉઠાવ્યાના એક દિવસ પછી આવ્યો છે. 18 મેના ચુકાદાનો ઉલ્લેખ કરતા, રાજુએ મંગળવારે કહ્યું હતું કે UAPA જેવા ચોક્કસ કાયદા સાથે સંકળાયેલા કેસોમાં નિર્દોષતાની ધારણા પાછળ રહી જાય છે.
18 મેના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે UAPA કેસોમાં પણ જામીન નિયમ હોવો જોઈએ. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ફક્ત એટલા માટે કે આ કડક આતંકવાદ વિરોધી કાયદા હેઠળ આરોપી પર આરોપ મૂકવામાં આવે છે, ઝડપી ટ્રાયલનો અધિકાર છીનવી શકાતો નથી. 18 મેના ચુકાદામાં જણાવાયું હતું કે કાયદાના શાસન દ્વારા સંચાલિત કોઈપણ સભ્ય સમાજ માટે નિર્દોષતાની ધારણા મૂળભૂત છે.
જસ્ટિસ બી.વી. નાગરત્ના અને ઉજ્જલ ભુયાનની બેન્ચે જમ્મુ અને કાશ્મીરના રહેવાસી સૈયદ ઇફ્તિખાર અંદ્રાબીને જામીન આપતી વખતે આ અવલોકન કર્યું હતું, જે રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA) દ્વારા નોંધાયેલા નાર્કો-ટેરરિઝમ કેસના સંદર્ભમાં જૂન 2020 થી કસ્ટડીમાં છે.
જસ્ટિસ ભૂયાને તેમના 102 પાનાના ચુકાદામાં કહ્યું હતું કે, "અમને ગુલ્ફીશા ફાતિમા ચુકાદાના ઘણા પાસાઓ પર ગંભીર વાંધો છે, જેમાં બે અપીલકર્તાઓના જામીન મેળવવાના અધિકાર પર એક વર્ષનો પ્રતિબંધ શામેલ છે. ગુલ્ફીશા ફાતિમા ચુકાદો અમને ખાતરી કરાવશે કે નજીબ કલમ 43-D(5) માંથી માત્ર એક નાનો અને ચોક્કસ તફાવત છે, જેને ખૂબ જ વાસ્તવિક પરિસ્થિતિઓમાં વાજબી ઠેરવી શકાય છે. નજીબમાં જે કહેવામાં આવ્યું હતું તેના અર્થના ધોવાણથી અમે પરેશાન છીએ."