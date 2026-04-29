છત્તીસગઢના ગામમાં તણાવ: બસ્તરમાં પ્રાર્થના વિવાદમાં ઓડિશાના પાદરીને માર મારવામાં આવ્યો

બસ્તર ગામમાં કથિત ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓને લઈને તણાવને કારણે હિંસા થઈ હતી.

બસ્તર ગામમાં પ્રાર્થના અંગેનો વિવાદ હિંસક બન્યા બાદ પોલીસે દરમિયાનગીરી કરી હતી.
બસ્તર ગામમાં પ્રાર્થના અંગેનો વિવાદ હિંસક બન્યા બાદ પોલીસે દરમિયાનગીરી કરી હતી. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 29, 2026 at 2:33 PM IST

Updated : April 29, 2026 at 2:42 PM IST

જગદલપુર: છત્તીસગઢના બસ્તરમાં ફરી એકવાર ચર્ચ અને પ્રાર્થનાના નામે બે જૂથ વચ્ચે વિવાદ થયો છે. પરિસ્થિતિ એટલી વણસી ગઇ કે એક જૂથે એક ખ્રિસ્તી પાદરી પર હુમલો કર્યો હતો. આ ઘટનાનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે.

જોકે, અથડામણ બાદ પોલીસે બન્ને જૂથ વચ્ચે સમાધાન કરાવ્યું હતું. પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, આ ઘટના 26 એપ્રિલના રોજ બની હોવાનું જાણવા મળે છે.

પાદરી પર હુમલો

આ વિવાદ બસ્તર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર હેઠળના રેતાવંડ ગામમાં થયો હતો. એવો દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે પાદરી પોતાના પરિવાર સાથે ઓડિશા આવ્યો હતો અને ઘણા સમયથી ગામમાં રહેતો હતો. ગ્રામજનોનો આરોપ છે કે ગામમાં રહેવા ઉપરાંત, પાદરી ધાર્મિક પ્રચારમાં પણ સામેલ હતો જેને કારણે તણાવ વધ્યો હતો.

ગ્રામજનો અને પાદરી વચ્ચેનો વિવાદ એટલો વધ્યો કે તે મારપીટ સુધી પહોંચી ગયો હતો. આ ઘટનાની જાણ બસ્તર પોલીસને કરવામાં આવી હતી.

પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી તપાસ હાથ ધરી

બસ્તરના પોલીસ અધીક્ષક (SP) શલભ સિન્હાએ જણાવ્યું હતું કે, રવિવારે રેતાવંડ ગામમાં બે સમુદાયો વચ્ચે વિવાદ થયો હતો. કેટલાક લોકોએ ગામમાં પૂજા-પાઠ પર વાંધો ઉઠાવ્યો હતો જેના કારણે ઝપાઝપી થઇ હતી. આ મામલે કાર્યવાહી કરતા, બસ્તર પોલીસ સ્ટેશનની પોલીસ તાત્કાલિક ગામમાં પહોંચી હતી.

બન્ને પક્ષો વચ્ચે સમાધાન થયું

SPએ કહ્યું, "બન્ને સમુદાયોને સાથે બેસાડવામાં આવ્યા હતા અને સમાધાન કરાવવામાં આવ્યું હતું. પરિસ્થિતિને કંટ્રોલમાં કરી લેવામાં આવી છે. બન્ને સમુદાયોના સભ્યો સામે જરૂરી કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવી છે." બસ્તરના પોલીસ વડાએ જણાવ્યું કે, આ ઘટના બાદથી આ વિસ્તાર પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે. છેલ્લા બે દિવસથી પ્રદેશમાં શાંતિ છે અને કોઇ અનિચ્છનિય ઘટના બની નથી.

આ પણ વાંચો:

Last Updated : April 29, 2026 at 2:42 PM IST

TENSION IN CHHATTISGARH VILLAGE
PRIEST BEATEN BASTAR
PRAYER DISPUTE
CHHATTISGARH TENSION
TENSION IN CHHATTISGARH VILLAGE

