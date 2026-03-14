રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુની બંગાળ મુલાકાત દરમિયાન અવ્યવસ્થા, ગૃહ મંત્રાલયે ડીએમને દૂર કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો
7 માર્ચે, રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુની ઉત્તર બંગાળની મુલાકાત દરમિયાન, સિલિગુડીમાં એક કાર્યક્રમનું સ્થળ અચાનક બદલવામાં આવ્યું.
Published : March 14, 2026 at 10:33 AM IST
કોલકાતા : ગૃહ મંત્રાલયે ગયા અઠવાડિયે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુની બંગાળ મુલાકાત દરમિયાન થયેલી અંધાધૂંધી માટે દાર્જિલિંગના જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ (DM) અને સિલિગુડીના પોલીસ કમિશનરને જવાબદાર ઠેરવ્યા છે. મંત્રાલયે આ બે વરિષ્ઠ અધિકારીઓને તેમના પદ પરથી દૂર કરીને કેન્દ્રીય પ્રતિનિયુક્તિ પર મોકલવાનો આદેશ આપ્યો હતો. આ નિર્દેશ બાદ, દાર્જિલિંગના જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટને તેમના પદ પરથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે.
7 માર્ચે, રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુની ઉત્તર બંગાળની મુલાકાત દરમિયાન, સિલિગુડીમાં એક કાર્યક્રમના સ્થળમાં અચાનક ફેરફાર અને પ્રોટોકોલના ભંગના આરોપો ઉભા થયા હતા. કેન્દ્ર સરકારે આ ઘટના પર કડક વલણ અપનાવ્યું હતું. સિલિગુડી પોલીસ કમિશનર સી. સુધાકર અને દાર્જિલિંગ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ મનીષ મિશ્રાને દૂર કરવાની ભલામણ કરવામાં આવી હતી. નબન્ના (રાજ્ય સચિવાલય) એ આ ભલામણો સ્વીકારી લીધી છે. મનીષ મિશ્રાને ગૃહ અને પહાડી બાબતોના વિભાગમાં વિશેષ સચિવ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. સુનિલ અગ્રવાલને દાર્જિલિંગના નવા જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
જોકે, ટીએમસી સરકારે હજુ સુધી સિલિગુડી પોલીસ કમિશનર સી. સુધાકરને હટાવ્યા નથી, કારણ કે આ કાર્યવાહી રાજ્ય વિધાનસભા ચૂંટણીની જાહેરાત પહેલા કરવામાં આવી છે. સિલિગુડીના મેયર ગૌતમ દેબે કહ્યું, "હું ઉતાવળમાં ટિપ્પણી કરવાનું ટાળું તો શ્રેષ્ઠ રહેશે. જોકે, આ ઘટના પાછળનું સાચું કારણ જનતા સમક્ષ સ્પષ્ટ છે. રાજ્ય નેતૃત્વ જે પણ મદદ કરશે."
સિલિગુડીના ભાજપના ધારાસભ્ય શંકર ઘોષે કહ્યું, "રાષ્ટ્રપતિનું અપમાન કરવું એ દેશનું અપમાન છે. આ મામલાની તપાસ કરવાની જવાબદારી ગૃહ મંત્રાલયની હતી, અને તેમણે તેમ કર્યું છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વારંવાર પૂછે છે, 'શું આ રાજ્યમાં આવનાર દરેક વ્યક્તિ અપેક્ષા રાખે છે કે આપણે તેમની દરેક ઇચ્છા પૂરી કરવા માટે દોડીએ?' આ જ વિચારસરણી વહીવટમાં પ્રતિબિંબિત થઈ. ગૃહ મંત્રાલયે તપાસ કરવી જોઈએ કે આ વલણથી વર્તમાન ઘટના પર કેવી અસર પડી. કાયદો અને વ્યવસ્થા અને સ્થાપિત પ્રોટોકોલ જાળવવા માટે આવા નિર્ણયો જરૂરી છે. કેન્દ્ર સરકારે બાકીની તપાસ કરવી જોઈએ."
7 માર્ચના રોજ, રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ આંતરરાષ્ટ્રીય આદિવાસી અને સંથાલ પરિષદના 9મા સંમેલનમાં હાજરી આપવા માટે સિલિગુડી પહોંચ્યા હતા. શરૂઆતમાં, આ સંમેલન સિલિગુડીને અડીને આવેલા ફાંસીદેવા બ્લોકમાં આદિવાસી પ્રભુત્વ ધરાવતા વિસ્તાર, બિધાનનગરમાં સંતોષિની સ્કૂલ ગ્રાઉન્ડમાં યોજાવાનું હતું. જોકે, રાષ્ટ્રપતિની સુરક્ષા માટે, સ્થળને પાછળથી સિલિગુડી નજીક બાગડોગરાના ગોસાઈપુરમાં ખસેડવામાં આવ્યું હતું.
તેમ છતાં, ગોસાઈપુરમાં સંમેલનમાં હાજરી આપતી વખતે, રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ ખુલ્લેઆમ સ્થળાંતર પર પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી. પરિષદ પછી, તેઓ સીધા વિધાનનગર ગયા, જ્યાં તેમણે કાર્યક્રમના સ્થળાંતર પર પોતાનો તીવ્ર ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો. તેમણે વધુમાં આરોપ લગાવ્યો કે મુખ્યમંત્રીને "બહેન" કહેવા છતાં, તેમને ખરેખર રાજ્યમાં મુક્તપણે ફરવા દેવામાં આવી રહ્યા નથી. રાષ્ટ્રપતિએ કાર્યક્રમને સ્થળાંતર કરવાના નિર્ણય પર પણ તીવ્ર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો.
આ ઘટના બાદ, ગૃહ મંત્રાલયે રાજ્યના મુખ્ય સચિવ નંદિની ચક્રવર્તીને પત્ર લખીને 24 કલાકની અંદર આ મામલે રિપોર્ટ માંગ્યો હતો. જોકે, કેન્દ્ર સરકાર રાજ્યના રિપોર્ટથી સંતુષ્ટ ન હતી. ત્યારબાદ, કેન્દ્ર સરકારે આ કેસમાં સામેલ બે અધિકારીઓ - સિલિગુડી પોલીસ કમિશનર અને દાર્જિલિંગ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ મનીષ મિશ્રાને કેન્દ્રીય પ્રતિનિયુક્તિનો નિર્દેશ આપ્યો.
